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Сегодня, 06:30

Отмечаем День пряника: простые рецепты от профессионального повара

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Наталья Стеклова
Профессиональный повар
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Проверка фактов

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Пряники на столе
Фото Istockphoto/Tatiana Ikoeva
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21 апреля — Международный день пряника. «Медовый хлеб» известен много веков, состав трансформировался: менялись виды муки и добавки, но неизменными ингредиентами всегда оставались мед или сахарный сироп.

Профессиональный повар Наталья Стеклова поделилась двумя рецептами лакомства, в которых сочетаются приятный вкус и польза.

Для меня пряники — это прежде всего аромат, поэтому я люблю добавлять в тесто смесь пряностей. Для ее приготовления измельчите все ингредиенты в кофемолке.
Наталья Стеклова
Профессиональный повар

Смесь пряностей

Ингредиенты:

  • корица — 5 г;

  • имбирь сушеный — 5 г;

  • душистый перец — 2 г;

  • мускатный орех — 2 г;

  • черный перец — 1 г;

  • цедра лимона/апельсина — 5 г;

  • звездочка бадьяна — 1 шт.

Пряности
Istockphoto/Mizina

Пряники с овсянкой

Ингредиенты:

  • измельченные овсяные хлопья — 100 г;

  • рисовая мука — 50 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • размягченное топленое сливочное масло или рафинированное кокосовое масло — 25 г;

  • разрыхлитель — 5 г;

  • мед — 20 г;

  • смесь пряностей — 10 г;

  • щепотка соли;

  • орехи по вкусу.

Пряники на столе
Istockphoto/:Liudmila Chernetska

Приготовление

  1. Взбейте миксером яйцо, мед и соль до образования пены.

  2. Добавьте овсяные хлопья, муку, масло и орехи по желанию. Лопаткой замешайте тесто, оно получается очень липким.

  3. Накройте пленкой миску с тестом и дайте отдохнуть в холодильнике 10-15 минут.

  4. Достаньте тесто из холодильника и сформируйте пряники. Чтобы тесто не липло к рукам, смочите их холодной водой.

  5. Выложите пряники на пекарскую бумагу или силиконовый коврик.

  6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 12-15 минут.

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Тыквенные пряники

Ингредиенты:

  • пюре тыквы (или батата) — 250 г;

  • мука рисовая — 400 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • сироп топинамбура — 100 г;

  • размягченное топленое сливочное масло или рафинированное кокосовое масло — 100 г;

  • разрыхлитель — 8 г;

  • щепотка соли;

  • стручок ванили.

Пряники на столе
Istockphoto/Almaje

  1. Раскройте стручок ванили и извлеките семена, положите их в миску. К ванили добавьте яйцо, сироп топинамбура, щепотку соли и масло. Взбейте полученную массу.

  2. Добавьте пюре тыквы и перемешайте.

  3. В муку добавьте разрыхлитель и перемешайте. Затем добавьте мучную смесь в смесь с тыквой и замесите тесто.

  4. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 15-20 минут.

  5. Сформируйте пряники (примерно по 45-50 г), выложите их на противень с пергаментом или силиконовым ковриком.

  6. Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах в течение 25-30 минут.

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