Отмечаем День пряника: простые рецепты от профессионального повара

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21 апреля — Международный день пряника. «Медовый хлеб» известен много веков, состав трансформировался: менялись виды муки и добавки, но неизменными ингредиентами всегда оставались мед или сахарный сироп.
Профессиональный повар Наталья Стеклова поделилась двумя рецептами лакомства, в которых сочетаются приятный вкус и польза.
Ингредиенты:
корица — 5 г;
имбирь сушеный — 5 г;
душистый перец — 2 г;
мускатный орех — 2 г;
черный перец — 1 г;
цедра лимона/апельсина — 5 г;
звездочка бадьяна — 1 шт.
Ингредиенты:
измельченные овсяные хлопья — 100 г;
рисовая мука — 50 г;
яйцо — 1 шт.;
размягченное топленое сливочное масло или рафинированное кокосовое масло — 25 г;
разрыхлитель — 5 г;
мед — 20 г;
смесь пряностей — 10 г;
щепотка соли;
орехи по вкусу.
Приготовление
Взбейте миксером яйцо, мед и соль до образования пены.
Добавьте овсяные хлопья, муку, масло и орехи по желанию. Лопаткой замешайте тесто, оно получается очень липким.
Накройте пленкой миску с тестом и дайте отдохнуть в холодильнике 10-15 минут.
Достаньте тесто из холодильника и сформируйте пряники. Чтобы тесто не липло к рукам, смочите их холодной водой.
Выложите пряники на пекарскую бумагу или силиконовый коврик.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 12-15 минут.
Ингредиенты:
пюре тыквы (или батата) — 250 г;
мука рисовая — 400 г;
яйцо — 1 шт.;
сироп топинамбура — 100 г;
размягченное топленое сливочное масло или рафинированное кокосовое масло — 100 г;
разрыхлитель — 8 г;
щепотка соли;
стручок ванили.
Раскройте стручок ванили и извлеките семена, положите их в миску. К ванили добавьте яйцо, сироп топинамбура, щепотку соли и масло. Взбейте полученную массу.
Добавьте пюре тыквы и перемешайте.
В муку добавьте разрыхлитель и перемешайте. Затем добавьте мучную смесь в смесь с тыквой и замесите тесто.
Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 15-20 минут.
Сформируйте пряники (примерно по 45-50 г), выложите их на противень с пергаментом или силиконовым ковриком.
Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах в течение 25-30 минут.
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