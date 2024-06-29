Как приготовить сырники из творога: 3 лучших рецепта

Сегодня, 19:00
Сырники из творога — это классическое блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Его приготовление не займет много времени, а результат точно порадует вас и ваших близких.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Тщательно размять творог в глубокой миске до однородной массы.
2. В творог добавить яйца, сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку и разрыхлитель и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и немного липким.
3. На столе разложить немного муки для панировки. Влажными руками сформировать из теста небольшие круглые лепешки толщиной около 1-1,5 см. Обвалять каждый сырник в муке.
Для более ароматных сырников можно добавить в тесто натертую цедру лимона или апельсина.Анна ТрофимоваКондитер
4. На сковороде разогреть масло. Выложить сырники на сковороду и жарить на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
5. Готовые сырники подавать горячими. Они прекрасно сочетаются со сметаной, медом, вареньем или свежими ягодами.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Отжать с творога всю сыворотку, переложить его в миску и растереть вилкой, чтобы не осталось комочков.
Для сырников лучше выбирать творог с жирностью от 5% и выше. Такой продукт сделает сырники более нежными и вкусными. Если творог суховат или имеет комки, его можно протереть через сито или воспользоваться блендером.Виктория БредисКондитер
Добавить в массу яйцо и перемешать до однородности.
Просеять в миску муку и замесить тесто. При желании можно добавить немного изюма, так завтрак обретет полезную сладость и немного кислинки.
Чтобы сырники не были слишком плотными, добавляйте муку постепенно. Тесто должно быть мягким, но не прилипать к рукам.Виктория БредисКондитер
Сформировать из получившегося теста комочки желаемого размера.
Разогреть сковороду с антипригарным покрытием или с небольшим количеством масла для жарки. Поджарить сырники до золотистой корочки на среднем огне под крышкой
Подавать такие сырники лучше с сухофруктами, медом и сметаной.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Взбить миксером белки с сахаром. Отжать творог от сыворотки и размять его так, чтобы избавиться от комочков.
Постепенно ввести белки в творог и продолжить взбивать вместе. Ввести в массу муку, смешанную с разрыхлителем.
Получившееся «пушистое» тесто сформировать в небольшие шарики и чуть-чуть придавить ладонью, чтобы сырники были 1,5-2 см в высоту.
Выложить сырники на противень и поставить в духовку, разогретую до 180 °C.
Запекать в течение десяти минут, пока не появится корочка с каждой стороны.
Перед подачей просеять над сырниками сахарную пудру и выложить ягоды.