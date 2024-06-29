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Как приготовить сырники: лучшие вкусные рецепты сырников
Питание и еда

Сегодня, 19:00

4 мин.

Как приготовить сырники из творога: 3 лучших рецепта

А. Толстых , В. Бредис , А. Трофимова
Сырники
Фото istockphoto.com/Arx0nt
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Сырники из творога — это классическое блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Его приготовление не займет много времени, а результат точно порадует вас и ваших близких.

Рецепт классических сырников

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 60 г (или по вкусу);
  • ванильный сахар — 15 г (по желанию);
  • мука — 60 г (и немного для панировки);
  • разрыхлитель теста — 2-2,5 г;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — для жарки.
Сырники с ягодами
Фото istockphoto.com/Arx0nt

Способ приготовления:

1. Тщательно размять творог в глубокой миске до однородной массы.

Желательно использовать творог средней жирности, чтобы сырники получились мягкими и влажными. Если продукт суховат, можно добавить немного сметаны для более нежной текстуры.
Анна Трофимова
Кондитер

2. В творог добавить яйца, сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку и разрыхлитель и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и немного липким.

3. На столе разложить немного муки для панировки. Влажными руками сформировать из теста небольшие круглые лепешки толщиной около 1-1,5 см. Обвалять каждый сырник в муке.

Для более ароматных сырников можно добавить в тесто натертую цедру лимона или апельсина.
Анна Трофимова
Кондитер

4. На сковороде разогреть масло. Выложить сырники на сковороду и жарить на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

5. Готовые сырники подавать горячими. Они прекрасно сочетаются со сметаной, медом, вареньем или свежими ягодами.

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Рецепт полезных сырников без сахара из ржаной муки

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;
  • мука ржаная цельнозерновая — 80 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • изюм — по вкусу;
  • отруби овсяные — по вкусу.
Фото istockphoto.com/Ryzhkov

Способ приготовления:

  1. Отжать с творога всю сыворотку, переложить его в миску и растереть вилкой, чтобы не осталось комочков.

Для сырников лучше выбирать творог с жирностью от 5% и выше. Такой продукт сделает сырники более нежными и вкусными. Если творог суховат или имеет комки, его можно протереть через сито или воспользоваться блендером.
Виктория Бредис
Кондитер

  1. Добавить в массу яйцо и перемешать до однородности.

  2. Просеять в миску муку и замесить тесто. При желании можно добавить немного изюма, так завтрак обретет полезную сладость и немного кислинки.

Чтобы сырники не были слишком плотными, добавляйте муку постепенно. Тесто должно быть мягким, но не прилипать к рукам.
Виктория Бредис
Кондитер

  1. Сформировать из получившегося теста комочки желаемого размера.

  2. Разогреть сковороду с антипригарным покрытием или с небольшим количеством масла для жарки. Поджарить сырники до золотистой корочки на среднем огне под крышкой

  3. Подавать такие сырники лучше с сухофруктами, медом и сметаной.

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Рецепт пышных сырников в духовке

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;
  • яичные белки — 3 шт.;
  • мука — 60-80 г;
  • сахар — 60 г;
  • разрыхлитель теста (или гашеная сода) — 2,5-5 г;
  • сахарная пудра и ягоды — по желанию (для сервировки).
Пышные сырники
Фото istockphoto.com/freeskyline

Способ приготовления:

  1. Взбить миксером белки с сахаром. Отжать творог от сыворотки и размять его так, чтобы избавиться от комочков.

  2. Постепенно ввести белки в творог и продолжить взбивать вместе. Ввести в массу муку, смешанную с разрыхлителем.

  3. Получившееся «пушистое» тесто сформировать в небольшие шарики и чуть-чуть придавить ладонью, чтобы сырники были 1,5-2 см в высоту.

  4. Выложить сырники на противень и поставить в духовку, разогретую до 180 °C.

  5. Запекать в течение десяти минут, пока не появится корочка с каждой стороны.

  6. Перед подачей просеять над сырниками сахарную пудру и выложить ягоды.

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