Как приготовить картофельную запеканку с фаршем и сулугуни: 3 рецепта

Вместе с шеф-поваром Вячеславом Дегтевым делимся секретами приготовления идеальной картофельной запеканки с фаршем и сулугуни.
Картофельная запеканка — это универсальное блюдо, которое многим напоминает вкус детства. Делать ее можно с разными начинками, но наибольшей популярностью пользуется именно мясная.
Многие хозяйки считают, что картофельная запеканка — это очень простое блюдо, не требующее каких-либо кулинарных навыков. Однако шеф-повар Вячеслав Дегтев знает пару секретов, которые сделают блюдо еще вкуснее:
Для мясной начинки лучше использовать фарш из говядины или телятины высшего сорта.
Высота запеканки не должна превышать 4-5 см.
Не стоит отклоняться от рецепта блюда и добавлять какие-либо посторонние ингредиенты. Они испортят вкус запеканки.
Запеканка не подается сразу к столу, ей нужно время, чтобы остыть. Иначе она не будет держать форму.
Чтобы пюре для запеканки было максимально нежным, можно протереть его через сито.
Ингредиенты для мясной начинки (8 порций)
фарш — 500 г
репчатый лук — 1 шт.
чеснок — 2 зубчика
подсолнечное масло — 20 мл
зелень, соль, перец — по вкусу
картофель — 9 шт.
яйцо — 1 шт.
мускатный орех — по вкусу
сулугуни — 250 г
Способ приготовления
Картофель очистить, разрезать на части и отварить, затем слить воду и немного подсолить. Поставить кастрюлю с картофелем на плиту, аккуратно помешивая, выпарить влагу.
Размять картофель толкушкой, добавить яйцо и дать немного остыть. По желанию добавить щепотку мускатного ореха.
Разогреть сковороду на медленном огне, добавить подсолнечное масло.
Лук нарезать на кубики среднего размера и обжарить в масле до золотистой корочки.
Чеснок измельчить и добавить к луку.
Затем добавить фарш, все тщательно перемешать. Из фарша выпарить воду, чтобы блюдо держало форму. Его следует обжарить до появления легкой румяной корочки.
Мясо поперчить и посолить, перемешать, затем добавить мелко нарезанную зелень и снова перемешать.
Духовку разогреть до 180 градусов в режиме конвекции.
Форму для запекания смазать сливочным маслом, затем выложить туда половину пюре, потом фарш, а следом оставшуюся часть пюре и смазать сливочным маслом.
Натереть сулугуни на терке и посыпать им сверху запеканку.
Отправить в духовку на 25 минут до появления золотистой корочки.
Ингредиенты (на 4 порции)
картофель (некрупный) — 8 шт.
сулугуни — 70 г
фарш — 250 г
лук репчатый — 1 шт.
сметана 20% - 150 г
чеснок крупный — 1 зубчик
масло подсолнечное — 15 г
петрушка свежая — пару веточек
соль, перец, специи — по вкусу
Способ приготовления
Духовку включить и разогреть до 180 градусов.
Картофель очистить, нарезать на тоненькие кружочки.
Затем частями картофельные слайсы поместить в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты, достать и поместить в холодную. После обсушить слайсы с помощью бумажного полотенца.
Фарш посолить, обжарить на сковороде до испарения влаги и появления румяной корочки.
Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами или соломкой.
Листья петрушки мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс.
В миске соединить сметану, петрушку, чеснок, соль и перец.
Форму для запекания смазать маслом.
На дно формы выложить пергамент, смазанный сливочным маслом, а затем ровным слоем половину картофельных кружочков и смазать сметанно-чесночным соусом, следом выложить половину лука, а потом фарш.
Равномерно распределить оставшийся картофель, а сверху лук. Снова все смазать соусом.
Накрыть форму фольгой и отправить запекаться на 15 минут.
Затем фольгу снять и еще оставить в духовке на 20 минут.
Сулугуни натереть на крупной терке, посыпать им запеканку и отправить в духовой шкаф еще на 10 минут.
Ингредиенты (на 4 порции)
картофель — 500 г
фарш — 300 г
помидоры — 5 шт.
сулугуни — 100 г
сметана — 100 г
вода — 50 мл
чеснок — 4 зубчика
масло сливочное — 10 г
петрушка, прованские травы, соль и перец — по вкусу
Способ приготовления
Картофель очистить, промыть, нарезать на слайсы.
Поместить картофельные кружочки в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты, затем достать и переложить в холодную, а после обсушить полотенцем.
Сыр натереть на терке, помидоры промыть и тоже нарезать кружочками.
Чеснок очистить и измельчить.
В фарш добавить соль, измельченный чеснок, перемешать.
Кружочки картофеля распределить по смазанной маслом форме для запекания.
Сметану смешать с водой, солью, перцем и прованскими травами. Смазать ей картофель.
Поверх картофеля выложить фарш, а следом помидоры.
Распределить оставшуюся сметану.
Выпекать блюдо 35 минут при 180 градусах.
Затем достать запеканку, посыпать тертым сыром и отправить запекаться еще на 10 минут.