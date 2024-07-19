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Как приготовить сытную картофельную запеканку с фаршем и сулугуни: рецепты
Питание и еда

Сегодня, 07:00

6 мин.

Как приготовить картофельную запеканку с фаршем и сулугуни: 3 рецепта

Мария Задорожная
Автор
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар
Секреты приготовления картофельной запеканки с фаршем и сулугуни
Фото vaaseenaa/istockphoto.com
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Вместе с шеф-поваром Вячеславом Дегтевым делимся секретами приготовления идеальной картофельной запеканки с фаршем и сулугуни.

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Что нужно знать перед приготовлением картофельной запеканки

Картофельная запеканка — это универсальное блюдо, которое многим напоминает вкус детства. Делать ее можно с разными начинками, но наибольшей популярностью пользуется именно мясная.

Картофельная запеканка
Фото foodandstyle/istockphoto.com

Многие хозяйки считают, что картофельная запеканка — это очень простое блюдо, не требующее каких-либо кулинарных навыков. Однако шеф-повар Вячеслав Дегтев знает пару секретов, которые сделают блюдо еще вкуснее:

  1. Для мясной начинки лучше использовать фарш из говядины или телятины высшего сорта.

  2. Высота запеканки не должна превышать 4-5 см.

  3. Не стоит отклоняться от рецепта блюда и добавлять какие-либо посторонние ингредиенты. Они испортят вкус запеканки.

  4. Запеканка не подается сразу к столу, ей нужно время, чтобы остыть. Иначе она не будет держать форму.

  5. Чтобы пюре для запеканки было максимально нежным, можно протереть его через сито.

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Рецепты картофельной запеканки с фаршем и сулугуни

Классическая картофельная запеканка с фаршем и сулугуни

Ингредиенты для мясной начинки (8 порций)

  • фарш — 500 г

  • репчатый лук — 1 шт.

  • чеснок — 2 зубчика

  • подсолнечное масло — 20 мл

  • зелень, соль, перец — по вкусу

  • картофель — 9 шт.

  • яйцо — 1 шт.

  • мускатный орех — по вкусу

  • сулугуни — 250 г

Классическая картофельная запеканка с фаршем и сулугуни
Фото iko636/istockphoto.com

Способ приготовления

  1. Картофель очистить, разрезать на части и отварить, затем слить воду и немного подсолить. Поставить кастрюлю с картофелем на плиту, аккуратно помешивая, выпарить влагу.

  2. Размять картофель толкушкой, добавить яйцо и дать немного остыть. По желанию добавить щепотку мускатного ореха.

  3. Разогреть сковороду на медленном огне, добавить подсолнечное масло.

  4. Лук нарезать на кубики среднего размера и обжарить в масле до золотистой корочки.

  5. Чеснок измельчить и добавить к луку.

  6. Затем добавить фарш, все тщательно перемешать. Из фарша выпарить воду, чтобы блюдо держало форму. Его следует обжарить до появления легкой румяной корочки.

  7. Мясо поперчить и посолить, перемешать, затем добавить мелко нарезанную зелень и снова перемешать.

  8. Духовку разогреть до 180 градусов в режиме конвекции.

  9. Форму для запекания смазать сливочным маслом, затем выложить туда половину пюре, потом фарш, а следом оставшуюся часть пюре и смазать сливочным маслом.

  10. Натереть сулугуни на терке и посыпать им сверху запеканку.

  11. Отправить в духовку на 25 минут до появления золотистой корочки.

Картофельная запеканка с фаршем, сулугуни и сметанно-чесночным соусом

Ингредиенты (на 4 порции)

  • картофель (некрупный) — 8 шт.

  • сулугуни — 70 г

  • фарш — 250 г

  • лук репчатый — 1 шт.

  • сметана 20% - 150 г

  • чеснок крупный — 1 зубчик

  • масло подсолнечное — 15 г

  • петрушка свежая — пару веточек

  • соль, перец, специи — по вкусу

Рецепт картофельной запеканки с фаршем, сулугуни и помидорами
Фото Magone/istockphoto.com

Способ приготовления

  1. Духовку включить и разогреть до 180 градусов.

  2. Картофель очистить, нарезать на тоненькие кружочки.

  3. Затем частями картофельные слайсы поместить в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты, достать и поместить в холодную. После обсушить слайсы с помощью бумажного полотенца.

  4. Фарш посолить, обжарить на сковороде до испарения влаги и появления румяной корочки.

  5. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами или соломкой.

  6. Листья петрушки мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс.

  7. В миске соединить сметану, петрушку, чеснок, соль и перец.

  8. Форму для запекания смазать маслом.

  9. На дно формы выложить пергамент, смазанный сливочным маслом, а затем ровным слоем половину картофельных кружочков и смазать сметанно-чесночным соусом, следом выложить половину лука, а потом фарш.

  10. Равномерно распределить оставшийся картофель, а сверху лук. Снова все смазать соусом.

  11. Накрыть форму фольгой и отправить запекаться на 15 минут.

  12. Затем фольгу снять и еще оставить в духовке на 20 минут.

  13. Сулугуни натереть на крупной терке, посыпать им запеканку и отправить в духовой шкаф еще на 10 минут.

Картофельная запеканка с фаршем, сулугуни и помидорами

Ингредиенты (на 4 порции)

  • картофель — 500 г

  • фарш — 300 г

  • помидоры — 5 шт.

  • сулугуни — 100 г

  • сметана — 100 г

  • вода — 50 мл

  • чеснок — 4 зубчика

  • масло сливочное — 10 г

  • петрушка, прованские травы, соль и перец — по вкусу

Рецепт картофельной запеканки с фаршем и сулугуни и сметано-чесночнымсоусом
Фото LauriPatterson/istockphoto.com

Способ приготовления

  1. Картофель очистить, промыть, нарезать на слайсы.

  2. Поместить картофельные кружочки в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты, затем достать и переложить в холодную, а после обсушить полотенцем.

  3. Сыр натереть на терке, помидоры промыть и тоже нарезать кружочками.

  4. Чеснок очистить и измельчить.

  5. В фарш добавить соль, измельченный чеснок, перемешать.

  6. Кружочки картофеля распределить по смазанной маслом форме для запекания.

  7. Сметану смешать с водой, солью, перцем и прованскими травами. Смазать ей картофель.

  8. Поверх картофеля выложить фарш, а следом помидоры.

  9. Распределить оставшуюся сметану.

  10. Выпекать блюдо 35 минут при 180 градусах.

  11. Затем достать запеканку, посыпать тертым сыром и отправить запекаться еще на 10 минут.

Популярные вопросы
Почему картофельная запеканка разваливается?
Из-за неправильно приготовленного картофельного пюре. Из кастрюли, где варился овощ, нужно слить воду, и пока он не остыл, размять вилкой. Затем разбить туда сырое яйцо. Все тщательно перемешать. После оставить основу для будущей запеканки немного остыть. Только теплую картофельную массу использовать для запеканки.
Чем смазать картофельную запеканку, чтобы была корочка?
Поверхность запеканки можно смазать растопленным сливочным маслом или яйцом. Затем поставить в разогретую до 180 градусов духовку и оставить запекаться на 15-20 минут до легкого румянца.
Какой картофель подходит для запеканки?
Для запеканки отлично подойдет картофель с высоким содержанием крахмала. Чем больше крахмала, тем меньше влаги в мякоти. Поэтому такой картофель получится в духовке очень нежным.
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