Как приготовить торт из «Гарри Поттера»? Пошаговый рецепт

Если вы из тех, кто всегда хотел узнать, каков на вкус тот самый торт, который Хагрид подарил Гарри Поттеру на день рождения, спешим вас обрадовать: у нас есть рецепт!

И еще одна хорошая новость — волшебная палочка для приготовления не понадобится, все ингредиенты можно купить в магазине у дома.

Ингредиенты для бисквита (на форму 18-20 см)

яйцо — 5 шт.;

сахар -150 г;

мука — 150 г.

Ингредиенты для крема

сливки — 400 г;

творожный сыр — 350 г;

сахарная пудра — 100 г (можно меньше или больше, решайте по вкусу);

красители (зеленей и розовый).

Unsplash/Thandy Yung

Приготовление

В глубокой емкости смешать яйца и сахар. Взбивать 3-7 минут до пышной густой массы. В три захода просеять муку в тесто. Параллельно перемешивать силиконовой лопаткой снизу вверх по часовой стрелке до однородности. На дно формы выложить пергаментную бумагу, а бока смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму и выпекать в духовке 25 минут при 180 градусах. Перед готовкой духовку обязательно разогреть! После приготовления достать, дать немного остыть. Вынуть из формы, дать отдохнуть пару часов. Затем нарезать на коржи.

Приготовление крема

В глубокой емкости взбить сливки в течение минуты на максимальных оборотах. Постепенно добавлять творожный сыр и сахарную пудру, взбивать до плотной консистенции. Важно: как только консистенция стала густой — перестать взбивать. Если крем перевзбить, он расслоится. В самом конце разделить крем на две части и добавить красители. Для зеленого красителя оставить меньшую часть, так как он нужен только для надписи.

Сбор торта

Сначала корж, затем крем, потом снова корж и снова крем. Так, пока коржи не закончатся. Сверху и на бока также наносим крем. Распределяем, идеально не выравниваем. Пишем надпись happee birthdae и имя именинника. Торт готов!

Приятного аппетита!

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