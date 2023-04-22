Как приготовить торт из «Гарри Поттера»? Пошаговый рецепт

Сегодня, 08:00
Если вы из тех, кто всегда хотел узнать, каков на вкус тот самый торт, который Хагрид подарил Гарри Поттеру на день рождения, спешим вас обрадовать: у нас есть рецепт!
И еще одна хорошая новость — волшебная палочка для приготовления не понадобится, все ингредиенты можно купить в магазине у дома.
яйцо — 5 шт.;
сахар -150 г;
мука — 150 г.
сливки — 400 г;
творожный сыр — 350 г;
сахарная пудра — 100 г (можно меньше или больше, решайте по вкусу);
красители (зеленей и розовый).
В глубокой емкости смешать яйца и сахар. Взбивать 3-7 минут до пышной густой массы.
В три захода просеять муку в тесто. Параллельно перемешивать силиконовой лопаткой снизу вверх по часовой стрелке до однородности.
На дно формы выложить пергаментную бумагу, а бока смазать сливочным маслом. Вылить тесто в форму и выпекать в духовке 25 минут при 180 градусах.
Перед готовкой духовку обязательно разогреть! После приготовления достать, дать немного остыть.
Вынуть из формы, дать отдохнуть пару часов. Затем нарезать на коржи.
В глубокой емкости взбить сливки в течение минуты на максимальных оборотах.
Постепенно добавлять творожный сыр и сахарную пудру, взбивать до плотной консистенции.
Важно: как только консистенция стала густой — перестать взбивать. Если крем перевзбить, он расслоится.
В самом конце разделить крем на две части и добавить красители. Для зеленого красителя оставить меньшую часть, так как он нужен только для надписи.
Сначала корж, затем крем, потом снова корж и снова крем. Так, пока коржи не закончатся. Сверху и на бока также наносим крем.
Распределяем, идеально не выравниваем. Пишем надпись happee birthdae и имя именинника. Торт готов!
Приятного аппетита!
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