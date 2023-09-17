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Сегодня, 07:00

Блюда с тунцом: 7 простых и быстрых рецептов

Ирина Козлачкова
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Анна Архипенко
Автор
Стейк тунца
Фото istockphoto.com
Тарталетки с тунцом и сыром
Фото istockphoto.com
Паста с тунцом
Фото istockphoto.com
Пирог из тунца
Фото istockphoto.com
Салат из тунца и кукурузы
Фото istockphoto.com
Грибы
Фото istockphoto.com
Стейк тунца
Фото istockphoto.com
Салат «Мимоза»
Фото istockphoto.com
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Тунец — промысловая рыба, которую относят к диетическим продуктам. Она водится в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, Средиземном, Японском и Черном морях. Она охотится на ракообразных, головоногих моллюсков и мелких рыб.

Мясо тунца положительно влияет на нервную систему, предупреждает процессы старения, регулирует артериальное давление, повышает иммунитет к различным заболеваниям и улучшает метаболизм в организме.

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Польза свежего тунца, как и другой дикой рыбы — в том, что это, прежде всего, ценный источник Омега-3 жирных кислот. Эти кислоты важны тем, что оказывают колоссальное влияние на весь организм: принимают участие в обмене веществ, обладают противовоспалительным действием, влияют на внимание и работу мозга, снижают артериальное давление, улучшают состояние кожи, ногтей и волос.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Между консервированным и свежим тунцом есть разница.

В свежем тунце белка содержится немного больше, чем в консервированном. Однако не всегда можно быть уверенным в качестве консервированного продукта. В консервы добавляют соль, поэтому его не стоит есть, например, людям с повышенным артериальным давлением.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Независимо от того, какой тунец, консервированный или свежий, рекомендуется употреблять его не чаще 1-2 раза в неделю, так как он относится к рыбам, которые могут накапливать ртуть и тяжелые металлы.

По этой же причине его стоит исключить из рациона беременным женщинам и маленьким детям.

Салат мимоза с тунцом

Ингредиенты:

  • тунец консервированный — 200 г;

  • картошка — 2 шт.;

  • яйца — 2 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • сметана — 4 ст.л.;

  • горчица — 1 ст.л.

  • лимонный сок — 1 ч.л.;

  • сушеные травы — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

  1. Картофель и морковь отвариваем в кожуре до готовности, остужаем, очищаем и натираем по отдельности на средней терке.

  2. Яйца варим вкрутую, очищаем. Белки натираем на средней терке, желтки разминаем вилкой.

  3. Рыбу вынимаем из банки и разминаем вилкой.

  4. Приступаем к приготовлению сметанной заправки. В миску кладем сметану, добавляем горчицу, лимонный сок, соль, перец и сушеные травы, например, тимьян. Хорошо перемешиваем ингредиенты.

  5. Собираем салат в кулинарном кольце, промазывая каждый слой сметанной заправкой: картофель; тунец; белки; морковь. Сверху посыпаем салат желтком.

Пищевая ценность порции

  • калорийность — 287 ккал;

  • белки — 18 г;

  • жиры — 18 г;

  • углеводы — 16 г.

Рецепт на: 4 персоны.

Готовится: 1 час.

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Стейк из тунца

Ингредиенты:

  • стейк тунца — 200 г;

  • растительное масло — 1 ст.л.;

  • сливочное масло — 1 ст.л.;

  • лимон — 1/2 шт.;

  • салат листовой.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

  1. Если стейк замороженный, перекладываем его из морозилки на верхнюю полку холодильника, чтобы рыба успела медленно разморозиться, не потеряв нежности и сочности.

  2. Солим стейк с обеих сторон и оставляем на 30-40 минут при комнатной температуре.

  3. Ставим сковороду-гриль на сильный огонь и хорошенько разогреваем. Смазываем стейк растительным маслом. Добавляем к растительному немного сливочного масла — так золотистая корочка на стейке появится быстрее.

  4. Жарим стейк 40 секунд с одной стороны, затем переворачиваем и жарим столько же.

  5. Перед подачей сбрызгиваем лимонным или апельсиновым соком. Подаем стейк с зеленым салатом.

Пищевая ценность порции

  • калорийность — 192 ккал;

  • белки — 30 г;

  • жиры — 3,3 г;

  • углеводы — 5,1 г.

Рецепт на: 1 персону

Готовится: 40 минут

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Тунец в сметанном соусе с грибами

Ингредиенты:

  • филе тунца — 450 г;

  • шампиньоны — 200 г;

  • оливковое масло — 4 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • лавровый лист — 1 шт.;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • сметана — 200 г;

  • зелень — по вкусу;

  • соль — по вкусу;

  • перец черный молотый — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

  1. Измельчаем грибы и репчатый лук. Обжариваем шампиньоны и лук на оливковом масле 3-4 минуты.

  2. Добавляем сметану и нашинкованную зелень. Томим на огне минуты две.

  3. Размораживаем филе тунца и промываем.

  4. В форму для выпекания кладем рыбу и заливаем сметанно-грибным соусом. Закрываем фольгой сверху. Выпекаем при температуре 180°C в течение 30-40 минут.

Пищевая ценность порции

  • калорийность — 860 ккал;

  • белки — 63 г;

  • жиры — 63 г;

  • углеводы — 11 г.

Рецепт на: 2 персоны

Готовится: 1 час

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Испанский салат

Ингредиенты:

  • тунец консервированный — 1 банка;

  • кукуруза консервированная — 4 ст.л.;

  • салат айсберг — 1 кочан;

  • яйца куриные — 1 шт.;

  • помидоры — 1 шт.;

  • огурцы свежие — 1 шт.;

  • лук красный — 1 штука;

  • лимонный сок — 1 ст.л.;

  • оливковое масло Extra Virgin — по вкусу;

  • орегано сушеный — по вкусу;

  • соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

  1. Листья салата крупно рвем руками, остальные овощи мелко нарезаем.

  2. Смешиваем ингредиенты в тарелке.

  3. Посыпаем солью, орегано, поливаем лимонным соком и оливковым маслом.

Пищевая ценность порции

  • калорийность — 332 ккал;

  • белки — 34 г;

  • жиры — 13 г;

  • углеводы — 16 г.

Рецепт на: 2 персоны

Готовится: 15 минут

Супы. 3 рецепта быстрых и полезных супов

Пирог с тунцом

Ингредиенты:

  • мука — 1 1/2 стакана;

  • сливочное масло — 60 г;

  • соль — 1 щепотка;

  • разрыхлитель — 1 ч.л.;

  • йогурт — 1/2 стакана;

  • тунец консервированный — 1 банка;

  • лук красный — 1 шт.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • перец болгарский красный — 1 шт.;

  • помидоры протертые пассата — 1 ст. л.;

  • оливки зеленые — 6 шт.;

  • огурцы соленые — 1 шт.;

  • яйца куриные — 2 шт.;

  • перец черный свежемолотый — по вкусу;

  • орегано сушеный — по вкусу;

  • оливковое масло — 1 ст. л.;

  • яичные желтки — 1 шт.;

  • молоко — 1 ст.л.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

  1. Начинаем с приготовления теста. В миску просеиваем один стакан муки, добавляем холодное масло, соль, разрыхлитель. Перетираем руками в крошку. Потом добавляем йогурт и замешиваем тесто. Тесто заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник.

  2. Приступаем к начинке. Яйца отвариваем и остужаем. Лук и чеснок нарезаем мелко, болгарский перец — крупными кубиками. В сковороде разогреваем масло, обжариваем лук и чеснок, добавляем пассату, болгарский перец, перемешиваем, тушим 1-2 минуты и остужаем. Тунец кладем в миску и слегка разминаем вилкой. Яйца, огурец, оливки крупно нарезаем. К тунцу добавляем жареный лук, остальные нарезанные ингредиенты, перец, орегано и перемешиваем.

  3. Духовку нагреваем до 180°C. Форму диаметром 20 см слегка смазываем сливочным маслом. Тесто делим на две части, раскатываем, перекладываем в форму.

  4. Распределяем начинку по тесту. Раскатываем вторую часть теста и накрываем ей пирог. Аккуратно защипываем края и срезаем излишки теста. Смешиваем желток с молоком, смазываем пирог и в середине делаем небольшую дырочку. Ставим в духовку и выпекаем 30-40 минут.

Пищевая ценность порции:

  • калорийность — 374 ккал;

  • белки — 17 г;

  • жиры — 19 г;

  • углеводы — 33 г.

Рецепт на: 6 персон

Готовится: 1 час 30 минут

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Паста путанеска с тунцом

Ингредиенты:

  • гнезда фестонате — 5 шт.;

  • тунец консервированный — 1 банка;

  • помидоры консервированные без кожицы — 300 г;

  • оливки без косточек — 8 шт.;

  • перец чили красный — 1/2 шт.;

  • каперсы — 1 ч. л.;

  • чеснок молодой — 2 зубчика;

  • базилик свежий — 2 веточки;

  • оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.;

  • cоль морская — 1/3 ч. л.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

  1. Макароны отвариваем в хорошо подсоленной воде.

  2. Чеснок чистим и мелко рубим. Разогреваем в сковороде две столовые ложки оливкового масла и обжариваем чеснок. Перец чили мелко режем, добавляем в сковороду с чесноком и слегка обжариваем, затем добавляем помидоры. На среднем огне варим соус.

  3. Оливки мелко режем. Нарезанные оливки, каперсы и тунца добавляем в соус, все перемешиваем и еще немного прогреваем.

  4. Сливаем воду из макарон, затем возвращаем их обратно в кастрюлю, добавляем соус, заливаем оливковым маслом и перемешиваем.

  5. Базилик рвем руками и посыпаем им готовую пасту.

Пищевая ценность порции

  • калорийность — 387 ккал;

  • белки — 21 г;

  • жиры — 29 г;

  • углеводы — 12 г.

Рецепт на: 3 персоны

Готовится: 25 минут

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Сырные тарталетки с тунцом

Ингредиенты:

  • мука — 300 г;

  • сметана — 125 г;

  • сливочное масло — 100 г;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • соль — 1 щепотка;

  • сахар — 1 щепотка;

  • яйца куриные — 1 шт.;

  • тунец консервированный — 100 г;

  • сыр твердый — 200 г;

  • яйца куриные — 4 шт.;

  • лук белый — 2 шт.;

  • сметана — 4 ст.л.;

  • горчица — 1 ст.л.;

  • лимонный сок — 1 ч.л.;

  • сушеные травы — по вкусу;

  • кунжут — 1 ч. л.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

  1. Насыпаем в чашку немного муки, натираем сливочное масло, добавляем соль, сахар и разрыхлитель. Перетираем. Добавляем яйцо и сметану, замешиваем мягкое тесто. Остальную муку добавляем небольшими порциями и смотрим на консистенцию теста. Накрываем полотенцем или затягиваем пленкой и оставляем на 30 минут.

  2. Чтобы приготовить сметанную заправку, в миску кладем сметану, добавляем горчицу, лимонный сок, соль, перец и сушеные травы, например, тимьян. Хорошо перемешиваем ингредиенты.

  3. Приступаем к начинке. Три яйца варим вкрутую, очищаем и натираем на крупной терке. Лук мелко рубим. Натираем сыр.

  4. Добавляем сырое яйцо и сметанную заправку, хорошо перемешиваем.

  5. Тесто делим на небольшие шарики. Из каждого шарика делаем лепешку и помещаем в форму.

  6. Тунец разминаем вилкой в кашицу. На дно каждой лепешки кладем по чайной ложке тунца.

  7. Сверху выкладываем сырно-яичную начинку, посыпаем кунжутом.

  8. Духовку разогреваем до 180°С. Выпекаем 15-20 минут до образования золотистой корочки.

Пищевая ценность порции

  • калорийность — 454 ккал;

  • белки — 19 г;

  • жиры — 28 г;

  • углеводы — 32 г.

Рецепт на: 8 персоны

Готовится: 40 минут

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