Блюда с тунцом: 7 простых и быстрых рецептов

Тунец — промысловая рыба, которую относят к диетическим продуктам. Она водится в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, Средиземном, Японском и Черном морях. Она охотится на ракообразных, головоногих моллюсков и мелких рыб.

Мясо тунца положительно влияет на нервную систему, предупреждает процессы старения, регулирует артериальное давление, повышает иммунитет к различным заболеваниям и улучшает метаболизм в организме.

Между консервированным и свежим тунцом есть разница.

Независимо от того, какой тунец, консервированный или свежий, рекомендуется употреблять его не чаще 1-2 раза в неделю, так как он относится к рыбам, которые могут накапливать ртуть и тяжелые металлы.

По этой же причине его стоит исключить из рациона беременным женщинам и маленьким детям.

Салат мимоза с тунцом

Ингредиенты:

тунец консервированный — 200 г;

картошка — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

сметана — 4 ст.л.;

горчица — 1 ст.л.

лимонный сок — 1 ч.л.;

сушеные травы — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Картофель и морковь отвариваем в кожуре до готовности, остужаем, очищаем и натираем по отдельности на средней терке. Яйца варим вкрутую, очищаем. Белки натираем на средней терке, желтки разминаем вилкой. Рыбу вынимаем из банки и разминаем вилкой. Приступаем к приготовлению сметанной заправки. В миску кладем сметану, добавляем горчицу, лимонный сок, соль, перец и сушеные травы, например, тимьян. Хорошо перемешиваем ингредиенты. Собираем салат в кулинарном кольце, промазывая каждый слой сметанной заправкой: картофель; тунец; белки; морковь. Сверху посыпаем салат желтком.

Пищевая ценность порции

калорийность — 287 ккал;

белки — 18 г;

жиры — 18 г;

углеводы — 16 г.

Рецепт на: 4 персоны.

Готовится: 1 час.

Стейк из тунца

Ингредиенты:

стейк тунца — 200 г;

растительное масло — 1 ст.л.;

сливочное масло — 1 ст.л.;

лимон — 1/2 шт.;

салат листовой.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Если стейк замороженный, перекладываем его из морозилки на верхнюю полку холодильника, чтобы рыба успела медленно разморозиться, не потеряв нежности и сочности. Солим стейк с обеих сторон и оставляем на 30-40 минут при комнатной температуре. Ставим сковороду-гриль на сильный огонь и хорошенько разогреваем. Смазываем стейк растительным маслом. Добавляем к растительному немного сливочного масла — так золотистая корочка на стейке появится быстрее. Жарим стейк 40 секунд с одной стороны, затем переворачиваем и жарим столько же. Перед подачей сбрызгиваем лимонным или апельсиновым соком. Подаем стейк с зеленым салатом.

Пищевая ценность порции

калорийность — 192 ккал;

белки — 30 г;

жиры — 3,3 г;

углеводы — 5,1 г.

Рецепт на: 1 персону

Готовится: 40 минут

Тунец в сметанном соусе с грибами

Ингредиенты:

филе тунца — 450 г;

шампиньоны — 200 г;

оливковое масло — 4 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

лавровый лист — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

сметана — 200 г;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Измельчаем грибы и репчатый лук. Обжариваем шампиньоны и лук на оливковом масле 3-4 минуты. Добавляем сметану и нашинкованную зелень. Томим на огне минуты две. Размораживаем филе тунца и промываем. В форму для выпекания кладем рыбу и заливаем сметанно-грибным соусом. Закрываем фольгой сверху. Выпекаем при температуре 180°C в течение 30-40 минут.

Пищевая ценность порции

калорийность — 860 ккал;

белки — 63 г;

жиры — 63 г;

углеводы — 11 г.

Рецепт на: 2 персоны

Готовится: 1 час

Испанский салат

Ингредиенты:

тунец консервированный — 1 банка;

кукуруза консервированная — 4 ст.л.;

салат айсберг — 1 кочан;

яйца куриные — 1 шт.;

помидоры — 1 шт.;

огурцы свежие — 1 шт.;

лук красный — 1 штука;

лимонный сок — 1 ст.л.;

оливковое масло Extra Virgin — по вкусу;

орегано сушеный — по вкусу;

соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Листья салата крупно рвем руками, остальные овощи мелко нарезаем. Смешиваем ингредиенты в тарелке. Посыпаем солью, орегано, поливаем лимонным соком и оливковым маслом.

Пищевая ценность порции

калорийность — 332 ккал;

белки — 34 г;

жиры — 13 г;

углеводы — 16 г.

Рецепт на: 2 персоны

Готовится: 15 минут

Пирог с тунцом

Ингредиенты:

мука — 1 1/2 стакана;

сливочное масло — 60 г;

соль — 1 щепотка;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

йогурт — 1/2 стакана;

тунец консервированный — 1 банка;

лук красный — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

перец болгарский красный — 1 шт.;

помидоры протертые пассата — 1 ст. л.;

оливки зеленые — 6 шт.;

огурцы соленые — 1 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

перец черный свежемолотый — по вкусу;

орегано сушеный — по вкусу;

оливковое масло — 1 ст. л.;

яичные желтки — 1 шт.;

молоко — 1 ст.л.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Начинаем с приготовления теста. В миску просеиваем один стакан муки, добавляем холодное масло, соль, разрыхлитель. Перетираем руками в крошку. Потом добавляем йогурт и замешиваем тесто. Тесто заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник. Приступаем к начинке. Яйца отвариваем и остужаем. Лук и чеснок нарезаем мелко, болгарский перец — крупными кубиками. В сковороде разогреваем масло, обжариваем лук и чеснок, добавляем пассату, болгарский перец, перемешиваем, тушим 1-2 минуты и остужаем. Тунец кладем в миску и слегка разминаем вилкой. Яйца, огурец, оливки крупно нарезаем. К тунцу добавляем жареный лук, остальные нарезанные ингредиенты, перец, орегано и перемешиваем. Духовку нагреваем до 180°C. Форму диаметром 20 см слегка смазываем сливочным маслом. Тесто делим на две части, раскатываем, перекладываем в форму. Распределяем начинку по тесту. Раскатываем вторую часть теста и накрываем ей пирог. Аккуратно защипываем края и срезаем излишки теста. Смешиваем желток с молоком, смазываем пирог и в середине делаем небольшую дырочку. Ставим в духовку и выпекаем 30-40 минут.

Пищевая ценность порции:

калорийность — 374 ккал;

белки — 17 г;

жиры — 19 г;

углеводы — 33 г.

Рецепт на: 6 персон

Готовится: 1 час 30 минут

Паста путанеска с тунцом

Ингредиенты:

гнезда фестонате — 5 шт.;

тунец консервированный — 1 банка;

помидоры консервированные без кожицы — 300 г;

оливки без косточек — 8 шт.;

перец чили красный — 1/2 шт.;

каперсы — 1 ч. л.;

чеснок молодой — 2 зубчика;

базилик свежий — 2 веточки;

оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.;

cоль морская — 1/3 ч. л.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Макароны отвариваем в хорошо подсоленной воде. Чеснок чистим и мелко рубим. Разогреваем в сковороде две столовые ложки оливкового масла и обжариваем чеснок. Перец чили мелко режем, добавляем в сковороду с чесноком и слегка обжариваем, затем добавляем помидоры. На среднем огне варим соус. Оливки мелко режем. Нарезанные оливки, каперсы и тунца добавляем в соус, все перемешиваем и еще немного прогреваем. Сливаем воду из макарон, затем возвращаем их обратно в кастрюлю, добавляем соус, заливаем оливковым маслом и перемешиваем. Базилик рвем руками и посыпаем им готовую пасту.

Пищевая ценность порции

калорийность — 387 ккал;

белки — 21 г;

жиры — 29 г;

углеводы — 12 г.

Рецепт на: 3 персоны

Готовится: 25 минут

Сырные тарталетки с тунцом

Ингредиенты:

мука — 300 г;

сметана — 125 г;

сливочное масло — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1 щепотка;

сахар — 1 щепотка;

яйца куриные — 1 шт.;

тунец консервированный — 100 г;

сыр твердый — 200 г;

яйца куриные — 4 шт.;

лук белый — 2 шт.;

сметана — 4 ст.л.;

горчица — 1 ст.л.;

лимонный сок — 1 ч.л.;

сушеные травы — по вкусу;

кунжут — 1 ч. л.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Насыпаем в чашку немного муки, натираем сливочное масло, добавляем соль, сахар и разрыхлитель. Перетираем. Добавляем яйцо и сметану, замешиваем мягкое тесто. Остальную муку добавляем небольшими порциями и смотрим на консистенцию теста. Накрываем полотенцем или затягиваем пленкой и оставляем на 30 минут. Чтобы приготовить сметанную заправку, в миску кладем сметану, добавляем горчицу, лимонный сок, соль, перец и сушеные травы, например, тимьян. Хорошо перемешиваем ингредиенты. Приступаем к начинке. Три яйца варим вкрутую, очищаем и натираем на крупной терке. Лук мелко рубим. Натираем сыр. Добавляем сырое яйцо и сметанную заправку, хорошо перемешиваем. Тесто делим на небольшие шарики. Из каждого шарика делаем лепешку и помещаем в форму. Тунец разминаем вилкой в кашицу. На дно каждой лепешки кладем по чайной ложке тунца. Сверху выкладываем сырно-яичную начинку, посыпаем кунжутом. Духовку разогреваем до 180°С. Выпекаем 15-20 минут до образования золотистой корочки.

Пищевая ценность порции

калорийность — 454 ккал;

белки — 19 г;

жиры — 28 г;

углеводы — 32 г.

Рецепт на: 8 персоны

Готовится: 40 минут

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