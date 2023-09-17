Блюда с тунцом: 7 простых и быстрых рецептов

Тунец — промысловая рыба, которую относят к диетическим продуктам. Она водится в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, Средиземном, Японском и Черном морях. Она охотится на ракообразных, головоногих моллюсков и мелких рыб.
Мясо тунца положительно влияет на нервную систему, предупреждает процессы старения, регулирует артериальное давление, повышает иммунитет к различным заболеваниям и улучшает метаболизм в организме.
Между консервированным и свежим тунцом есть разница.
В свежем тунце белка содержится немного больше, чем в консервированном. Однако не всегда можно быть уверенным в качестве консервированного продукта. В консервы добавляют соль, поэтому его не стоит есть, например, людям с повышенным артериальным давлением.
Независимо от того, какой тунец, консервированный или свежий, рекомендуется употреблять его не чаще 1-2 раза в неделю, так как он относится к рыбам, которые могут накапливать ртуть и тяжелые металлы.
По этой же причине его стоит исключить из рациона беременным женщинам и маленьким детям.
тунец консервированный — 200 г;
картошка — 2 шт.;
яйца — 2 шт.;
морковь — 1 шт.;
сметана — 4 ст.л.;
горчица — 1 ст.л.
лимонный сок — 1 ч.л.;
сушеные травы — по вкусу.
Картофель и морковь отвариваем в кожуре до готовности, остужаем, очищаем и натираем по отдельности на средней терке.
Яйца варим вкрутую, очищаем. Белки натираем на средней терке, желтки разминаем вилкой.
Рыбу вынимаем из банки и разминаем вилкой.
Приступаем к приготовлению сметанной заправки. В миску кладем сметану, добавляем горчицу, лимонный сок, соль, перец и сушеные травы, например, тимьян. Хорошо перемешиваем ингредиенты.
Собираем салат в кулинарном кольце, промазывая каждый слой сметанной заправкой: картофель; тунец; белки; морковь. Сверху посыпаем салат желтком.
калорийность — 287 ккал;
белки — 18 г;
жиры — 18 г;
углеводы — 16 г.
Рецепт на: 4 персоны.
Готовится: 1 час.
стейк тунца — 200 г;
растительное масло — 1 ст.л.;
сливочное масло — 1 ст.л.;
лимон — 1/2 шт.;
салат листовой.
Если стейк замороженный, перекладываем его из морозилки на верхнюю полку холодильника, чтобы рыба успела медленно разморозиться, не потеряв нежности и сочности.
Солим стейк с обеих сторон и оставляем на 30-40 минут при комнатной температуре.
Ставим сковороду-гриль на сильный огонь и хорошенько разогреваем. Смазываем стейк растительным маслом. Добавляем к растительному немного сливочного масла — так золотистая корочка на стейке появится быстрее.
Жарим стейк 40 секунд с одной стороны, затем переворачиваем и жарим столько же.
Перед подачей сбрызгиваем лимонным или апельсиновым соком. Подаем стейк с зеленым салатом.
калорийность — 192 ккал;
белки — 30 г;
жиры — 3,3 г;
углеводы — 5,1 г.
Рецепт на: 1 персону
Готовится: 40 минут
филе тунца — 450 г;
шампиньоны — 200 г;
оливковое масло — 4 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
лавровый лист — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
сметана — 200 г;
зелень — по вкусу;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу.
Измельчаем грибы и репчатый лук. Обжариваем шампиньоны и лук на оливковом масле 3-4 минуты.
Добавляем сметану и нашинкованную зелень. Томим на огне минуты две.
Размораживаем филе тунца и промываем.
В форму для выпекания кладем рыбу и заливаем сметанно-грибным соусом. Закрываем фольгой сверху. Выпекаем при температуре 180°C в течение 30-40 минут.
калорийность — 860 ккал;
белки — 63 г;
жиры — 63 г;
углеводы — 11 г.
Рецепт на: 2 персоны
Готовится: 1 час
тунец консервированный — 1 банка;
кукуруза консервированная — 4 ст.л.;
салат айсберг — 1 кочан;
яйца куриные — 1 шт.;
помидоры — 1 шт.;
огурцы свежие — 1 шт.;
лук красный — 1 штука;
лимонный сок — 1 ст.л.;
оливковое масло Extra Virgin — по вкусу;
орегано сушеный — по вкусу;
соль — по вкусу.
Листья салата крупно рвем руками, остальные овощи мелко нарезаем.
Смешиваем ингредиенты в тарелке.
Посыпаем солью, орегано, поливаем лимонным соком и оливковым маслом.
калорийность — 332 ккал;
белки — 34 г;
жиры — 13 г;
углеводы — 16 г.
Рецепт на: 2 персоны
Готовится: 15 минут
мука — 1 1/2 стакана;
сливочное масло — 60 г;
соль — 1 щепотка;
разрыхлитель — 1 ч.л.;
йогурт — 1/2 стакана;
тунец консервированный — 1 банка;
лук красный — 1 шт.;
чеснок — 1 зубчик;
перец болгарский красный — 1 шт.;
помидоры протертые пассата — 1 ст. л.;
оливки зеленые — 6 шт.;
огурцы соленые — 1 шт.;
яйца куриные — 2 шт.;
перец черный свежемолотый — по вкусу;
орегано сушеный — по вкусу;
оливковое масло — 1 ст. л.;
яичные желтки — 1 шт.;
молоко — 1 ст.л.
Начинаем с приготовления теста. В миску просеиваем один стакан муки, добавляем холодное масло, соль, разрыхлитель. Перетираем руками в крошку. Потом добавляем йогурт и замешиваем тесто. Тесто заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник.
Приступаем к начинке. Яйца отвариваем и остужаем. Лук и чеснок нарезаем мелко, болгарский перец — крупными кубиками. В сковороде разогреваем масло, обжариваем лук и чеснок, добавляем пассату, болгарский перец, перемешиваем, тушим 1-2 минуты и остужаем. Тунец кладем в миску и слегка разминаем вилкой. Яйца, огурец, оливки крупно нарезаем. К тунцу добавляем жареный лук, остальные нарезанные ингредиенты, перец, орегано и перемешиваем.
Духовку нагреваем до 180°C. Форму диаметром 20 см слегка смазываем сливочным маслом. Тесто делим на две части, раскатываем, перекладываем в форму.
Распределяем начинку по тесту. Раскатываем вторую часть теста и накрываем ей пирог. Аккуратно защипываем края и срезаем излишки теста. Смешиваем желток с молоком, смазываем пирог и в середине делаем небольшую дырочку. Ставим в духовку и выпекаем 30-40 минут.
калорийность — 374 ккал;
белки — 17 г;
жиры — 19 г;
углеводы — 33 г.
Рецепт на: 6 персон
Готовится: 1 час 30 минут
гнезда фестонате — 5 шт.;
тунец консервированный — 1 банка;
помидоры консервированные без кожицы — 300 г;
оливки без косточек — 8 шт.;
перец чили красный — 1/2 шт.;
каперсы — 1 ч. л.;
чеснок молодой — 2 зубчика;
базилик свежий — 2 веточки;
оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.;
cоль морская — 1/3 ч. л.
Макароны отвариваем в хорошо подсоленной воде.
Чеснок чистим и мелко рубим. Разогреваем в сковороде две столовые ложки оливкового масла и обжариваем чеснок. Перец чили мелко режем, добавляем в сковороду с чесноком и слегка обжариваем, затем добавляем помидоры. На среднем огне варим соус.
Оливки мелко режем. Нарезанные оливки, каперсы и тунца добавляем в соус, все перемешиваем и еще немного прогреваем.
Сливаем воду из макарон, затем возвращаем их обратно в кастрюлю, добавляем соус, заливаем оливковым маслом и перемешиваем.
Базилик рвем руками и посыпаем им готовую пасту.
калорийность — 387 ккал;
белки — 21 г;
жиры — 29 г;
углеводы — 12 г.
Рецепт на: 3 персоны
Готовится: 25 минут
мука — 300 г;
сметана — 125 г;
сливочное масло — 100 г;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
соль — 1 щепотка;
сахар — 1 щепотка;
яйца куриные — 1 шт.;
тунец консервированный — 100 г;
сыр твердый — 200 г;
яйца куриные — 4 шт.;
лук белый — 2 шт.;
сметана — 4 ст.л.;
горчица — 1 ст.л.;
лимонный сок — 1 ч.л.;
сушеные травы — по вкусу;
кунжут — 1 ч. л.
Насыпаем в чашку немного муки, натираем сливочное масло, добавляем соль, сахар и разрыхлитель. Перетираем. Добавляем яйцо и сметану, замешиваем мягкое тесто. Остальную муку добавляем небольшими порциями и смотрим на консистенцию теста. Накрываем полотенцем или затягиваем пленкой и оставляем на 30 минут.
Чтобы приготовить сметанную заправку, в миску кладем сметану, добавляем горчицу, лимонный сок, соль, перец и сушеные травы, например, тимьян. Хорошо перемешиваем ингредиенты.
Приступаем к начинке. Три яйца варим вкрутую, очищаем и натираем на крупной терке. Лук мелко рубим. Натираем сыр.
Добавляем сырое яйцо и сметанную заправку, хорошо перемешиваем.
Тесто делим на небольшие шарики. Из каждого шарика делаем лепешку и помещаем в форму.
Тунец разминаем вилкой в кашицу. На дно каждой лепешки кладем по чайной ложке тунца.
Сверху выкладываем сырно-яичную начинку, посыпаем кунжутом.
Духовку разогреваем до 180°С. Выпекаем 15-20 минут до образования золотистой корочки.
калорийность — 454 ккал;
белки — 19 г;
жиры — 28 г;
углеводы — 32 г.
Рецепт на: 8 персоны
Готовится: 40 минут
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