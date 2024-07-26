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Как приготовить вареники с творогом — простой рецепт вареников с творогом
Питание и еда

Сегодня, 19:00

5 мин.

Домашние вареники с творогом: 3 простых рецепта от шеф-повара

Мария Задорожная
Автор
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар
Классические вареники с творогом
Фото Arx0nt/istockphoto.com
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Вареники с творогом — отличный вариант завтрака или обеда для всей семьи. Однако многие предпочитают покупать полуфабрикат или уже готовое блюдо, так как думают, что приготовление вареников требует особенных кулинарных умений и много времени. На самом деле это не так.

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Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым делимся тремя простыми рецептами вареников с творогом, которые получится сделать даже у начинающих хозяек.

Что нужно знать перед приготовлением вареников с творогом

  • Творог следует брать пожирнее — 9-18%. Так вареники не будут казаться суховатыми. Либо добавить в менее жирный творог сметаны.

  • Творог лучше смешивать с яичным желтком, чтобы начинка получилась бархатистой и нежной.

  • Вымешивать тесто нужно не менее 10 минут, складывая его и разминая в разных направлениях, чтобы образовалась клейковина. Готовое тесто должно быть мягким на ощупь и не прилипать к рукам.

Вареники
Фото Rouzes/istockphoto.com

  • Если начинка влажная, то тесто нужно раскатать толщиной около 2,5 мм, для сухой начинки подойдет более тонкое тесто.

  • Края вареников в процессе лепки лучше смазывать водой или яичным белком, чтобы защипы были прочными.

  • Вареники стоит отправлять в уже кипящую воду, а время их варки отсчитывается с момента закипания воды.

  • Замороженные вареники следует варить 8-10 минут, а свежеприготовленные — 5 минут.

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Рецепты вареников с творогом

Ленивые вареники с творогом и картофелем

Ингредиенты (7 порций):

  • картофель очищенный — 450 г;

  • творог — 200 г;

  • мука — 250 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • масло растительное без запаха — 2 ст. л.;

  • соль, перец — по вкусу.

Ленивые вареники со сметаной
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Картофель отварить, немного остудить и растолочь в пюре.

  2. В остывшее пюре добавить яйцо, соль и перец, все перемешать до однородной массы.

  3. Затем добавить творог и снова все перемешать.

  4. После добавить просеянную муку, смазать руки растительным маслом и замесить мягкое эластичное тесто.

  5. Тесто выложить на присыпанную мукой поверхность, оторвать большие кусочки и раскатать их в колбаски диаметром 3 см.

  6. Колбаску разделить ножом на кусочки толщиной 1 см.

  7. В кастрюлю налить воды, подсолить и довести до кипения.

  8. В кипящую воду выложить вареники, слегка помешивать.

  9. Как только вареники всплыли на поверхность, проварить их еще 3-4 минуты и выключить огонь.

  10. Готовые вареники достать шумовкой, добавить сливочное масло или сметану и подавать к столу.

Классические вареники с творогом

Ингредиенты (8 порций):

  • мука пшеничная — 1 кг;

  • яйцо — 2 шт.;

  • творог — 500 г;

  • вода теплая — 500 мл;

  • соль — по вкусу.

Творожные вареники
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Муку просеять в глубокую миску, сделать углубление в центре, добавить одно яйцо, соль и теплую воду, все перемешать.

  2. Тесто замесить крутое, чтобы не приставало к рукам, оставить под полотенцем на 15-20 минут в комнате.

  3. В отдельной миске творог смешать с яйцом и немного посолить.

  4. Тесто разделить на части, затем раскатать его в тонкий круг и сделать стаканом круглые заготовки.

  5. В центр каждой заготовки поместить немного начинки и плотно сжать края теста пальцами.

  6. В кастрюлю налить воду, посолить и довести до кипения.

  7. В кипящую воду бросить вареники, но немного, чтобы они не склеились, помешивать.

  8. Варить 5-7 минут, пока вареники не поднимутся на поверхность воды.

  9. Подавать вареники со сливочным маслом или сметаной.

Вареники с творогом, зеленым луком и укропом

Ингредиенты (3 порции):

  • мука — 300 г;

  • вода — 130 мл;

  • масло растительное без запаха — 30 мл;

  • соль — 1 ч. л.;

  • творог — 200 г;

  • зеленый лук и укроп — 20 г.

Вареники с творогом и укропом
Фото Ann_Zhuravleva/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Муку просеять в глубокую миску, добавить соль и перемешать.

  2. По центру сделать углубление, влить воду и растительное масло, затем перемешать ложкой до однородности.

  3. Замесить руками тесто до состояния мягкого комочка, оно не должно липнуть к рукам.

  4. Накрыть тесто полотенцем, оставить на 15-20 минут при комнатной температуре.

  5. Творог перетереть через сито, чтобы избавиться от комочков.

  6. Зеленый лук и укроп мелко нарезать и добавить к творогу, все перемешать и слегка посолить.

  7. Тесто разделить на два кусочка и округлить, с каждой частью работать отдельно, другую на время накрыть полотенцем.

  8. Раскатать тесто в тонкий пласт.

  9. Сделать стаканом или специальной формочкой круглые заготовки.

  10. На каждую заготовку выложить небольшую порцию начинки, края соединить и плотно защипнуть.

  11. Таким же образом сделать вареники из оставшегося теста.

  12. В кастрюле вскипятить воду и подсолить, опустить вареники и помешивать, чтобы они не прилипли ко дну.

  13. Довести до кипения и варить на небольшом огне 7-8 минут. Вареники должны подняться на поверхность воды.

  14. Шумовкой достать вареники, сдобрить сливочным маслом по желанию и подавать к столу.

Популярные вопросы
Как сварить вареники, чтобы они не развалились?
Чтобы вареники не развалились, следует добавить в воду 1-2 столовые ложки растительного масла.
Нужно ли солить воду при варке вареников с творогом?
Подсаливать воду можно для вареников с любой начинкой. Главное — не пересолить.
Почему тесто для вареников получается жестким?
Частая причина — слишком большое количество муки. Не нужно добавлять слишком много муки во время замеса теста. Также экономно использовать муку следует для посыпки теста или верха во время раскатки.
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