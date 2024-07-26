Домашние вареники с творогом: 3 простых рецепта от шеф-повара

Вареники с творогом — отличный вариант завтрака или обеда для всей семьи. Однако многие предпочитают покупать полуфабрикат или уже готовое блюдо, так как думают, что приготовление вареников требует особенных кулинарных умений и много времени. На самом деле это не так.
Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым делимся тремя простыми рецептами вареников с творогом, которые получится сделать даже у начинающих хозяек.
Творог следует брать пожирнее — 9-18%. Так вареники не будут казаться суховатыми. Либо добавить в менее жирный творог сметаны.
Творог лучше смешивать с яичным желтком, чтобы начинка получилась бархатистой и нежной.
Вымешивать тесто нужно не менее 10 минут, складывая его и разминая в разных направлениях, чтобы образовалась клейковина. Готовое тесто должно быть мягким на ощупь и не прилипать к рукам.
Если начинка влажная, то тесто нужно раскатать толщиной около 2,5 мм, для сухой начинки подойдет более тонкое тесто.
Края вареников в процессе лепки лучше смазывать водой или яичным белком, чтобы защипы были прочными.
Вареники стоит отправлять в уже кипящую воду, а время их варки отсчитывается с момента закипания воды.
Замороженные вареники следует варить 8-10 минут, а свежеприготовленные — 5 минут.
Ингредиенты (7 порций):
картофель очищенный — 450 г;
творог — 200 г;
мука — 250 г;
яйцо — 1 шт.;
масло растительное без запаха — 2 ст. л.;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель отварить, немного остудить и растолочь в пюре.
В остывшее пюре добавить яйцо, соль и перец, все перемешать до однородной массы.
Затем добавить творог и снова все перемешать.
После добавить просеянную муку, смазать руки растительным маслом и замесить мягкое эластичное тесто.
Тесто выложить на присыпанную мукой поверхность, оторвать большие кусочки и раскатать их в колбаски диаметром 3 см.
Колбаску разделить ножом на кусочки толщиной 1 см.
В кастрюлю налить воды, подсолить и довести до кипения.
В кипящую воду выложить вареники, слегка помешивать.
Как только вареники всплыли на поверхность, проварить их еще 3-4 минуты и выключить огонь.
Готовые вареники достать шумовкой, добавить сливочное масло или сметану и подавать к столу.
Ингредиенты (8 порций):
мука пшеничная — 1 кг;
яйцо — 2 шт.;
творог — 500 г;
вода теплая — 500 мл;
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Муку просеять в глубокую миску, сделать углубление в центре, добавить одно яйцо, соль и теплую воду, все перемешать.
Тесто замесить крутое, чтобы не приставало к рукам, оставить под полотенцем на 15-20 минут в комнате.
В отдельной миске творог смешать с яйцом и немного посолить.
Тесто разделить на части, затем раскатать его в тонкий круг и сделать стаканом круглые заготовки.
В центр каждой заготовки поместить немного начинки и плотно сжать края теста пальцами.
В кастрюлю налить воду, посолить и довести до кипения.
В кипящую воду бросить вареники, но немного, чтобы они не склеились, помешивать.
Варить 5-7 минут, пока вареники не поднимутся на поверхность воды.
Подавать вареники со сливочным маслом или сметаной.
Ингредиенты (3 порции):
мука — 300 г;
вода — 130 мл;
масло растительное без запаха — 30 мл;
соль — 1 ч. л.;
творог — 200 г;
зеленый лук и укроп — 20 г.
Способ приготовления:
Муку просеять в глубокую миску, добавить соль и перемешать.
По центру сделать углубление, влить воду и растительное масло, затем перемешать ложкой до однородности.
Замесить руками тесто до состояния мягкого комочка, оно не должно липнуть к рукам.
Накрыть тесто полотенцем, оставить на 15-20 минут при комнатной температуре.
Творог перетереть через сито, чтобы избавиться от комочков.
Зеленый лук и укроп мелко нарезать и добавить к творогу, все перемешать и слегка посолить.
Тесто разделить на два кусочка и округлить, с каждой частью работать отдельно, другую на время накрыть полотенцем.
Раскатать тесто в тонкий пласт.
Сделать стаканом или специальной формочкой круглые заготовки.
На каждую заготовку выложить небольшую порцию начинки, края соединить и плотно защипнуть.
Таким же образом сделать вареники из оставшегося теста.
В кастрюле вскипятить воду и подсолить, опустить вареники и помешивать, чтобы они не прилипли ко дну.
Довести до кипения и варить на небольшом огне 7-8 минут. Вареники должны подняться на поверхность воды.
Шумовкой достать вареники, сдобрить сливочным маслом по желанию и подавать к столу.