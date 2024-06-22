Как приготовить винегрет: 3 рецепта от нутрициолога

Винегрет — один из самых популярных салатов русской кухни, хороший источник витаминов, минералов и клетчатки. Благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию питательных веществ блюдо часто включают в рацион диетического питания.

Главный ингредиент винегрета — свекла. В этом овоще много калия, поэтому он необходим людям, страдающим отеками или расстройством почек. Также в продукте есть витамины группы В, медь, литий, хром, фолиевая кислота. Свекла полезна при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, с проблемами сердечно-сосудистой и гормональной систем.

Как правильно готовить винегрет

Чтобы свекла не окрасила остальные ингредиенты салата, нужно ее нарезать, добавить к ней немного растительного масла, перемешать и оставить на 10-15 минут. А чтобы вкус лука не был слишком резким, нарежьте его, а потом бланшируйте. Залейте лук кипятком на минуту и промойте под холодной водой. Если взять красный салатный или зеленый лук вместо репчатого, винегрет будет более свежим.

Рецепты винегрета

Классический винегрет

Ингредиенты:

свекла средняя — 3 шт.;

картофель средний — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

огурцы соленые — 4 шт.;

зеленый горошек консервированный — 200 г;

укроп и петрушка — по вкусу;

масло подсолнечное — 4 ст. ложки;

соль — по вкусу.

Фото freepik/azerbaijan_stockers

Способ приготовления:

Помыть и сварить овощи в большой кастрюле до полной готовности, либо запечь в духовке, предварительно обернув каждый корнеплод в фольгу.

Слить воду, остудить овощи, очистить их.

Отварные овощи и соленые огурцы нарезать кубиками под размер зеленого горошка.

Слить воду из банки с консервированным горошком.

Смешать все ингредиенты и добавить масло.

Посыпать винегрет зеленью.

Винегрет с сельдью

Ингредиенты:

сельдь филе — 400 г;

свекла вареная — 1 шт;

морковь вареная — 1 шт;

картофель вареный — 3 шт;

лук репчатый — 1 шт;

огурцы соленые — 2 шт;

капуста квашеная — 200 г;

масло растительное — 3 ст. л.;

уксус — 2 ст. л.;

перец черный молотый — 1/2 ч.л.;

сахар — 1/2 ч.л.;

соль — 1/2 ч.л.;

горошек зеленый консервированный 1/2;

петрушка — по вкусу.

Фото istockphoto.com/MaskaRad

Способ приготовления:

Помыть и сварить овощи в большой кастрюле до полной готовности либо запечь в духовке, предварительно обернув каждый корнеплод в фольгу.

Слить воду, остудить овощи, очистить их.

Отварные овощи и соленые огурцы нарезать кубиками под размер зеленого горошка

Нашинковать капусту.

Слить воду из банки с консервированным горошком.

Филе сельди очистить от косточек, нарезать кубиками.

Смешать все ингредиенты и добавить масло.

При желании украсить салат зеленью.

Винегрет с грецким орехом

Ингредиенты:

свекла — 365 г;

морковь — 290 г;

горошек зеленый консервированный — 280 г;

огурцы соленые — 250 г;

картофель — 220 г;

орехи грецкие — 40 г;

лук зеленый — 20 г;

укроп свежий — 10 г;

петрушка свежая — 10 г;

масло растительное — 40 мл;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Фото freepik/KamranAydinov

Способ приготовления:

Помыть и сварить овощи в большой кастрюле до полной готовности, либо запечь в духовке, предварительно обернув каждый корнеплод в фольгу.

Слить воду, остудить овощи, очистить их.

Отварные овощи и соленые огурцы нарезать кубиками под размер зеленого горошка.

Слить воду из банки с консервированным горошком.

Нарезать грецкие орехи мелкими кусочками.

Смешать все ингредиенты и добавить масло.