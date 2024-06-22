Как приготовить винегрет: 3 рецепта от нутрициолога

Сегодня, 10:00
Винегрет — один из самых популярных салатов русской кухни, хороший источник витаминов, минералов и клетчатки. Благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию питательных веществ блюдо часто включают в рацион диетического питания.
Главный ингредиент винегрета — свекла. В этом овоще много калия, поэтому он необходим людям, страдающим отеками или расстройством почек. Также в продукте есть витамины группы В, медь, литий, хром, фолиевая кислота. Свекла полезна при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, с проблемами сердечно-сосудистой и гормональной систем.
Чтобы свекла не окрасила остальные ингредиенты салата, нужно ее нарезать, добавить к ней немного растительного масла, перемешать и оставить на 10-15 минут. А чтобы вкус лука не был слишком резким, нарежьте его, а потом бланшируйте. Залейте лук кипятком на минуту и промойте под холодной водой. Если взять красный салатный или зеленый лук вместо репчатого, винегрет будет более свежим.
Ингредиенты:
свекла средняя — 3 шт.;
картофель средний — 3 шт.;
морковь — 1 шт.;
огурцы соленые — 4 шт.;
зеленый горошек консервированный — 200 г;
укроп и петрушка — по вкусу;
масло подсолнечное — 4 ст. ложки;
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Помыть и сварить овощи в большой кастрюле до полной готовности, либо запечь в духовке, предварительно обернув каждый корнеплод в фольгу.
Слить воду, остудить овощи, очистить их.
Отварные овощи и соленые огурцы нарезать кубиками под размер зеленого горошка.
Слить воду из банки с консервированным горошком.
Смешать все ингредиенты и добавить масло.
Посыпать винегрет зеленью.
Ингредиенты:
сельдь филе — 400 г;
свекла вареная — 1 шт;
морковь вареная — 1 шт;
картофель вареный — 3 шт;
лук репчатый — 1 шт;
огурцы соленые — 2 шт;
капуста квашеная — 200 г;
масло растительное — 3 ст. л.;
уксус — 2 ст. л.;
перец черный молотый — 1/2 ч.л.;
сахар — 1/2 ч.л.;
соль — 1/2 ч.л.;
горошек зеленый консервированный 1/2;
петрушка — по вкусу.
Способ приготовления:
Помыть и сварить овощи в большой кастрюле до полной готовности либо запечь в духовке, предварительно обернув каждый корнеплод в фольгу.
Слить воду, остудить овощи, очистить их.
Отварные овощи и соленые огурцы нарезать кубиками под размер зеленого горошка
Нашинковать капусту.
Слить воду из банки с консервированным горошком.
Филе сельди очистить от косточек, нарезать кубиками.
Смешать все ингредиенты и добавить масло.
При желании украсить салат зеленью.
Сельдь содержит кальций, фосфор, йод, натрий, калий, витамины группы В, витамины D.Ольга БурлаковаНутрициолог
Ингредиенты:
свекла — 365 г;
морковь — 290 г;
горошек зеленый консервированный — 280 г;
огурцы соленые — 250 г;
картофель — 220 г;
орехи грецкие — 40 г;
лук зеленый — 20 г;
укроп свежий — 10 г;
петрушка свежая — 10 г;
масло растительное — 40 мл;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
Помыть и сварить овощи в большой кастрюле до полной готовности, либо запечь в духовке, предварительно обернув каждый корнеплод в фольгу.
Слить воду, остудить овощи, очистить их.
Отварные овощи и соленые огурцы нарезать кубиками под размер зеленого горошка.
Слить воду из банки с консервированным горошком.
Нарезать грецкие орехи мелкими кусочками.
Смешать все ингредиенты и добавить масло.
Посыпать винегрет зеленью. При желании также можно украсить салат толчеными грецкими орехами.