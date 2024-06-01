Окрошка все еще может вас удивить: четыре необычных летних рецепта

Окрошка — традиционный летний суп, который поможет утолить голод, не набрав при этом много лишних калорий. Набор ингредиентов для такого блюда каждый может регулировать самостоятельно, но существует также и традиционный рецепт окрошки. Как правило, хозяйки добавляют в нее огурцы, редис, вареный картофель, яйца, лук, зелень, колбасу или отварное мясо. Разбираемся, какими рецептами можно разнообразить летний стол.

На чем готовить окрошку

Сегодня окрошка стала универсальным блюдом, выбирая ингредиенты для которого можно существенно менять вкус: так она точно никогда не надоест. В качестве жидкости в окрошке используется пиво, молочная сыворотка, кефир, уксус, айран, березовый квас, майонез, чайный гриб, томатный сок — ограничителем выступает только фантазия повара. Но важно правильно приготовить и классические варианты.

Окрошка на квасе

Если вы выбираете квас, то помните, что этот напиток бывает разным. Если это квас промышленного производства, то досконально изучите состав на этикетке.

Сахар в таком составе не является проблемой, потому что в ходе брожения бактерии его перерабатывают и превращают в «пребиотическую еду», полезную для микрофлоры кишечника. Но срок хранения такого кваса составит не более девяти суток со дня розлива. Часто в квас из супермаркета добавляют много сахара, муки пшеничной — это прямой путь к набору веса.

Окрошка на кефире

Кефир является отличным вариантом для окрошки, низкокалорийным и полезным. В его составе есть молочнокислые бактерии, необходимые для работы кишечника. При выборе тана или айрана внимательно читайте состав: туда часто добавляют соль, а ее излишки могут стать причиной отеков.

Ингредиенты для окрошки

В рецепте классической окошки всегда есть картофель, не стоит бояться его калорийности или крахмалистости. Запеченный и охлажденный картофель — источник калия и резистентного крахмала, пищи для микробиоты кишечника, которая является основой здорового пищеварения и идеальной фигуры. Однако не стоит делать картофель основным ингредиентом блюда. При желании его можно заменить на авокадо, нут или сырую цветную капусту, нарезанную мелким кубиком.

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Следующий ингредиент летнего супа — колбаса или мясо. Важно помнить, что колбасные изделия являются продуктами промышленной переработки, содержащими много соли, консервантов, усилителей вкуса, ароматизаторов. Они перегружают печень и не способствуют поддержанию здоровья кожи и пищеварения. Поэтому если у вас есть домашняя колбаса или колбаса от проверенного производителя, где в составе только мясо (желательно курицы или индейки), соль, перец и загуститель (желатин или агар-агар), то лучше отдавать предпочтение таким продуктам. Но предпочтительнее использовать отварное или запеченое мясо курицы, кролика или индейки, а также рыбы.

Конечно же, окрошка содержит много зелени и овощей, которые нам так необходимы. Кроме огурцов в окрошку можно добавить другие источники клетчатки: кабачок, редис, дайкон, редьку. Из зелени можно выбрать как укроп, петрушку, зеленый лук, кинзу, так и более изысканные варианты: листья одуванчика или мангольда, молодую крапиву, сныть, базилик, тархун, мяту.

Не стоит ограничивать себя и в выборе специй и пряностей: подойдут куркума, кардамон, имбирь, горчица, хрен, мята, базилик, сельдерей, эстрагон, цедра лимона или лайма.

Необычные рецепты приготовления окрошки

Ананасовая окрошка (на 2 порции)

Ингредиенты:

картофель запеченный средний — 1 шт.;

редис — 4 шт.;

огурец средний — 2 шт.;

отварная куриная грудка — 100 г.;

зелень (кинза, петрушка, укроп, зеленый лук) — по желанию;

ананасовый квас — 500 мл.;

соль, перец, хрен, горчица — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

1. Картофель, редис и огурец нарезать кубиком.

2. Куриную грудку разобрать на волокна, нарезать.

3. Зелень мелко покрошить.

4. Смешать все ингредиенты в миске, залить квасом, посолить, поперчить.

5. Добавить хрен, горчицу по желанию и по вкусу.

6. Добавить в блюдо йогурт или сметану животного или растительного происхождения.

Окрошка с рыбой (на 2 порции)

Ингредиенты:

рыбное филе — 200 г.;

огурец — 1 шт.;

редька — 1 шт.;

зеленый лук — пучок;

петрушка, укроп, мята — по 2 веточки;

картофель — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

горчица — 1/2 ч. л.;

соль — по вкусу;

кефир — 500 мл.;

сметана — 1 ст. л.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

1. Рыбу сварить или запечь в духовке, нарезать кубиком.

2. Огурцы нарезать мелкими кубиками, редьку натереть на мелкой терке, предварительно очистив от кожуры.

3. Лук и зелень мелко порубить.

4. Картофель запечь в мундире, почистить и нарезать кубиком.

5. Яйца сварить вкрутую, почистить и мелко покрошить.

6. Зелень растереть в ступке с солью и горчицей.

7. Смешать в миске картофель, яйца, огурцы, редьку и зелень, залить кефиром.

8. При подаче положить в окрошку кусочки рыбы и сметану.

Окрошка с нутом (на 2 порции)

Ингредиенты:

яйцо — 2 шт.;

редис — 100 гр.;

кабачок — 100 г.;

огурец — 100 гр.;

филе индейки — 200 г.;

нут — 200 гр.;

греческий йогурт — 500 мл.;

кинза, тархун — по 3 веточки;

соль — по вкусу.

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Способ приготовления:

1. Яйца сварить вкрутую, очистить.

2. Кабачок, редис и яйцо натереть на крупной терке.

3. Огурец нарезать кубиками.

4. Нут отварить, слить воду и слегка раздавить вилкой.

5. Индейку отварить или запечь, разобрать на волокна.

6. В миску положить огурец, яйцо, редис, кабачок, нут и зелень, залить йогуртом, добавить соль, перец и специи.

7. При подаче добавить индейку.

Окрошка с куриными сердечками (на 2 порции)

Ингредиенты:

куриные сердечки — 200 г.;

квас — 500 мл.;

огурец — 1 шт.;

редис — 2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

зелень, соль, специи, горчица, хрен — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Сердечки почистить, отварить, слить воду, обсушить, мелко нарезать.

2. Яйцо сварить вкрутую, порезать кубиком.

3. Огурец и редис порезать кубиком.

4. Все ингредиенты сложить в миску, залить квасом и перемешать.

5. Добавить специи и зелень.