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Сегодня, 21:00

3 лайфхака, которые помогут приготовить идеальные яйца пашот

Бенита Стрельченко
Шеф-повар
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Фото Unsplash/Elle May
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Завтрак как в ресторане не так сложно сделать, как кажется.

Яйца пашот — это вкусный и полезный вариант завтрака. Особенно если вы не представляете его без яиц, а глазунья и омлет уже порядком надоели.

Как правило, в ресторанах тосты с яйцами пашот выглядят как на картинке: идеально сваренный белок в форме аккуратной капли и вкусный жидкий желток. Но при попытках повторить блюдо дома можно столкнуться с некоторыми трудностями. Например, белок разваливается, как только вы погружаете яйцо в воду, или желток успевает свариться вкрутую вместе с белком.

Фото istockphoto.com

Приготовить идеальные пашоты самостоятельно помогут советы от шеф-повара Бениты Стрельченко.

Как приготовить яйца пашот

Вот три основных совета, с помощью которых можно добиться правильной консистенции и формы для яиц-пашот.

Используйте свежие яйца

Чем свежее яйца, тем лучше белок будет держаться при варке. Старайтесь выбирать яйца с крепкой скорлупой и ярким желтком (об этом некоторые производители пишут прямо на упаковке).

Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Не перегревайте воду

Вода не должна кипеть во время варки, лишь немного закипать. При длительном кипении белок может стать жестким.

Используйте уксус или лимонный сок

Добавьте в воду для приготовления яиц небольшое количество уксуса или сока лимона. Это поможет белку лучше сохранить форму и не развалиться в горячей воде.

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Рецепт яиц пашот

  1. Нагрейте воду в кастрюле.
  2. Добавьте столовую ложку уксуса.
  3. Разбейте яйцо в небольшую миску.
  4. Аккуратно опустите яйцо в горячую воду.
  5. Держите яйца в горячей воде приблизительно четыре минуты для получения среднередкого желтка и несвязанного белка или шесть минут — для жесткого желтка и привязанного белка.
    Фото istockphoto.com


Перед подачей на стол обсушите яйца бумажным полотенцем. Подавать их можно как отдельно, так и в качестве добавки к различным блюдам. Например, яйцо пашот станет отличным дополнением к утреннему тосту или круассану, также сможет украсить салат или пасту — все на ваш вкус.

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Советы и рекомендации
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