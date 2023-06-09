3 лайфхака, которые помогут приготовить идеальные яйца пашот

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Яйца пашот — это вкусный и полезный вариант завтрака. Особенно если вы не представляете его без яиц, а глазунья и омлет уже порядком надоели.
Как правило, в ресторанах тосты с яйцами пашот выглядят как на картинке: идеально сваренный белок в форме аккуратной капли и вкусный жидкий желток. Но при попытках повторить блюдо дома можно столкнуться с некоторыми трудностями. Например, белок разваливается, как только вы погружаете яйцо в воду, или желток успевает свариться вкрутую вместе с белком.
Приготовить идеальные пашоты самостоятельно помогут советы от шеф-повара Бениты Стрельченко.
Вот три основных совета, с помощью которых можно добиться правильной консистенции и формы для яиц-пашот.
Чем свежее яйца, тем лучше белок будет держаться при варке. Старайтесь выбирать яйца с крепкой скорлупой и ярким желтком (об этом некоторые производители пишут прямо на упаковке).
Вода не должна кипеть во время варки, лишь немного закипать. При длительном кипении белок может стать жестким.
Добавьте в воду для приготовления яиц небольшое количество уксуса или сока лимона. Это поможет белку лучше сохранить форму и не развалиться в горячей воде.
Перед подачей на стол обсушите яйца бумажным полотенцем. Подавать их можно как отдельно, так и в качестве добавки к различным блюдам. Например, яйцо пашот станет отличным дополнением к утреннему тосту или круассану, также сможет украсить салат или пасту — все на ваш вкус.
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