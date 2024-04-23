Как сэкономить на овощах и фруктах: рассказывает нутрициолог

В 2021 году американские ученые выяснили, что овощи и фрукты снижают риск появления хронических болезней, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний. На основе исследований были составлены рекомендации по питанию, которые назвали «формулой пяти в день». Их суть заключается в том, чтобы есть три порции овощей и две порции фруктов ежедневно.

Однако не все могут позволить себе есть эти продукты в больших количествах. Вместе с нутрициологом Аленой Денисовой рассказали, как снизить чек на овощи и фрукты и при этом питаться качественно и вкусно.

Обратите внимание на сезонные овощи и фрукты

Такие продукты не только порадуют хорошей ценой. В период своей сезонности овощи и фрукты также отличаются более высоким содержанием питательных веществ и полезных микроэлементов.

Фото istockphoto.com/Georgijevic

Покупайте обычные продукты

Не ведитесь на рекомендации о полезности экзотических овощей и фруктов. Ценник на них часто выше, а витаминов не всегда больше. На самом деле все растительные продукты в правильном количестве полезны. Поэтому полноценная продуктовая корзина может состоять и из обычных картофеля, капусты, моркови, редиса, яблоков, груш, апельсинов и сезонных ягод.

Покупайте овощи и фрукты без упаковки

Упакованные овощи и фрукты зачастую стоят дороже тех, что можно взять на развес. Между тем по составу такие продукты ничем не отличаются. Кроме того, покупая овощи и фрукты без упаковок, вы сможете проконтролировать качество того, что покупаете. Вы будете уверены, что не взяли испорченные продукты, и сможете выбрать самые спелые и крупные плоды.

Фото istockphoto.com/Edwin Tan

Выбирайте необработанные продукты

Мытые овощи и фрукты на прилавках выглядят намного привлекательнее, но и стоят они дороже. То же самое касается и вареных или уже нарезанных овощей для салатов и супов. Если хотите сократить расходы, отдайте предпочтение необработанным продуктам.

Делайте заготовки

В период сезонности овощи и фрукты часто продаются очень дешево. Из таких продуктов можно делать заготовки самыми разными способами. Например, законсервировать, заморозить или засушить. Таким образом вы сможете сохранить продукты на более долгий срок и не тратиться, когда цена вырастет.