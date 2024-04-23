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Как сэкономить на овощах и фруктах: как меньше тратить в магазине
Питание и еда

Сегодня, 07:00

3 мин.

Как сэкономить на овощах и фруктах: рассказывает нутрициолог

Евгения Блинова
Автор
Алена Денисова
Нутрициолог
Девушка выбирает овощи
Фото istockphoto.com/martin-dm
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В 2021 году американские ученые выяснили, что овощи и фрукты снижают риск появления хронических болезней, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний. На основе исследований были составлены рекомендации по питанию, которые назвали «формулой пяти в день». Их суть заключается в том, чтобы есть три порции овощей и две порции фруктов ежедневно.

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Однако не все могут позволить себе есть эти продукты в больших количествах. Вместе с нутрициологом Аленой Денисовой рассказали, как снизить чек на овощи и фрукты и при этом питаться качественно и вкусно.

Обратите внимание на сезонные овощи и фрукты

Такие продукты не только порадуют хорошей ценой. В период своей сезонности овощи и фрукты также отличаются более высоким содержанием питательных веществ и полезных микроэлементов.

Сейчас хорошим выбором из овощей станут лук-порей, капуста, редис, картофель, зелень. Из фруктов — апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин, ананас.
Алена Денисова
Нутрициолог
Фото istockphoto.com/Georgijevic

Покупайте обычные продукты

Не ведитесь на рекомендации о полезности экзотических овощей и фруктов. Ценник на них часто выше, а витаминов не всегда больше. На самом деле все растительные продукты в правильном количестве полезны. Поэтому полноценная продуктовая корзина может состоять и из обычных картофеля, капусты, моркови, редиса, яблоков, груш, апельсинов и сезонных ягод.

Покупайте овощи и фрукты без упаковки

Упакованные овощи и фрукты зачастую стоят дороже тех, что можно взять на развес. Между тем по составу такие продукты ничем не отличаются. Кроме того, покупая овощи и фрукты без упаковок, вы сможете проконтролировать качество того, что покупаете. Вы будете уверены, что не взяли испорченные продукты, и сможете выбрать самые спелые и крупные плоды.

Фото istockphoto.com/Edwin Tan

Выбирайте необработанные продукты

Мытые овощи и фрукты на прилавках выглядят намного привлекательнее, но и стоят они дороже. То же самое касается и вареных или уже нарезанных овощей для салатов и супов. Если хотите сократить расходы, отдайте предпочтение необработанным продуктам.

Делайте заготовки

В период сезонности овощи и фрукты часто продаются очень дешево. Из таких продуктов можно делать заготовки самыми разными способами. Например, законсервировать, заморозить или засушить. Таким образом вы сможете сохранить продукты на более долгий срок и не тратиться, когда цена вырастет.

Главное правило домашних заготовок — стараться не добавлять сахар и много растительного масла.
Алена Денисова
Нутрициолог
Фото istockphoto.com/StefaNikolic

Обратите внимание на замороженные овощи и фрукты

Если вы думали, что замороженные продукты менее полезны, чем свежие, то это не так. Об этом рассказала врач-хирург Национальной системы здравоохранения Великобритании Каран Раджан. Такая обработка, наоборот, помогает сохранить питательную ценность овощей и фруктов.

Растительные продукты для заморозки собирают на пике зрелости, а также быстро перерабатывают. Это не дает овощам и фруктам портиться. В итоге вы получите полезный продукт, который к тому же зачастую недорогой. Кроме того, заморозка делает овощи и фрукты доступными даже тогда, когда их сезон уже прошел.

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