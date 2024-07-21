Как температура еды влияет на пищеварение: отвечают врачи

Вместе с врачом-диетологом, эндокринологом Натальей Лазуренко и кандидатом медицинских наук, токсикологом Михаилом Кутушовым рассказали, как температура еды влияет на пищеварение и организм в целом.

Что происходит в организме во время усвоения горячей пищи

Внутри организма поддерживается чуть более высокая температура, чем снаружи. Продукты, попавшие в желудок, а потом в кишечник, смешиваются с пищеварительными соками и ферментами. Из-за этого еда принимает примерно ту же температуру, что и у тканей организма.

Если пища изначально теплая или в меру горячая, организму чуть легче ее переварить. Это связано с тем, что нет необходимости «прогревать» еду до приемлемого уровня. Кроме того, горячая пища усиливает кровоснабжение.

Впрочем, процесс переваривания это не сильно ускоряет.

Фото istockphoto.com/anna avdeeva

Важно помнить, что есть очень горячую еду нельзя. Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что высокая температура пищи повышает риск рака.

Что происходит в организме во время усвоения холодной пищи

Под холодной едой подразумеваются не только специально охлажденные продукты (например, мороженое или ледяная окрошка), но и продукты комнатной температуры, например, закуски.

Эта пища тоже примет температуру, примерно равной температуре внутри организма. Но на то, чтобы это произошло, организм потратит больше времени. Кроме того, холодное временно сужает кровеносные сосуды в желудке и кишечнике. Это замедляет движение пищи и уменьшает активность пищеварительных ферментов. Поэтому еда комнатной температуры и ниже будет перевариваться дольше.

Фото istockphoto.com/VeselovaElena

Можно ли есть одновременно пищу разной температуры

Может показаться, что есть одновременно холодную и горячую еду вредно для пищеварения. На самом деле продукты разных температур, съеденные в один момент, перевариваются примерно одинаково. Но при условии, что количество теплой и холодной еды одинаково или если теплой пищи больше. В таком случае общая температура продуктов довольно быстро выровняется.

Есть сначала тарелку очень горячего супа, а после ледяное мороженое — плохая идея. Кроме того, не стоит забывать, что контрастная температура пищи или напитков плохо влияет на зубную эмаль: она трескается.