Как оригинально украсить кулич на Пасху: 9 интересных идей

Традиционно пасхальный кулич украшают разноцветной посыпкой, но это далеко не единственный способ декорировать это праздничное блюдо. «СЭ» уже рассказывал, как приготовить вкусный кулич, а сегодня нутрициолог поделится с вами необычными идеями, как можно сделать домашние пасхальные угощения уникальными.

Цветы

Цветы — символ наступления весны и возрождения. Поэтому аккуратные бутончики, красиво выложенные на верхушке кулича, будут очень уместно смотреться на праздничном столе. Лучше всего подойдут бутоны амаранта и лаванды — эти цветы очень яркие. Они будут контрастировать с белой глазурью кулича. Но не забывайте, что цветы будут в прямом контакте с продуктами питания, поэтому они должны быть чистыми. Лучше купить их в специальном кондитерском магазине.

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Сублимированные ягоды

Многие считают, что сублимированные ягоды ничем не отличаются от сушеных. Однако это не совсем так. Они имеют ряд важных преимуществ: долго сохраняют форму и цвет, содержат больше питательных веществ, чем обычные сушеные ягоды. Это связано с уникальной технологией их приготовления. Плоды сначала замораживаются, а затем вакуумным способом из них удаляется влага.

Сублимированные ягоды очень полезны и могут послужить в качестве декора. На рынке есть как целые плоды, так и крошеные.

Сушеные апельсины

Символика апельсина разная у разных народов. Например, у греков он символизирует семью, ведь этот фрукт состоит из нескольких долек, плотно прижатых друг другу. В каких-то культурах апельсин означает изобилие и плодородие. Как бы то ни было, ярко-оранжевые дольки будут отлично смотреться на пасхальном столе. К тому же сушеные апельсины очень полезны: они богаты антиоксидантами, которые снижают риск развития рака и борются со старением.

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Орехи

Это более классический вариант украшения кулича. Можно с помощью кофемолки сделать ореховую крошку и посыпать ее на глазурь. Или попробуйте сделать какой-нибудь узор. Идеальным выбором для кулича будут пеканы — эти орехи, в отличие от грецких, обладают мягким и маслянистым вкусом и не горчат. Они не такие твердые, как миндаль, что особенно актуально для тех, у кого есть маленькие дети.

Шоколадная глазурь

Все знают традиционную белую глазурь, которой поливают верхушку кулича. Ее можно заменить на более оригинальные варианты — например, шоколадную. Для ее приготовления растопите небольшое количество вашего любимого шоколада в микроволновке с добавлением небольшого количества сливочного масла.

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Лимонная глазурь

Праздничный желтый цвет и приятная кислинка, оттеняющая сладость теста, — лимонная глазурь станет отличным вариантом декора пасхального угощения. Для ее приготовления смешайте сахарную пудру и воду. Затем добавьте пару чайных ложек лимонной кислоты и желтый краситель. На верхушку кулича можно поместить сахарные фигурки цыплят.

Безе

Воздушные безе нежного цвета прекрасно дополнят домашний кулич. Такое украшение можно приготовить самостоятельно, сделав завитки разного размера и цветов. Вместе с безе будут отлично смотреться маршмеллоу и миндаль. Вместе они помогут создать нежную композицию.

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Пряники

Фигурные пряники можно, как и безе, испечь самим, хотя готовить их уже немного сложнее. Для кулича подойдут формочки в виде кроликов, яиц и цветов. Готовые пряники можно украсить глазурью. Расписывать пряники особенно понравится детям.

Белковый крем

Белковый крем отсылает еще к одному традиционному символу праздника — пасхальным яйцам. По цвету он напоминает белую глазурь, но отличается более густой консистенцией. Поэтому белковому крему можно придать любую форму: например, сделать красивые завитки или узоры. Сверху можно посыпать кулич шоколадной крошкой или какао.