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Как улучшить качество крови с помощью питания: что есть, чтобы улучшить кровь
Питание и еда

Сегодня, 19:00

3 мин.

5 продуктов, которые влияют на качество крови

Павел Трахтман
Врач, доктор медицинских наук
Разные продукты на столе
Фото fcafotodigital, iStock
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Питание напрямую влияет на компоненты крови и ее качество. Когда в организме не хватает витаминов и микроэлементов, эритроциты хуже переносят кислород, а лимфоциты не так активно защищают от бактерий и вирусов. Что стоит добавить в рацион, чтобы улучшить качество крови? Рассказывает доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра им. Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

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Темный шоколад

Не все знают, что такой полезный микроэлемент, как железо, можно найти не только в красном мясе, но и в темном шоколаде. В маленькой плитке весом 28 г содержится больше 10% суточной нормы железа. Однако чтобы оно усваивалось лучше, нужно добавить в рацион продукты с витамином C: клюкву, облепиху, шиповник, красную смородину.

Чем больше человек потребляет железа, тем активнее в крови вырабатывается гемоглобин. Этот белок доставляет кислород в органы и ткани и регулирует уровень энергии. Поэтому темный шоколад помогает справиться с усталостью, сонливостью и головокружением.

Темный шоколад
Фото id-art, iStock

Говяжья печень

Печень считается отличным продуктом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В 100 г содержится 60% суточной нормы витамина B9 (фолиевой кислоты), который уменьшает количество аминокислоты гомоцистеина. Когда этого вещества в организме слишком много, повреждаются стенки сосудов, в крови появляются тромбы.

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Зеленый чай

В Индии и Китае зеленый чай — самое популярное средство для профилактики и лечения самых разных болезней. И не зря. В напитке содержится множество полезных микроэлементов. Некоторые из них положительно влияют на качество крови.

Например, катехины, входящие в состав зеленого чая, выводят из организма частицы, ускоряющие старение организма. Поэтому можно сказать, что этот напиток продлевает молодость.

Кроме того, зеленый чай богат антиоксидантами (витамины С и Е, бетакаротин), которые снижают уровень холестерина в крови. Следовательно, укрепляют здоровье сердца и сосудов.

Важно: не стоит злоупотреблять зеленым чаем. Кофеин в составе напитка приводит к скачкам давления в крови.

Куркума

В этой пряности есть особое вещество — куркумин. Благодаря ему кровь активнее циркулирует по всему организму и быстрее доставляет питательные вещества к органам.

Кроме того, куркумин улучшает работу лимфатической системы. Именно она помогает выводить токсины из организма. Также куркума снижает уровень холестерина.

Пряность лучше всего употреблять вместе с черным перцем, который содержит пиперин. Он увеличивает усвоение куркумина на 2000%.

Куркума
Фото fcafotodigital, iStock

Имбирь

Многие знают, что имбирь — это отличное средство для борьбы с симптомами простуды. В корне растения есть вещества, которые увеличивают выработку лимфоцитов в крови. Эти клетки отвечают за защиту организма от инфекций и болезней. Поэтому имбирь считается одним из наиболее действенных продуктов для укрепления иммунной системы.

Также он богат антиоксидантами, которые поддерживают здоровье клеток крови. Поэтому чашка чая с имбирем или смузи из продукта помогут защитить вас не только от ОРВИ, но и от сердечно-сосудистых заболеваний, остеоартрита и других.

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