4 способа вкусно приготовить сало

Сало — это продукт, который часто «демонизируют», приписывая ему всевозможные вредные свойства. Однако если есть сало в меру, оно может дополнить рацион и принести пользу здоровью.

Чем полезно сало

Сало — хороший источник жиров, а они необходимы для строительства клеток и тканей, энергии, работы мозга, производства гормонов, кожи, волос и ногтей.

Сало богато витаминами (D, Е, В4), микроэлементами (селен, цинк и другие), а также жирными кислотами, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, способствуют нормализации уровня холестерина и нормальной работе мозга.

Сало положительно влияет на здоровье сосудов за счет линолевой кислоты в составе: она снижает общий уровень холестерина, а также улучшает чувствительность к инсулину.

Сколько сала можно есть в день

Из-за высокой калорийности диетологи рекомендуют не злоупотреблять салом: 20-30 г — оптимальная дневная порция.

Как выбрать сало

Сало должно быть светло-розового или белого, но обязательно однородного цвета. Оно должно иметь ровную форму и не иметь явных повреждений. Шкурка сала должна быть гладкой и не иметь щетины. Запах должен быть сладковато-молочный. Кислый и затхлый запахи недопустимы.

Фото istockphoto.com/Nikolaeva Elena

Сало должно быть упругим. Если оно липкое и мягкое, это может быть признаком того, что его хранили неправильно или слишком долго. Чтобы удостовериться в качестве продукта, попробуйте проткнуть его вилкой или зубочисткой. Сало должно протыкаться легко или с небольшим сопротивлением.

Как приготовить сало по классическому рецепту

Ингредиенты:

свежее свиное сало — 1 кг;

крупная морская соль — 100 г;

черный перец горошком — 5 г;

сахар — 5 г;

чеснок — 2-3 зубчика.

Способ приготовления:

Подготовьте сало, удалите кожу и лишний жир. Смешайте морскую соль, черный перец, натертый чеснок и сахар. Натрите этой смесью обе стороны сала. Положите сало в плотно закрывающийся контейнер или пакет для замораживания. Оставьте сало в холодильнике на 7-10 дней, переворачивая его каждый день. После этого сало можно использовать для приготовления блюд или просто нарезать и подавать к столу.

Если на ваш вкус сало получилось слишком соленое, перед употреблением положите его в холодную воду на пару часов.

Как приготовить ароматное сало в мультиварке

Ингредиенты:

сало сырое — 500 г;

морковь — 1 шт.;

чеснок вместе с зеленью — 2-4 шт.;

соль — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.;

перец черный (молотый).

Фото istockphoto.com/Vadym Petrochenko

Способ приготовления:

Порежьте чеснок и потрите морковь на мелкой терке. Возьмите кусок сала, натрите его солью и перцем. Возьмите фольгу для запекания, выложите на нее морковь. Сверху на морковь положите сало. На сало выложите чеснок и лавровый лист. Заверните сало в фольгу, положите в емкость для приготовления на пару. Залейте в емкость мультиварки воду согласно инструкции, поставьте время приготовления 40 минут. Через 40 минут выключите мультиварку и оставьте сало внутри еще на час. Через час достаньте сало. Подавайте охлажденным.

Как приготовить сало с чесноком в специях

Ингредиенты:

сало — 500 г;

соль — 100 г;

сахар — 10 г;

чеснок — 20 г;

паприка, чеснок сушеный, острый перец, куркума, черный перец, кориандр — 25 г.

Способ приготовления:

Тщательно промойте сало под проточной водой и натрите его солью, сахаром и натертым чесноком. Заверните сало в пакет и уберите его в холодильник на сутки. Через сутки достаньте сало, смойте с него смесь соли и сахара и слегка промокните бумажным полотенцем. Обваляйте сало в специях. Если специи плохо прилипают, слегка намочите сало. Можно разрезать сало на куски и каждый кусок обвалять в разных смесях специй. Отправьте сало в холодильник еще на сутки. Подавайте холодным.

Как приготовить сало в домашней коптильне

Ингредиенты:

сало — 800 г;

соль — 80 г;

перец черный горошком — 5 шт.;

кориандр — 1/2 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

щепа ольховая — 30 г.

Фото istockphoto.com/PicturePartners

Способ приготовления:

Замочите щепу: положите ее на полчаса в миску с водой. Обмотайте сало бечевкой или суровой ниткой и подвесьте сало на крестовину. Установите крестовину в коптильню. Подготовьте коптильню к работе согласно инструкции к вашей модели. Включите плиту на максимальную мощность. Доведите температуру до 80 градусов (проверить температуру можно по термометру на крышке). Слегка уменьшите мощность плиты. Температура в коптильне должна быть между 70 и 80 градусами. Уберите коптильню с огня и не открывайте крышку, пока температура не упадет до 50 градусов. После этого достаньте сало, остудите его и нарежьте ломтиками.

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