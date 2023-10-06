4 способа вкусно приготовить сало

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Сало — это продукт, который часто «демонизируют», приписывая ему всевозможные вредные свойства. Однако если есть сало в меру, оно может дополнить рацион и принести пользу здоровью.
Сало — хороший источник жиров, а они необходимы для строительства клеток и тканей, энергии, работы мозга, производства гормонов, кожи, волос и ногтей.
Сало богато витаминами (D, Е, В4), микроэлементами (селен, цинк и другие), а также жирными кислотами, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, способствуют нормализации уровня холестерина и нормальной работе мозга.
Сало положительно влияет на здоровье сосудов за счет линолевой кислоты в составе: она снижает общий уровень холестерина, а также улучшает чувствительность к инсулину.
Из-за высокой калорийности диетологи рекомендуют не злоупотреблять салом: 20-30 г — оптимальная дневная порция.
Сало должно быть светло-розового или белого, но обязательно однородного цвета. Оно должно иметь ровную форму и не иметь явных повреждений. Шкурка сала должна быть гладкой и не иметь щетины. Запах должен быть сладковато-молочный. Кислый и затхлый запахи недопустимы.
Сало должно быть упругим. Если оно липкое и мягкое, это может быть признаком того, что его хранили неправильно или слишком долго. Чтобы удостовериться в качестве продукта, попробуйте проткнуть его вилкой или зубочисткой. Сало должно протыкаться легко или с небольшим сопротивлением.
Ингредиенты:
свежее свиное сало — 1 кг;
крупная морская соль — 100 г;
черный перец горошком — 5 г;
сахар — 5 г;
чеснок — 2-3 зубчика.
Способ приготовления:
Подготовьте сало, удалите кожу и лишний жир.
Смешайте морскую соль, черный перец, натертый чеснок и сахар.
Натрите этой смесью обе стороны сала.
Положите сало в плотно закрывающийся контейнер или пакет для замораживания.
Оставьте сало в холодильнике на 7-10 дней, переворачивая его каждый день.
После этого сало можно использовать для приготовления блюд или просто нарезать и подавать к столу.
Если на ваш вкус сало получилось слишком соленое, перед употреблением положите его в холодную воду на пару часов.
Ингредиенты:
сало сырое — 500 г;
морковь — 1 шт.;
чеснок вместе с зеленью — 2-4 шт.;
соль — по вкусу;
лавровый лист — 1 шт.;
перец черный (молотый).
Способ приготовления:
Порежьте чеснок и потрите морковь на мелкой терке.
Возьмите кусок сала, натрите его солью и перцем.
Возьмите фольгу для запекания, выложите на нее морковь.
Сверху на морковь положите сало.
На сало выложите чеснок и лавровый лист.
Заверните сало в фольгу, положите в емкость для приготовления на пару.
Залейте в емкость мультиварки воду согласно инструкции, поставьте время приготовления 40 минут.
Через 40 минут выключите мультиварку и оставьте сало внутри еще на час.
Через час достаньте сало. Подавайте охлажденным.
Ингредиенты:
сало — 500 г;
соль — 100 г;
сахар — 10 г;
чеснок — 20 г;
паприка, чеснок сушеный, острый перец, куркума, черный перец, кориандр — 25 г.
Способ приготовления:
Тщательно промойте сало под проточной водой и натрите его солью, сахаром и натертым чесноком.
Заверните сало в пакет и уберите его в холодильник на сутки.
Через сутки достаньте сало, смойте с него смесь соли и сахара и слегка промокните бумажным полотенцем.
Обваляйте сало в специях. Если специи плохо прилипают, слегка намочите сало.
Можно разрезать сало на куски и каждый кусок обвалять в разных смесях специй.
Отправьте сало в холодильник еще на сутки. Подавайте холодным.
Ингредиенты:
сало — 800 г;
соль — 80 г;
перец черный горошком — 5 шт.;
кориандр — 1/2 ч. л.;
лавровый лист — 1 шт.;
чеснок — 1 зубчик;
щепа ольховая — 30 г.
Способ приготовления:
Замочите щепу: положите ее на полчаса в миску с водой.
Обмотайте сало бечевкой или суровой ниткой и подвесьте сало на крестовину.
Установите крестовину в коптильню.
Подготовьте коптильню к работе согласно инструкции к вашей модели.
Включите плиту на максимальную мощность. Доведите температуру до 80 градусов (проверить температуру можно по термометру на крышке). Слегка уменьшите мощность плиты. Температура в коптильне должна быть между 70 и 80 градусами.
Уберите коптильню с огня и не открывайте крышку, пока температура не упадет до 50 градусов. После этого достаньте сало, остудите его и нарежьте ломтиками.
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