Как выбрать вкусные и полезные морепродукты? Советы экспертов

Выбор морепродуктов — серьезная задача, ведь ими весьма легко отравиться. Но это не повод отказываться от креветок, крабов и кальмаров, ведь они содержат множество витаминов и минералов, полезных для здоровья.

Вместе с экспертами рассказываем, как определить качественный и безопасный продукт.

Польза и вред морепродуктов

Сложно поверить, но долгое время крабы, устрицы, морские ежи и другие современные деликатесы считались едой для бедняков. В России всего 100 лет назад немногие решались отведать дары моря. Сейчас ситуация изменилась. Большинство стараются включить морепродукты в рацион, потому что они содержат такие полезные вещества, как:

витамины (прежде всего группы В);

микроэлементы и минералы (селен, фосфор, сера);

полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе Омега-3;

животный белок, менее калорийный по сравнению с мясом.

Состав отличается в зависимости от типа морепродуктов. Например, морской огурец содержит адаптоген, вещество, укрепляющее иммунитет. А креветки богаты железом.

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При этом чтобы снизить риск отравления и расстройства пищеварения, не стоит употреблять за раз больше 200 г морепродуктов.

Отравление морепродуктами очень опасно и требует незамедлительного обращения за медицинской помощью.

Самолечение может нанести большой урон здоровью. В случае отравления обязательно обратитесь к врачу. А чтобы оказать первую помощь, можно использовать:

солевой раствор для компенсации потери жидкости (важно выбрать правильную соль — подойдет каменная, гималайская или средиземноморская, от поваренной лучше отказаться);

невсасывающиеся кишечные антисептики;

синтетические или минеральные энтеросорбенты для связывания токсинов, возбудителей и уменьшения потерь жидкости;

жаропонижающие препараты, если температура поднимается выше 38 градусов.

На что обратить внимание при выборе морепродуктов

Устрицы, мидии, гребешки

Существует Р-табу: в мае, июне, июле и августе (месяцах, в названии которых нет буквы «р») устрицы лучше не употреблять. Запрет был введен потому, что устрицы в этот период размножаются, из-за чего иногда приобретают горьковатый вкус.

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Устриц едят живыми, поэтому вдали от моря покупать их нужно с особой осторожностью.

Мидии чаще всего продаются в замороженном и консервированном виде. Поэтому при их выборе достаточно обращать внимание на срок годности и регион, в котором продукт был произведен.

Не нужно пытаться «заготавливать» устрицы и мидии самостоятельно. Моллюски фильтруют воду, впитывая в себя все вещества, которые растворены в ней. Качество воды у берега обычно оставляет желать лучшего, поэтому высок шанс получить отравление.

При выборе гребешка нужно оценивать его размер.

Кальмары и креветки

Креветки и кальмары добывают и в России, и за границей. Тем, кто не живет у Японского и Охотского моря, приходится иметь дело только с замороженными продуктами. Поэтому качество будет зависеть от условий транспортировки.

Фото Freepik/valeria_aksakova

Выбирая очищенные креветки, нужно попытаться рассмотреть или определить на ощупь, есть ли иней в упаковке.

Желательно не покупать креветки в непрозрачных упаковках, чтобы иметь возможность оценить количество инея на месте.

При покупке очищенных креветок на развес не рекомендуется брать те, что полностью покрыты ледяной глазурью.

При выборе неочищенных креветок нужно оценивать их внешний вид. Если хвост не загнут крючком, у креветки нет усиков и конечностей, от покупки лучше воздержаться.

Важно помнить, что термическая обработка не способна справиться с ядами.

Кальмары продаются цельными тушками или в виде колец. Тушку покупать выгоднее, оценить качество кальмара по ней тоже проще. Неочищенный кальмар покрыт серо-розовой или светло-фиолетовой пленкой. Очищенный кальмар, в том числе порезанный кольцами, будет кремового цвета.

Крабы

Крабов иногда продают живыми. В этом случае нужно оценивать, насколько активно членистоногое.

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При покупке консервированного краба, который встречается гораздо чаще, нужно обращать внимание на регион его заготовки. С большой вероятностью продукт, сделанный на Дальнем Востоке, окажется выше по качеству. Что логично, потому что «на месте» в обработку поступают свежевыловленные крабы, а не замороженные.

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