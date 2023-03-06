Какой мед полезнее и помогает ли он похудеть? Отвечает нутрициолог

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Мед — продукт, знакомый многим с детства. Бабушки и мамы отпаивали нас чаем и горячим молоком с медом, когда мы болели. А теперь мы сами добавляем его в чай и десерты, особенно когда в очередной раз решаем заняться своей фигурой. Действительно ли с его помощью можно похудеть, какими полезными свойствами обладает мед и кому лучше воздержаться от его употребления, рассказала нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова.
К самым популярным разновидностям относятся:
По своим полезным для здоровья свойствам все они примерно одинаковы — ответить на вопрос, какой полезнее, однозначно нельзя.
С осторожностью относиться к меду стоит людям, у которых имеется:
Понятие «рафинированный сахар» относится к таким источникам сахара, как сахароза, глюкоза и фруктоза, которые обрабатываются до высокой концентрации. Таковыми считаются белый и тростниковый сахар, а также кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.
«Высокое потребление этих сахаров увеличивает риск различных заболеваний, включая неалкогольную жировую болезнь печени, сахарный диабет II типа и заболевания сердечно-сосудистой системы»Алена ДенисоваНутрициолог
Мед состоит из фруктозы, глюкозы и некоторого количества сахарозы.
«Кроме того, в состав меда входят такие биологически активные соединения, как флавоноиды, фенольные и органические кислоты. На этом все отличия заканчиваются, и мед можно назвать «пустым» продуктом, почти полностью представляющим углевод»Алена ДенисоваНутрициолог
Поэтому распространенное мнение, что мед поможет похудеть, является ошибочным.
«При умеренном употреблении меда вы не получите заметных преимуществ для здоровья. А если включать в свой рацион большое количество меда, то вред от такого объема сладкого окажется сильнее полезных свойств»Алена ДенисоваНутрициолог
Другими словами, чтобы получить весь спектр положительных эффектов от меда, есть его придется в очень больших количествах. Но при этом минусов окажется куда больше, чем плюсов.
Следует также отметить, что такой популярный у худеющих напиток, как вода с медом и лимоном, не ускорит процесс расщепления жиров, а только добавит калорийности рациону.
«Важно понимать, что большинство людей при замене сахара на мед допускают одну ошибку: они сильно увлекаются употреблением «полезной» альтернативы, совершенно забывая, что мед является простым углеводом. Он быстро усваивается организмом, резко повышает уровень глюкозы, что способствует скорому наступлению чувства голода»Алена ДенисоваНутрициолог
Четких количественных рекомендаций по употреблению меда для всех людей не существует, это зависит от множества факторов.
«Если спортсмену необходимо больше углеводов и калорийность рациона у него выше, то и допустимое количество меда в день будет отличаться от обычного человека. Кроме того, надо учитывать, сколько сладкого, кроме меда, съедает конкретный человек: при избытке в питании сладких напитков, выпечки и других источников сахара, от употребления меда лучше будет воздержаться»Алена ДенисоваНутрициолог
Как и любой другой сладкий продукт, употреблять мед стоит умеренно и помнить, что мнение о высоком содержании в нем витаминов и полезных веществ сильно преувеличено, а натуральность продукта не означает отсутствия негативных последствий для здоровья.
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