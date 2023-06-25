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Сегодня, 10:00

Избегайте их в жару: 6 напитков, которые могут навредить

Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог
Девушка на пляже пьет воду из кокоса
Фото Istockphoto/mihailomilovanovic
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Жаркий сезон требует особого внимания к организму. При высоких температурах мы теряем больше влаги. С потом также вымываются минералы, поэтому важно восстанавливать потери вовремя. Однако некоторые вместо воды выбирают напитки по вкусу. Здесь важно правильно найти замену. Эти шесть вариантов точно не подходят для утоления жажды в зной.

Слишком холодные напитки

Ледяной коктейль может казаться особо привлекательным в жару. Однако такие напитки вызывают спазм сосудов в ЖКТ и замедляют поглощение жидкости организмом. Облегчение от жары будет сиюминутным, но на самом деле обезвоживание организма может усугубиться. Рекомендуется употреблять напитки комнатной температуры или слегка теплые жидкости, нагретые до 40-50 градусов.

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Сладкие фруктовые соки

Фруктовые соки, свежевыжатые и магазинные, содержат много сахара и фруктозы. Такие продукты вызывают резкий скачок и падение инсулина в крови. После таких перепадов вы будете чувствовать себя разбитыми и уставшими. Лучше всего употреблять свежие фрукты или смузи. В цельных фруктах фруктоза и сахара «прикрыты» клетчаткой, поэтому инсулин будет медленно расти и падать.

Свежевыжатые соки
Фото Istockphoto/fcafotodigital

Напитки с кофеином

Кофеин обладает мочегонным эффектом. После таких напитков из организма выводится еще больше жидкости, а обезвоживание лишь усиливается. Если вы выпили кофе, особенно в жару, компенсируйте потери и через 30 минут выпейте стакан теплой воды.

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Газировка

В жару следует избегать газировки и покупных лимонадов. В идеале полностью отказаться от таких напитков. Они содержат большое количество сахаров, которые усиливают обезвоживание организма. К тому же газировка вызывает вздутие живота и дискомфорт в зной.

Алкогольные напитки

Алкоголь также обладает мочегонным воздействием. Более того, он снижает способность организма охлаждаться. Если вы идете на торжество и все-таки планируете выпить, то следуйте одному правилу: запивайте каждый бокал вина стаканом чистой воды. Так вы снизите токсичную нагрузку алкоголя и предотвратите обезвоживание.

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Энергетические напитки

Энергетики содержат много кофеина и сахара. Такая смесь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и провоцирует обезвоживание. Подобные напитки также увеличивают риск теплового удара.

Лучшим выбором в зной будет обычная вода, желательно не из пластиковых бутылок. Она прекрасно охладит организм и поддержит необходимый уровень жидкости.

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