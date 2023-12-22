Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Статьи
Какие продукты не подорожают к Новому году: список, когда лучше покупать
Питание и еда

Сегодня, 17:00

4 мин.

Какие продукты к новогоднему столу не подорожали: разобрали с экспертом в ритейле

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Феликс Стетой
Эксперт в ритейле
Рождественский стол.
Фото Igishevamaria/www.istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Новогодние праздники — время радости, веселья и вкусной еды. С приближением выходных многие люди беспокоятся о возможном увеличении цен на продукты. Однако не все товары становятся дороже. Вместе с экспертом собрали несколько продуктов, цена на которые не должна вырасти.

Почему продукты дорожают к праздникам

Традиционно цены обычно растут во время недели, предшествующей Новому году. Одна из причин — увеличение спроса на определенные продукты, которые используются в самых популярных блюдах на российских столах.

Девушка с&nbsp;бутылкой шампанского. Сколько алкоголя можно выпить в новогоднюю ночь и чем его закусывать, чтобы не навредить здоровью

Еще один фактор — зимние погодные условия, затрудняющие сбор урожая и транспортировку продукции. Импортные пошлины и другие торговые барьеры также могут привести к увеличению цен.

Производства не рассчитаны на такой спрос в новогодние праздники. Возникает недостаток товаров. Сейчас это можно наблюдать на примере куриных яиц — страна открыла импорт, потому что своей продукции не хватает, а спрос огромный.
Феликс Стетой
Эксперт в ритейле

Какие продукты не должны подорожать

Красная икра

Это популярный деликатес, востребованный во время новогодних праздников. В отличие от многих других продуктов, цены на красную икру в этом году должны остаться стабильными или подвергнуться незначительным колебаниям.

В этом году снижена стоимость красной икры. Это связано с рекордным с 2018 года выловом лосося и сокращением покупательской способности. Чтобы реализовать продукцию, торговые сети не будут делать большую наценку на этот товар.
Феликс Стетой
Эксперт в ритейле

А ситуация с покупкой красной рыбы выглядит иначе.

Но при этом сама красная рыба дешеветь не будет, потому что сейчас ее основной поставщик — это Дальний Восток и Мурманск. Оттуда везти продукцию дорого, еще и пропали конкуренты в виде скандинавских стран.
Феликс Стетой
Эксперт в ритейле

Овощи

Еще одни важные компоненты новогоднего стола. Эксперт уверяет, что «борщевые» овощи (которые нужны для приготовления супа) тоже не должны подорожать.

Не должны подорожать овощи борщевой группы (картофель, капуста, лук, свекла и морковь), так как, по данным Минсельхоза, в этом году их было собрано на 20% больше, чем в прошлом.
Феликс Стетой
Эксперт в ритейле

Алкогольные напитки

Алкоголь также необходим для праздничного стола многих российских семей. Цены на популярные напитки нередко увеличиваются ближе к праздникам. Но не все виды алкоголя растут в цене к концу года.

Традиционно, с 15 декабря и по 10 января растут цены на алкоголь. Но важно отметить, что, например, на водку и коньяк не стоит ожидать роста цен даже на 10-15%, потому что это сразу же повлечет за собой процветание контрафакта. А государство за этим усиленно следит.
Феликс Стетой
Эксперт в ритейле

Консервы

Консервы часто используются на новогоднем столе в качестве закусок или ингредиентов. Эти продукты, по словам эксперта, дорожать не должны, но всегда лучше приобретать их заранее, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

В основном подорожание касается категории скоропортящихся продуктов, а не консервов. Например, кукурузу и зеленый горошек торговые сети начинают закупать еще в августе с расчетом на новогодние праздники и 8 марта. И так как запасов достаточно, эти товары не должны дорожать, но иногда люди видят обратное.
Феликс Стетой
Эксперт в ритейле

Специалист отметил, что объективных причин для подорожания нет. Это — результат недобросовестного менеджмента с целью заработать на ажиотаже и выполнить годовой план по выручке за две недели.

Когда лучше всего закупаться едой перед праздниками

С 27 декабря появится возможность купить ряд товаров по сниженным ценам: элитный алкоголь, сладкое, новогодние украшения и елки. Это связано с сокращением спроса. Однако не стоит рисковать с закупкой скоропортящихся товаров в этот период, потому что их ассортимент сократится.
Феликс Стетой
Эксперт в ритейле
10 самых вкусных вторых блюд на&nbsp;Новый год. 10 самых вкусных вторых блюд на Новый год
Новый год
Советы и рекомендации
1
0
Новости холдинга
Ивлеева отказалась комментировать последствия вечеринки в Mutabor
МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права
Премьер Нидерландов заявил о подготовке к передаче Киеву 18 истребителей F-16
Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение коллективной биобезопасности в СНГ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ