Какие продукты к новогоднему столу не подорожали: разобрали с экспертом в ритейле

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Новогодние праздники — время радости, веселья и вкусной еды. С приближением выходных многие люди беспокоятся о возможном увеличении цен на продукты. Однако не все товары становятся дороже. Вместе с экспертом собрали несколько продуктов, цена на которые не должна вырасти.
Традиционно цены обычно растут во время недели, предшествующей Новому году. Одна из причин — увеличение спроса на определенные продукты, которые используются в самых популярных блюдах на российских столах.
Еще один фактор — зимние погодные условия, затрудняющие сбор урожая и транспортировку продукции. Импортные пошлины и другие торговые барьеры также могут привести к увеличению цен.
Это популярный деликатес, востребованный во время новогодних праздников. В отличие от многих других продуктов, цены на красную икру в этом году должны остаться стабильными или подвергнуться незначительным колебаниям.
В этом году снижена стоимость красной икры. Это связано с рекордным с 2018 года выловом лосося и сокращением покупательской способности. Чтобы реализовать продукцию, торговые сети не будут делать большую наценку на этот товар.Феликс СтетойЭксперт в ритейле
А ситуация с покупкой красной рыбы выглядит иначе.
Но при этом сама красная рыба дешеветь не будет, потому что сейчас ее основной поставщик — это Дальний Восток и Мурманск. Оттуда везти продукцию дорого, еще и пропали конкуренты в виде скандинавских стран.Феликс СтетойЭксперт в ритейле
Еще одни важные компоненты новогоднего стола. Эксперт уверяет, что «борщевые» овощи (которые нужны для приготовления супа) тоже не должны подорожать.
Не должны подорожать овощи борщевой группы (картофель, капуста, лук, свекла и морковь), так как, по данным Минсельхоза, в этом году их было собрано на 20% больше, чем в прошлом.Феликс СтетойЭксперт в ритейле
Алкоголь также необходим для праздничного стола многих российских семей. Цены на популярные напитки нередко увеличиваются ближе к праздникам. Но не все виды алкоголя растут в цене к концу года.
Традиционно, с 15 декабря и по 10 января растут цены на алкоголь. Но важно отметить, что, например, на водку и коньяк не стоит ожидать роста цен даже на 10-15%, потому что это сразу же повлечет за собой процветание контрафакта. А государство за этим усиленно следит.Феликс СтетойЭксперт в ритейле
Консервы часто используются на новогоднем столе в качестве закусок или ингредиентов. Эти продукты, по словам эксперта, дорожать не должны, но всегда лучше приобретать их заранее, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.
В основном подорожание касается категории скоропортящихся продуктов, а не консервов. Например, кукурузу и зеленый горошек торговые сети начинают закупать еще в августе с расчетом на новогодние праздники и 8 марта. И так как запасов достаточно, эти товары не должны дорожать, но иногда люди видят обратное.Феликс СтетойЭксперт в ритейле
Специалист отметил, что объективных причин для подорожания нет. Это — результат недобросовестного менеджмента с целью заработать на ажиотаже и выполнить годовой план по выручке за две недели.
С 27 декабря появится возможность купить ряд товаров по сниженным ценам: элитный алкоголь, сладкое, новогодние украшения и елки. Это связано с сокращением спроса. Однако не стоит рисковать с закупкой скоропортящихся товаров в этот период, потому что их ассортимент сократится.Феликс СтетойЭксперт в ритейле