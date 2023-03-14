Какие продукты не стоит есть вместе? 6 опасных сочетаний

Многие знают о том, что не все лекарства совместимы. Но это относится и к другим веществам, например тем, которые содержатся в продуктах. Существуют сочетания, которые могут навредить организму. О том, какие ингредиенты лучше не совмещать, рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

Чем опасны сочетания несовместимых продуктов

Прежде всего, опасность заключается в том, что сочетания несовместимых продуктов могут вызывать различные проблемы с пищеварением. Например, вздутие живота, запоры, диарею, изжогу и прочее.

В некоторых случаях продукты способны противоречить друг другу по свойствам или составу. Из-за этого ухудшается обмен веществ, нарушается усвоение витаминов, минералов и других микроэлементов. Так, белковая пища в сочетании с крахмалистой замедляет процесс переваривания.

Какие продукты лучше не сочетать

Существует множество продуктов с противоречащими друг другу свойствами и ингредиентами. Вот шесть примеров самых неудачных сочетаний, по мнению нутрициолога:

кальций и железо — кальций способен затруднять усвоение железа, поэтому не стоит одновременно употреблять продукты с этими элементами (например, молоко или сыр вместе с красным мясом);

крахмал и белок — крахмал может замедлять усвоение белка, поэтому лучше не употреблять продукты, содержащие большое количество крахмала и белка вместе (например, картофель с мясом);

жирные продукты и фрукты — жиры замедляют усвоение фруктовых сахаров (например, сочетание сыра с фруктами может обернуться неприятными последствиями);

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овощи и молочные продукты — некоторые овощи могут затруднять усвоение кальция, содержащегося в молочных продуктах (например, шпинат с йогуртом или сыром);

алкоголь и крепкий кофе — их взаимодействие вызывает дополнительное раздражение желудочно-кишечного тракта;

кислые фрукты и молоко — кислота способствует сворачиванию белка, из-за чего их не стоит употреблять одновременно.

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