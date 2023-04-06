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Сегодня, 15:00

6 продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике. Так они испортятся быстрее

Руслана Бобкова
Ольга Деккер
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Овощи и фрукты лежат в холодильнике
Фото Istockphoto/millann
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Казалось бы, нет в квартире надежнее места для хранения продуктов, чем холодильник. Но некоторые фрукты, овощи и ягоды в нем портятся только быстрее. Какие продукты не стоит хранить в холоде, мы спросили нутрициолога Ольгу Деккер.

Продукты портятся из-за биохимических процессов, при которых размножаются микробы. Обычно при низкой температуре бактерии менее активны, поэтому в холодильнике еда хранится дольше. Но также холод может негативно влиять на вкус и структуру некоторых продуктов.

Хлеб

Чтобы хлеб сохранил свои вкусовые качества и дольше оставался мягким и свежим, лучше хранить его при комнатной температуре.

В холодильнике хлебобулочные изделия теряют влагу и черствеют.

Но если одну буханку вы едите долго и для вас важнее, чтобы хлеб не заплесневел, лучше все же положить его в контейнер холодильника, обернув пакетом или бумагой.

Ломтики хлеба на столе
Istockphoto/bhofack2

Помидоры

Для кого-то это может стать неожиданностью, но помидоры тоже портятся в холодильнике быстрее, так как холодная температура приводит к нарушению их текстуры и вкуса.

Лучше всего хранить помидоры при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, вдали от прямых лучей солнца (особенно если вы планируете использовать их в ближайшее время).

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Если вы все же решили хранить помидоры в холодильнике, ставьте их на нижние полки, где температура не такая низкая.

Ягоды

Что касается хранения ягод в холодильнике, самое важное, чтобы они были полностью сухими, когда вы их туда кладете. Высокая влажность вместе с низкой температурой приводят к тому, что клубника, малина, черника или смородина портятся быстрее. Если вы планируете съесть ягоды в ближайшее время, лучше хранить их при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте.

Если вы все же хотите положить ягоды в холодильник, старайтесь не ставить их на переднюю полку или в дверцу, так как там температура может меняться слишком часто. Лучше всего хранить их в затененной части холодильника.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Авокадо

Авокадо также следует хранить при комнатной температуре, в сухом и прохладном месте, так как этот фрукт быстро портится при низкой температуре. Но порезанный авокадо лучше сложить в контейнер или обернуть пищевой пленкой и поместить в холодильник, чтобы сохранить его свежесть.

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Чеснок

Чеснок лучше всего хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, например в шкафу или на кухонном столе.

Оберните его в бумагу или пластиковый пакет, чтобы предотвратить высыхание. Не храните чеснок рядом с продуктами с ярким запахом, так как он может их впитывать.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Лук

Для лука подходят такие же условия хранения, как и для чеснока. Комнатные условия помогут предотвратить его намокание в холодильнике, а обертка из бумаги — высыхание в шкафу.

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Советы и рекомендации
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