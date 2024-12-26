Правда ли, что не все продукты нужно мыть перед приготовлением

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Практически перед каждым приготовлением пищи многие люди по привычке начинают мыть все продукты. Они даже не задумываются о том, насколько это полезно или вредно. Действительно, некоторые овощи и фрукты требуют очищения. Однако в Сети появляется все больше информации, что есть продукты, которые лучше не мыть, а сразу отправлять на варку, жарку или запекание.
Вместе с шеф-поваром Вячеславом Дегтевым и нутрициологом, санитарным врачом Екатериной Гузман рассказываем, действительно ли некоторые популярные продукты не нужно мыть.
В интернете появляется все больше информации, что мыть мясо и птицу перед приготовлением необязательно и даже вредно. Ведь на продукт могут попасть микробы из раковины. Однако мясо еще до попадания на кухню уже усеяно микроорганизмами.
По словам Екатерины Гузман, существенно влияет на количество микрофлоры в мясе и время обработки продукта. Поэтому при обвалке и жиловке мяса должны строго соблюдаться санитарный режим мытья и дезинфекции столов, разделочных досок и другого инвентаря, а также правила личной гигиены. Но, к сожалению, не всегда данные нормы соблюдаются.
Поэтому перед приготовлением лучше обмыть мясо и птицу чистой проточной теплой водой (желательно, чтобы ее температура была не ниже 20-30 °С) для снижения обсемененности микроорганизмами. Затем положить на дренаж, чтобы стекла лишняя влага, а после обсушить бумажным полотенцем и приступать к готовке. Оставшиеся бактерии на мясе уничтожаются во время термической обработки.
Самый надежный способ убить все бактерии в мясе — достаточная термическая обработка. Блюда из мяса надо готовить тщательно, температура должна быть не менее 60 °С.Вячеслав ДегтевШеф-повар
Несмотря на советы из Сети, для рыбы и морепродуктов действуют те же принципы, что и для мяса. Тщательная термическая обработка позволит устранить все потенциальные бактерии. Однако мыть продукты перед приготовлением нужно обязательно. Ведь большинство приобретает не свежевыловленную рыбу, а замороженную, которая, прежде чем попасть на прилавок, проехала полстраны. А правдивые условия ее транспортировки и хранения будут мало кому известны.
Екатерина Гузман также подчеркнула, что рыба и морепродукты считаются скоропортящимися продуктами, поэтому важно промыть их под холодной водой, обсушить полотенцем и провести осмотр на наличие слизи, запаха, мутных глаз, синяков и пр.
Неправильная первичная обработка рыбы и морепродуктов может стать причиной их порчи и роста опасных для здоровья бактерий.Екатерина ГузманНутрициолог, санитарный врач
Кроме того, шеф-повар Вячеслав Дегтев настоятельно рекомендует тщательно промывать моллюсков, поскольку в их мясе могут оказаться песчинки и мелкие осколки раковин.
В интернете можно наткнуться на совет не мыть грибы, а просто снимать с них кожицу перед приготовлением. Однако грибы, собранные в лесу, обязательно промываются, чтобы избавиться от грязи, сосновых иголок и листьев, прилипших к ним. Кроме того, собранные самостоятельно грибы необходимо замочить в теплой соленой воде на 30 минут, затем промыть чистой проточной водой до тех пор, пока не смоется вся грязь. Ведь в них могут оказаться жуки, а такая процедура поможет их удалить.
Шампиньоны в магазины поступают из тепличных хозяйств. При обработке у них удаляют пленку, закрывающую пластинки, зачищают корень, снимают кожицу со шляпки. Перед приготовлением санитарный врач рекомендует шампиньоны промыть в воде с добавлением лимонной кислоты или уксуса для того, чтобы они не потемнели. Затем просушить на бумажном или чистом полотенце.
Считается, что если на упаковке зелени указано «готово к употреблению», значит, ее уже тщательно очистили и дополнительно мыть продукт не нужно. Многие поставщики свежих салатных смесей проводят тройную промывку листьев, чтобы удалить загрязнения. Однако промыть зелень под теплой водой все же стоит, ведь не все производители добросовестно следуют санитарным требованиям.
Если вы сами собрали зелень с собственного огорода, обязательно промойте ее несколько раз.Вячеслав ДегтевШеф-повар
Кроме того, использовать для очищения овощей, фруктов и зелени мыло или средства для мытья посуды не стоит. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), благодаря которым образуется обильная пена, не предназначены для употребления внутрь. Также важно не забывать перед приготовлением любых продуктов тщательно мыть руки с мылом.
Часто люди покупают яйца и совсем не задумываются, кто их трогал, в каких условиях они собраны. Многим достаточно посмотреть, чистый ли продукт визуально, а затем начать готовить блюда с ним. Однако перед приготовлением яиц сперва нужно проверить скорлупу на трещины и загрязнения и обязательно вымыть руки с мылом.
Яичная скорлупа имеет тонкий налет, благодаря которому бактерии не попадают в крошечные поры.Екатерина ГузманНутрициолог, санитарный врач
По словам санитарного врача Екатерины Гузман, на производстве яйца очищают таким образом, чтобы тонкий защитный слой оставался неповрежденным. Поэтому усердное мытье яиц с помощью моющих средств и губок, конечно, удаляет загрязнения, но вместе с этим может привести к попаданию бактерий внутрь яйца через микротрещины скорлупы. Поэтому достаточно ополоснуть такой продукт.
Если говорить о домашних яйцах, то их нужно тщательно осмотреть и вымыть перед приготовлением, чтобы при разбивании не занести бактерии из скорлупы в готовое блюдо.