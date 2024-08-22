Какие продукты и напитки помогают справиться с головной болью

Головная боль — это одно из самых распространенных недомоганий, с которым сталкиваются люди всех возрастов. Она может возникать по разным причинам: от стрессов и усталости до серьезных заболеваний. Помимо медикаментозного лечения, существуют продукты, которые могут помочь облегчить это состояние.

Рассказываем, какие продукты питания могут стать вашими союзниками в борьбе с головной болью и как правильно составить рацион для профилактики и уменьшения частоты приступов.

Причины возникновения головной боли

Боль в голове знакома даже тем, кто обычно не жалуется на здоровье. Она вызывает дискомфорт, который сразу отражается на выражении лица, жестах и позе человека.

Чувствительность к боли определяется плотностью нервных окончаний на поверхности тканей. В области головы их достаточно много, поэтому боль может возникнуть при раздражении нервных окончаний любой из следующих структур:

оболочка мозга;

надкостница черепа;

внутричерепные артерии и вены;

сосуды мягких покровов головы.

Медицине известно более сорока различных заболеваний, симптомом которых может быть головная боль. Чаще всего она возникает в следующих случаях:

все простудные заболевания, сопровождающиеся повышением температуры;

изменение погодных условий;

эмоциональные потрясения;

особенности питания;

бессонница;

усталость;

перегрев или переохлаждение;

умственное или физическое перенапряжение;

вредные привычки;

образ жизни;

длительная работа за компьютером;

похмелье;

состояния, приводящие к недостатку кислорода.

Если у вас частые головные боли, необходимо обратиться к врачу, чтобы не пропустить серьезное заболевание.

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Головные боли различаются по интенсивности и причинам, поэтому не могут быть одинаковы.

10 продуктов и напитков от головной боли

Арбуз

Эта ягода восстанавливает водный баланс в организме. Не хуже нее помогают другие продукты с большим содержанием воды (огурцы, кабачки, перец и др.). Но в арбузе еще и большое количество полезных минералов, которые вы теряете при обезвоживании.

Картофель

Картофель очень богат калием, который в свою очередь помогает облегчить головную боль. Есть продукт стоит в вареном или запеченном виде.

Тыквенные семечки и кунжут

Тыквенные семечки содержат магний, цинк и фосфор. Эти минералы нормализуют деятельность головного мозга и зрительного аппарата. А кунжут — один из лучших источников кальция. Нехватка этого элемента тоже может приводить к головным болям.

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Миндаль

Пусть магния в нем меньше, чем в тыквенных семечках, но орех содержит витамин В2. Именно его рекомендуют применять при мигренях.

Жирная рыба

Омега-3 жирные кислоты, соержащиеся в рыбе, обладают противовоспалительными свойствами, помогают уменьшить частоту и силу приступов хронических головных болей. Кроме того, этот продукт — замечательный источник витамина D, который также облегчает неприятные ощущения.

Зелень и травы

Магний в большом количестве содержится в зеленых листовых овощах: шпинат, капуста, салат, брюссельская капуста. Также этот элемент есть в авокадо, огурцах, кабачках, зеленом перце и мяте. В последней, кстати, есть еще и витамин D, облегчающий боль.

Имбирь

Имбирь может унять головную боль благодаря своим противовоспалительным и антигистаминным свойствами. Также продукт поможет купировать приступ мигрени. Когда чувствуете приближение головной боли, попробуйте выпить чашечку имбирного чая.

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Перец чили или кайенский перец

Алкалоид капсаицин, содержащий в остром перце, эффективно воздействует на нервные окончания и помогает снижать интенсивность болевых ощущений. Кроме того, это вещество повышает выработку особых веществ, которые блокируют боль. А еще перец способен снизить высокое давление.

Кофе и чай

Если вы пьете кофе или черный чай в умеренных дозах (не больше пары небольших чашек в день), кофеин в составе этих напитков может реально помочь при головной боли. Особенно, если эта боль связана с колебаниями давления. Между прочим, многие болеутоляющие содержат небольшую дозу кофеина.

Важно помнить, что чем больше вы пьете кофе и чая в день, тем выше у него шанс превратиться из «лекарства» в провокатора головной боли.

Вода

Вода играет важную роль в поддержании здоровья и может помочь при головных болях. Во-первых, она предотвращает обезвоживание. А недостаток воды в организме приводит к снижению объема крови, что уменьшает количество кислорода, поступающего в мозг.

Регулярное потребление воды способствует выведению токсинов из организма, что также помогает уменьшить частоту и интенсивность головных болей.

Такой чай стоит пить без сахара, поскольку быстрые углеводы способствуют резкому подъему, а затем такому же стремительному падению уровня глюкозы в крови. Это может вызывать апатию, слабость и стать дополнительным триггером к возникновению головной боли.

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Как быстро избавиться от головной боли

Если обобщить вышесказанное, то можно приготовить полноценный обед, способный уменьшить интенсивность головной боли. Например, сделать салат из шпината с семечками, орехами и авокадо, теплый мятно-имбирный чай и спелый арбуз на десерт.

Чтобы нивелировать риски, которые могут стать триггерами, достаточно: