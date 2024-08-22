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Какие продукты помогают справиться с головной болью: какая еда помогает от боли
Питание и еда

Сегодня, 19:00

7 мин.

Какие продукты и напитки помогают справиться с головной болью

Александра Толстых
Автор
Анастасия Бадаева
Врач-невролог, нутрициолог
Девушка ест арбуз
Фото stefanamer/istockphoto.com
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Головная боль — это одно из самых распространенных недомоганий, с которым сталкиваются люди всех возрастов. Она может возникать по разным причинам: от стрессов и усталости до серьезных заболеваний. Помимо медикаментозного лечения, существуют продукты, которые могут помочь облегчить это состояние.

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Рассказываем, какие продукты питания могут стать вашими союзниками в борьбе с головной болью и как правильно составить рацион для профилактики и уменьшения частоты приступов.

Причины возникновения головной боли

Боль в голове знакома даже тем, кто обычно не жалуется на здоровье. Она вызывает дискомфорт, который сразу отражается на выражении лица, жестах и позе человека.

Чувствительность к боли определяется плотностью нервных окончаний на поверхности тканей. В области головы их достаточно много, поэтому боль может возникнуть при раздражении нервных окончаний любой из следующих структур:

  • оболочка мозга;
  • надкостница черепа;
  • внутричерепные артерии и вены;
  • сосуды мягких покровов головы.
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Медицине известно более сорока различных заболеваний, симптомом которых может быть головная боль. Чаще всего она возникает в следующих случаях:

  • все простудные заболевания, сопровождающиеся повышением температуры;
  • изменение погодных условий;
  • эмоциональные потрясения;
  • особенности питания;
  • бессонница;
  • усталость;
  • перегрев или переохлаждение;
  • умственное или физическое перенапряжение;
  • вредные привычки;
  • образ жизни;
  • длительная работа за компьютером;
  • похмелье;
  • состояния, приводящие к недостатку кислорода.

Если у вас частые головные боли, необходимо обратиться к врачу, чтобы не пропустить серьезное заболевание.

Головная боль
Фото istockphoto.com/South_agency

Головные боли различаются по интенсивности и причинам, поэтому не могут быть одинаковы.

Если речь не идет о серьезной патологии, то чаще всего приступ головной боли может возникнуть на фоне обезвоживания организма, понижения уровня глюкозы в крови или просто из-за переутомления. И в большинстве случаев состояние можно облегчить.
Анастасия Бадаева
Врач-невролог, нутрициолог

10 продуктов и напитков от головной боли

Арбуз

Эта ягода восстанавливает водный баланс в организме. Не хуже нее помогают другие продукты с большим содержанием воды (огурцы, кабачки, перец и др.). Но в арбузе еще и большое количество полезных минералов, которые вы теряете при обезвоживании.

Картофель

Приступ особого типа головной боли, мигрени, может говорить о нарушении баланса электролитов в организме. В таком случае стоит обратить внимание на продукты, богатые магнием и калием.
Анастасия Бадаева
Врач-невролог, нутрициолог

Картофель очень богат калием, который в свою очередь помогает облегчить головную боль. Есть продукт стоит в вареном или запеченном виде.

Тыквенные семечки и кунжут

Тыквенные семечки содержат магний, цинк и фосфор. Эти минералы нормализуют деятельность головного мозга и зрительного аппарата. А кунжут — один из лучших источников кальция. Нехватка этого элемента тоже может приводить к головным болям.

Кунжут
Фото istockphoto.com/Savany

Миндаль

Пусть магния в нем меньше, чем в тыквенных семечках, но орех содержит витамин В2. Именно его рекомендуют применять при мигренях.

Жирная рыба

Омега-3 жирные кислоты, соержащиеся в рыбе, обладают противовоспалительными свойствами, помогают уменьшить частоту и силу приступов хронических головных болей. Кроме того, этот продукт — замечательный источник витамина D, который также облегчает неприятные ощущения.

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Зелень и травы

Магний в большом количестве содержится в зеленых листовых овощах: шпинат, капуста, салат, брюссельская капуста. Также этот элемент есть в авокадо, огурцах, кабачках, зеленом перце и мяте. В последней, кстати, есть еще и витамин D, облегчающий боль.

Не стоит забывать, что головная боль может возникать при низком уровне глюкозы в крови. В таком случае помогут продукты с высоким содержанием клетчатки. Она замедляет высвобождение глюкозы из быстрых углеводов в кишечнике.
Анастасия Бадаева
Врач-невролог, нутрициолог

Имбирь

Имбирь может унять головную боль благодаря своим противовоспалительным и антигистаминным свойствами. Также продукт поможет купировать приступ мигрени. Когда чувствуете приближение головной боли, попробуйте выпить чашечку имбирного чая.

Корень имбиря
Фото istockphoto.com/DejanKolar

Перец чили или кайенский перец

Алкалоид капсаицин, содержащий в остром перце, эффективно воздействует на нервные окончания и помогает снижать интенсивность болевых ощущений. Кроме того, это вещество повышает выработку особых веществ, которые блокируют боль. А еще перец способен снизить высокое давление.

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Кофе и чай

Если вы пьете кофе или черный чай в умеренных дозах (не больше пары небольших чашек в день), кофеин в составе этих напитков может реально помочь при головной боли. Особенно, если эта боль связана с колебаниями давления. Между прочим, многие болеутоляющие содержат небольшую дозу кофеина.

Важно помнить, что чем больше вы пьете кофе и чая в день, тем выше у него шанс превратиться из «лекарства» в провокатора головной боли.

Вода

Вода играет важную роль в поддержании здоровья и может помочь при головных болях. Во-первых, она предотвращает обезвоживание. А недостаток воды в организме приводит к снижению объема крови, что уменьшает количество кислорода, поступающего в мозг.

Начинать терапию стоит с регидратации, то есть восстановления водного баланса организма. 1-2 стакана чистой питьевой воды окажут благоприятное действие и могут купировать приступ и мигрени, и обычной головной боли.
Анастасия Бадаева
Врач-невролог, нутрициолог

Регулярное потребление воды способствует выведению токсинов из организма, что также помогает уменьшить частоту и интенсивность головных болей.

Можно совместить в одном напитке полезные свойства сразу нескольких ингредиентов. К примеру, теплый чай с имбирем и мятой окажет мягкое противовоспалительное, релаксирующее, антигистаминное и сосудорасширяющее действие.
Анастасия Бадаева
Врач-невролог, нутрициолог

Такой чай стоит пить без сахара, поскольку быстрые углеводы способствуют резкому подъему, а затем такому же стремительному падению уровня глюкозы в крови. Это может вызывать апатию, слабость и стать дополнительным триггером к возникновению головной боли.

Чай с мятой
Фото istockphoto.com/Maya23K

Как быстро избавиться от головной боли

Если обобщить вышесказанное, то можно приготовить полноценный обед, способный уменьшить интенсивность головной боли. Например, сделать салат из шпината с семечками, орехами и авокадо, теплый мятно-имбирный чай и спелый арбуз на десерт.

Но главное, помните: если у вас время от времени возникают мигрени, то их проще предупредить, чем избавиться от них.
Анастасия Бадаева
Врач-невролог, нутрициолог

Чтобы нивелировать риски, которые могут стать триггерами, достаточно:

  • полноценно питаться, получая все необходимые микроэлементы;

  • выпивать в течение дня 5-7 стаканов чистой воды;

  • не налегать на сладкое, чтобы предотвратить скачки глюкозы в организме;

  • не пропускать приемы пищи.

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