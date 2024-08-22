Какие продукты и напитки помогают справиться с головной болью

Головная боль — это одно из самых распространенных недомоганий, с которым сталкиваются люди всех возрастов. Она может возникать по разным причинам: от стрессов и усталости до серьезных заболеваний. Помимо медикаментозного лечения, существуют продукты, которые могут помочь облегчить это состояние.
Рассказываем, какие продукты питания могут стать вашими союзниками в борьбе с головной болью и как правильно составить рацион для профилактики и уменьшения частоты приступов.
Боль в голове знакома даже тем, кто обычно не жалуется на здоровье. Она вызывает дискомфорт, который сразу отражается на выражении лица, жестах и позе человека.
Чувствительность к боли определяется плотностью нервных окончаний на поверхности тканей. В области головы их достаточно много, поэтому боль может возникнуть при раздражении нервных окончаний любой из следующих структур:
Медицине известно более сорока различных заболеваний, симптомом которых может быть головная боль. Чаще всего она возникает в следующих случаях:
Если у вас частые головные боли, необходимо обратиться к врачу, чтобы не пропустить серьезное заболевание.
Головные боли различаются по интенсивности и причинам, поэтому не могут быть одинаковы.
Эта ягода восстанавливает водный баланс в организме. Не хуже нее помогают другие продукты с большим содержанием воды (огурцы, кабачки, перец и др.). Но в арбузе еще и большое количество полезных минералов, которые вы теряете при обезвоживании.
Приступ особого типа головной боли, мигрени, может говорить о нарушении баланса электролитов в организме. В таком случае стоит обратить внимание на продукты, богатые магнием и калием.
Картофель очень богат калием, который в свою очередь помогает облегчить головную боль. Есть продукт стоит в вареном или запеченном виде.
Тыквенные семечки содержат магний, цинк и фосфор. Эти минералы нормализуют деятельность головного мозга и зрительного аппарата. А кунжут — один из лучших источников кальция. Нехватка этого элемента тоже может приводить к головным болям.
Пусть магния в нем меньше, чем в тыквенных семечках, но орех содержит витамин В2. Именно его рекомендуют применять при мигренях.
Омега-3 жирные кислоты, соержащиеся в рыбе, обладают противовоспалительными свойствами, помогают уменьшить частоту и силу приступов хронических головных болей. Кроме того, этот продукт — замечательный источник витамина D, который также облегчает неприятные ощущения.
Магний в большом количестве содержится в зеленых листовых овощах: шпинат, капуста, салат, брюссельская капуста. Также этот элемент есть в авокадо, огурцах, кабачках, зеленом перце и мяте. В последней, кстати, есть еще и витамин D, облегчающий боль.
Не стоит забывать, что головная боль может возникать при низком уровне глюкозы в крови. В таком случае помогут продукты с высоким содержанием клетчатки. Она замедляет высвобождение глюкозы из быстрых углеводов в кишечнике.
Имбирь может унять головную боль благодаря своим противовоспалительным и антигистаминным свойствами. Также продукт поможет купировать приступ мигрени. Когда чувствуете приближение головной боли, попробуйте выпить чашечку имбирного чая.
Алкалоид капсаицин, содержащий в остром перце, эффективно воздействует на нервные окончания и помогает снижать интенсивность болевых ощущений. Кроме того, это вещество повышает выработку особых веществ, которые блокируют боль. А еще перец способен снизить высокое давление.
Если вы пьете кофе или черный чай в умеренных дозах (не больше пары небольших чашек в день), кофеин в составе этих напитков может реально помочь при головной боли. Особенно, если эта боль связана с колебаниями давления. Между прочим, многие болеутоляющие содержат небольшую дозу кофеина.
Важно помнить, что чем больше вы пьете кофе и чая в день, тем выше у него шанс превратиться из «лекарства» в провокатора головной боли.
Вода играет важную роль в поддержании здоровья и может помочь при головных болях. Во-первых, она предотвращает обезвоживание. А недостаток воды в организме приводит к снижению объема крови, что уменьшает количество кислорода, поступающего в мозг.
Начинать терапию стоит с регидратации, то есть восстановления водного баланса организма. 1-2 стакана чистой питьевой воды окажут благоприятное действие и могут купировать приступ и мигрени, и обычной головной боли.
Регулярное потребление воды способствует выведению токсинов из организма, что также помогает уменьшить частоту и интенсивность головных болей.
Можно совместить в одном напитке полезные свойства сразу нескольких ингредиентов. К примеру, теплый чай с имбирем и мятой окажет мягкое противовоспалительное, релаксирующее, антигистаминное и сосудорасширяющее действие.
Такой чай стоит пить без сахара, поскольку быстрые углеводы способствуют резкому подъему, а затем такому же стремительному падению уровня глюкозы в крови. Это может вызывать апатию, слабость и стать дополнительным триггером к возникновению головной боли.
Если обобщить вышесказанное, то можно приготовить полноценный обед, способный уменьшить интенсивность головной боли. Например, сделать салат из шпината с семечками, орехами и авокадо, теплый мятно-имбирный чай и спелый арбуз на десерт.
Но главное, помните: если у вас время от времени возникают мигрени, то их проще предупредить, чем избавиться от них.
Чтобы нивелировать риски, которые могут стать триггерами, достаточно:
полноценно питаться, получая все необходимые микроэлементы;
выпивать в течение дня 5-7 стаканов чистой воды;
не налегать на сладкое, чтобы предотвратить скачки глюкозы в организме;
не пропускать приемы пищи.