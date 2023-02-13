5 групп продуктов-депрессантов. Они портят настроение и могут спровоцировать депрессивный эпизод

Иногда дело не только в психологических проблемах.

Депрессия — это серьезное психическое заболевание, от которого страдают миллионы людей по всему миру. И хотя она может быть вызвана множеством факторов, включая генетику, жизненные события и химию мозга, исследования также показали, что определенные продукты могут играть роль в возникновении или обострении заболевания.

Сахар и сладости

В то время как сахар может обеспечить быстрый прилив энергии и настроения, последующие изменения могут вызвать у людей чувство истощения и раздражительности. Употребление большого количества сахара также может нарушить баланс гормонов в организме, что может способствовать возникновению чувства депрессии.

Сахар — корм для простейших грибов, которые при активном размножении в кишечнике могут подавлять деятельность полезных бактерий и влиять на настроение, вплоть до суицидальных мыслей.

Напомним, что слишком много сахара содержится в конфетах, сладких напитках и соках, в выпечке, сдобе, кондитерских изделиях. Особенно сахар раздражает детскую нервную систему.

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Алкогольные напитки

Хотя алкоголь может обеспечить временное облегчение от стресса и тревоги, он также является депрессантом, который может воздействовать на мозг и центральную нервную систему. Алкогольные напитки часто влияют на выработку серотонина и других нейромедиаторов, что может привести к чувству депрессии, тревоги и перепадам настроения. Кроме того, они часто употребляются в избытке, а это может вызвать дефицит питательных веществ и еще больше усугубить депрессию.

Продукты с кофеином

Он содержится в кофе, черном чае, энергетиках и некоторых напитках. Кофеин усиливает активность симпатической нервной системы, соответственно, способен вызывать раздражительность, гнев, тревожность и даже тики.

Продукты с ароматизаторами и вкусоусилителями

Большинство химически синтезированных ароматизаторов и вкусоусилителей оказывают негативное воздействие на нервную систему. Поэтому, если в составе продукта вы видите длинный список пищевых добавок, лучше от него отказаться.

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Индивидуальные раздражители

Существуют также продукты, которые представляют угрозу для нервной системы конкретного организма. Они выявляются с помощью тестирования. Так, продуктом-раздражителем может выступать куриное яйцо, бобы, арахис, мед, клубника и многие другие — для каждого пациента набор индивидуален. Чаще всего в список раздражителей попадает яичный белок, белок коровьего молока, арахис, мед, глютен, дрожжи и сахар.

С другой стороны, было доказано, что определенные продукты оказывают защитное действие от депрессии. Считается, что продукты, богатые антиоксидантами, такие как фрукты и ягоды, защищают от окислительного стресса, который может привести к повреждению мозга и способствовать депрессии. Кроме того, было доказано, что продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, такие как лосось и другая жирная рыба, оказывают положительное влияние на работу мозга и настроение.

Однако чрезмерное потребление фруктов, богатых фруктозой, можно сравнить с потреблением сахара. Так что тут важно не переборщить.