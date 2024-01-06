Какие салаты можно приготовить за 15 минут на Рождество: 5 рецептов

Сегодня, 18:00
Вкусные и полезные салаты украсят любой рождественский стол. А если на приготовление блюд потребуется не более 15 минут, то останется больше времени для теплого времяпровождения с близкими и душевных разговоров. Вместе с нутрициологом собрали подборку из пяти рецептов.
Ингредиенты:
киноа — 100 г;
помидоры черри — 200 г;
салат Айсберг — 100 г;
тофу — 100 г;
руккола — 50 г;
зубчик чеснока — 1 шт.;
черные оливки — 150 г;
оливковое масло — 1 ст. л.;
лимонный сок — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Киноа промыть, отварить на медленном огне под крышкой 5-10 минут до готовности.
Листья салата порвать, выложить на тарелку, добавить рукколу и помидоры черри, нарезанные пополам.
Для заправки смешать оливковое масло с соком лимона, добавить мелко нарезанный чеснок и черный молотый перец. Перемешать.
Полить салат частью заправки и перемешать.
Нарезать тофу, оливки и добавить в салат. Выложить остывшее киноа. Сверху полить оставшейся салатной заправкой. Посолить по вкусу.
Ингредиенты:
апельсины — 3 шт.;
шпинат — 1 пучок:
петрушка — 1 пучок;
мята — по вкусу;
красный лук — 1 шт.;
буррата — 2 шарика;
орехи — 25 г;
дижонская горчица — 1 ч. л.;
винный уксус — 2 ст. л.;
оливковое масло —3 ст. л.;
черные оливки — 50 г;
мед — 1 ч. л.;
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Смешать горчицу и капельку уксуса до однородности. Добавить оставшийся уксус, оливковое масло и мед, затем добавить оливки и соль.
Нарезать апельсины: срезать кожуру и вырезать сердцевину апельсинов, а затем нарезать кружочками.
Разложить зелень (шпинат, петрушку, мяту) на блюде в виде круга, сверху положите луковые кольца и апельсины. Полить половиной заправки.
Положить буррату и полить оставшейся заправкой. Украсить орешками.
Ингредиенты:
козий сыр — 100 г;
груша — 1 шт.;
орехи пекан — 1 горсть;
кресс-салат и шпинат — 80 г;
оливковое масло — 3 ст. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
клюквенный соус — 1 ст. л.;
цельнозерновой хлеб — по вкусу.
Способ приготовления:
Нарезать грушу на крупные слайсы, полить двумя столовыми ложками оливкового масла, сверху выложить сыр и поместить в духовку на 5-10 минут на 180 градусов.
Выложить в тарелку листья салата и шпинат, сверху положить грушу и сыр, посыпать орехами.
Смешать клюквенный соус с одной столовой ложкой масла и лимонным соком и приправить салат.
Ингредиенты:
лук — 1 шт.;
винный уксус — 2 ст. л.;
зелень или зеленый салат (любой по вкусу) — 100 г;
соль — по вкусу;
семена фенхеля — 1/2 ч. л.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
лимон — 1 шт.;
яблоко — 1 шт.;
редис — 3-4 шт.;
грецкие орехи — 1 горсть;
семена граната — 1/2 шт.
Способ приготовления:
Смешать тонко нарезанный лук и зелень, полить уксусом и добавить соль по вкусу, затем — нарезанные яблоко и редис.
Растолочь семена фенхеля в ступке, чтобы они стали ароматными.
Смешать масло, лимонную цедру, сок лимона и семена фенхеля. Полить салат.
Посыпать сверху грецкими орехами и семенами граната.
Ингредиенты:
чеснок — 1 шт.;
филе анчоусов — 120 г;
оливковое масло — 4 ст. л.;
сок лимона — 1/2 шт.;
домашний майонез — 1 ст. л.;
пармезан — 10 г;
брокколи — 300 г;
дижонская горчица — 1 ч. л.;
цельнозерновой хлеб —1 ломтик.
Способ приготовления:
Отварить брокколи в течение 3-4 минут, разложить на тарелке.
Смешать анчоусы с мелко нарезанным чесноком, маслом, майонезом, лимонным соком и горчицей, добавить к брокколи.
Цельнозерновой хлеб поджарить на сковороде или в тостере, разрезать на кубики, добавить к салату. Посыпать тертым пармезаном.
Наслаждайтесь вкусными и полезными блюдами в кругу семьи. Так новогодние и рождественские праздники станут еще более теплым и душевными.