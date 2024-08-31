Заряд витаминов: какие продукты стоит включить в рацион спортсменам

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Организм людей, занимающихся спортом, особенно нуждается в витаминах. Вместе с нутрициологом рассказали, чем спортсмены могут обогатить ежедневный рацион для достижения лучших результатов тренировок.
Витамин B12 участвует в сотнях небольших, но важных процессов в организме. Этот витамин играет большую роль в синтезе ДНК и нервных клеток. Одна из его главных функций — выработка красных кровяных телец, которые отвечают за доставку кислорода к мышцам. Спортсменам особенно важно поддерживать оптимальный уровень этого вещества в организме.
Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения: рыбе, молочных продуктах и птице. Поэтому веганы и вегетарианцы подвержены более высокому риску дефицита этого вещества.
Биотин, который также называют витамином Н и витамином B7, — также один из витаминов группы В. Одной из основных функций биотина является преобразование пищи в энергию: он играет важную роль в процессе синтеза гликогена, гемоглобина и усвоении белков, а также участвует в переносе кровью углекислого газа. Биотин содержится в мясе, яйцах, орехах и некоторых молочных продуктах.
Витамин B3 (или ниацин) способствует метаболизму глюкозы и повышает уровень хорошего холестерина, ограничивая при этом уровень плохого. Спортсмены ценят его за помощь в наращивании мышечной массы.
B3 способствует не только росту мышц, но и их восстановлению, а также улучшает обмен веществ. Он также участвует в выработке гормонов, в частности так необходимого атлетам тестостерона. Ниацин содержится в мясных продуктах, рыбе, птице, а также в цельнозерновых крупах и бобовых.
Большинство людей ассоциируют витамин С с повышением иммунитета. На самом деле роль этого вещества гораздо важнее: оно помогает восстановить поврежденные ткани, что очень важно, когда вы много времени проводите за тренажерами.
Витамин С чрезвычайно важен для роста клеток и появления новых тканей. Однако стоит помнить, что витамины лучше получать из разнообразной диеты, а не из добавок. Согласно исследованию 2023 года, большие дозы витамина С в виде добавок с большей вероятностью не предотвратят повреждение мышц во время интенсивных тренировок. Витамином С богаты цитрусовые, ягоды, брокколи и другие овощи и фрукты.
Витамин D получил прозвище «Солнечный витамин»: для его выработки коже необходим солнечный свет. Жителю средней полосы очень трудно получить необходимое количество этого вещества, особенно если он работает в помещении. Витамин помогает поддерживать здоровье костей и суставов, а также способствует усвоению питательных веществ: он усиливает всасываемость кальция и фосфора. Поэтому спортсменам, увлекающимся экстремальными видами спорта, рекомендуют этот витамин для снижения риска переломов.
Получить достаточное количество витамина D только из пищи может быть сложно. Для поддержания оптимального уровня рекомендуется регулярно употреблять жирную рыбу (например, тунец, скумбрию и лосось), говяжью печень, яичный желток и сыр.
Жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, сельдь и т. п.) очень полезны для спортсменов, так как содержат полиненасыщенные жирные кислоты, витамины D, Е, А, Н, цинк, марганец.Ирина КозлачковаНутрициолог
За этим веществом закрепилась репутация витамина красоты. На самом деле он полезен не только для волос и кожи. Этот витамин замедляет старение и выводит из организма свободные радикалы, что особенно важно, когда мы занимаемся спортом.
Во время физической нагрузки в организме протекают окислительные процессы. Благодаря антиоксидантным свойствам витамина Е быстрее восстанавливаются и растут мышечные клетки, поддерживается баланс гормонального фона и предотвращается утомление в период интенсивных тренировок. Витамин Е содержится в растительных маслах, орехах, семенах и зеленых листовых овощах.
Витамин А принимает активное участие в синтезе белка, необходимого для роста мышц. Он также важен для здоровья костей, кожи и глаз. Витамин А особенно важен для тех, кто увлекается бодибилдингом. Его дефицит сводит к нулю восстановление после силовых тренировок. Еще витамин А определяет количество гликогена в организме. Таким образом, от него зависят не только мышечная масса, но и потенциальная выносливость спортсмена и его способность выдерживать высокоинтенсивные тренировки.
Витамином А богаты печень, морковь, сладкий картофель, шпинат и другие овощи и фрукты оранжевого и зеленого цвета.
В концентрированном виде витамины спортсменам стоит употреблять только по рекомендации врача после выявленного дефицита. Определить индивидуальную потребность в определенном витамине может только специалист.
Принимая витамины без назначения доктора, вы рискуете столкнуться с неприятными последствиями. Например, некоторые витамины, особенно жирорастворимые (A, D, E и K), могут накапливаться в организме и наносить вред здоровью при чрезмерном потреблении. Кроме того, прием витаминов может снизить эффективность лекарств или спровоцировать возникновение побочных эффектов.