Каким должен быть идеальный завтрак? 2 сбалансированных рецепта

Сегодня, 10:30
Завтрак — это основной прием пищи. Он должен отлично насыщать на весь день, удовлетворять все потребности организма в полезных и питательных веществах. Для этого он должен включать белки, жиры, углеводы. О том, какой он — идеальный завтрак, рассказала сертифицированный спортивный нутрициолог Марина Кравченкова.
Ошибка многих — в том, что на завтрак они едят только каши, ягоды или смузи, не включая белок.
Белки (аминокислоты) участвуют в синтезе всех иммунных клеток. Белок отвечает за прочность и обновление тканей кожи, волос, ногтей.
Важная функция белка — насыщение.
После белковых продуктов дольше не хочется есть, так как организм получает все для нормальной работы систем, поэтому к вечеру не будет тянуть на сладкое.Марина КравченковаСпортивный нутрициолог
Ингредиенты:
яйца — 4 шт.;
молоко — 50 мл;
топленое масло — 5-10 граммов;
цельнозерновой хлеб — 1 кусочек;
слабосоленая семга — по вкусу;
сыр рикотта — по вкусу.
Приготовление:
Взбить два целых яйца, два белка и молоко. Разогреть сковороду, положить 5-10 граммов топленого масла. Вылить взбитые яйца и довести до готовности. В дополнение сделать бутерброд. Например, из цельнозернового хлеба со слабосоленой семгой и сыром рикотта. А еще можно выложить скрембл прямо на тост.
Ингредиенты:
творог — 1 пачка (желательно сухой, не водянистый);
яйца — 1 шт.;
крахмал или мука — 1-2 ст. л.;
сахарозаменитель — по вкусу;
сметана и ягоды — по желанию.
Приготовление:
Смешать все ингредиенты. Сырники должны легко лепиться и сохранять форму. Накалить сковороду, убавить огонь и жарить на антипригарной сковородке без масла или смазать сливочным/топленым. Подать со сметаной и ягодами.