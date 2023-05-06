Как приготовить полезный шашлык? 5 советов от нутрициолога

Для многих правильное питание звучит как приговор. А как же застолье на природе и вкусное мясо на гриле?

Дипломированный эксперт интегративной нутрициологии Юлия Кемаева рассказала, как приготовить вкусный шашлык без вреда для фигуры и здоровья.

Советы по приготовлению вкусного и полезного шашлыка

· Тем, кто следит за весом и рационом, для шашлыка лучше выбрать курицу, индейку, баранину или рыбу. Обязательно добавьте на тарелку побольше овощей: свежих или запеченных.

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· Для маринования лучше использовать стеклянную банку. В ней шашлык хорошо пропитается и станет более сочным.

· Мариновать мясо можно два часа, но чем дольше оно маринуется, тем вкуснее получается. На ночь банку лучше убрать в холодильник.

· Мясо лучше жарить на шампурах: тогда весь сок останется внутри.

· Чтобы не перебивать вкус мяса, не стоит добавлять соусы, майонез или уксус. Самый лучший маринад -- это много лука, соль, перец и базилик.

Почему не стоит брать готовый шашлык

· Обычно под маринад идет уже любое мясо, срок годности не имеет значения, под некоторыми видами маринада можно скрыть испорченный продукт.

· В маринады часто добавляют разные консерванты (в том числе и сахар), чтобы увеличить срок годности.

· Также в маринады часто добавляют разные соусы, например майонез, что не рекомендуется при правильном питании.

Рецепт полезного шашлыка

Ингредиенты:

· баранина -- 1 кг;

· чеснок -- 1 зубчик;

· лук -- 2 шт.;

· кинза -- 20 г;

· зира -- 1/2 ч. л.;

· кориандр -- 1/2 ч. л.;

· черный молотый перец и соль -- по вкусу.

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Приготовление:

Баранину нарезать на куски размером со сжатую мужскую ладонь. Добавить к мясу нарезанный кольцами лук, мелко нарезанную кинзу, выдавленный чеснок, соль, перец, кориандр и зиру. Все перемешать. Положить в кастрюлю или пакет, мариновать около 2-5 часов.

Готовить можно на мангале на углях: на шампурах или решетке. Или в духовке: положить в рукав для запекания, разогреть духовку до 170 градусов и запекать 1,5 часа на режиме «верх-низ».

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