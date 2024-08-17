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Какую еду полезнее есть теплой: какую еду полезнее есть холодной
Питание и еда

Сегодня, 19:00

3 мин.

Какую еду полезнее есть теплой, а какую — холодной: отвечает диетолог

Мария Сальникова
Автор
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог
Девушка и тарелка с едой
Фото istockphoto.com/Imgorthand
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«СЭ» уже рассказывал, как температура пищи влияет на скорость пищеварения. Сегодня разобрались с врачом-диетологом Натальей Лазуренко, какие продукты лучше есть холодными, а какие — теплыми.

Какие продукты полезнее в холодном виде

Отварной картофель

Рецепты многих салатов с отварными овощами предусматривают, что овощи-ингредиенты нужно охладить. В случае с картофелем это позволяет дольше сохранить вкус и сделать блюдо полезнее.

Крахмал из картофеля быстро распадается и образует глюкозу. Ее избыток плохо влияет на углеводный обмен. В охлажденном картофеле крахмал более стабильный и распадается постепенно. Это снижает нагрузку на поджелудочную железу.
Наталья Лазуренко
Врач диетолог-эндокринолог
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Листовые зеленые овощи

Рукола, кресс-салат и другие зеленые овощи содержат витамины и биофлавоноиды, которые разрушаются при термической обработке. Поэтому эти продукты лучше не нагревать и есть свежими.

Фото istockphoto.com/Nadiia Borovenko

Семена льна

Семена льна часто добавляют в каши и выпечку, чтобы сделать эти блюда более полезными. Но содержащиеся в продукте незаменимые жирные кислоты при нагревании могут окислиться. Поэтому добавлять семена льна нужно перед подачей.

Это позволит получить максимум пользы от каждого семечка.
Наталья Лазуренко
Врач диетолог-эндокринолог
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Фрукты и ягоды

В этих продуктах много витаминов и антиоксидантов, которые разрушаются при высокой температуре. Поэтому фрукты и ягоды желательно есть без тепловой обработки.

Фото istockphoto.com/alvarez

Какие продукты полезнее в горячем виде

Термически обработанные продукты лучше есть теплыми, а не горячими: так они лучше усваиваются.

Важно выбирать здоровые способы приготовления (например, варку или запекание). Это поможет сохранить питательные вещества и избежать лишних жиров и калорий.
Наталья Лазуренко
Врач диетолог-эндокринолог

Мясо, рыба, яйца

Белковые продукты нужно есть горячими: это значительно облегчает их усвоение.

Помидоры

Этот овощ чаще всего едят сырым. Но на деле он становится только полезнее, если его приготовить: в процессе термообработки высвобождается антиоксидант ликопин. Он замедляет развитие атеросклероза и защищает клетки от повреждений.

Капуста и морковь

Термообработка облегчает усвоение витаминов и минералов, биофлавоноидов и других антиоксидантов из этих овощей.

Фото istockphoto.com/OlgaLepeshkina

Шпинат

При готовке (например, добавлении в салаты и супы) в шпинате разрушается часть витаминов. Но зато уменьшается содержание оксалатов. А именно эти вещества мешают усвоению кальция и железа из овоща.

Бобовые

Бобовые нежелательно есть сырыми, поскольку в них содержится токсин фазин, который может привести к отравлению. При термообработке это вещество полностью разрушается. А полезные вещества в бобовых остаются.

Эти продукты содержат много белка, витаминов и минералов, которые лучше усваиваются в горячем виде.
Наталья Лазуренко
Врач диетолог-эндокринолог
Фото istockphoto.com/peredniankina

Злаки

Горячие блюда, приготовленные из злаков, усваиваются гораздо легче и быстрее. Поэтому, даже если вы покупаете готовую кашу в магазине, лучше потратить пару минут на то, чтобы ее разогреть.

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