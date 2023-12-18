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Каперсы: польза и вред для организма человека, калорийность, как выбрать
Питание и еда

Сегодня, 06:00

6 мин.

Каперсы: польза и вред для здоровья

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Каперсы в баночке, в тарелке на столе
Фото Julia_Sudnitskaya/istockphoto.com
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Каперсы (Capparis spinosa) — это цветочные бутоны куста каперсника. Изначально он произрастал в Средиземноморье и некоторых уголках Азии, сегодня растение выращивают по всему миру.

В пищу употребляют бутоны кустарника — каперсы, которые по размеру, форме и цвету похожи на зеленые оливки. Известность они получили еще во время Древней Греции. Там каперсы использовали как аперитив.

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Калорийность и БЖУ

В 100 г консервированных каперсов содержится:

  • белков — 2 г;
  • углеводов — 5 г;
  • жиров — 0,9 г.

Калорийность продукта — 23 ккал.

Пищевая ценность продукта будет зависеть от марки производителя и используемого маринада: жидкого рассола или сухой соли.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Польза каперсов

Каперсы слегка островатые и немного терпкие на вкус. Больше всего по вкусовым качествам напоминают горчицу, это обусловлено содержанием в них горчичного масла.

Бутоны обладают антиоксидантными и антидиабетическими свойствами, в их составе присутствуют холин, кальций и фосфор, железо, медь, марганец, калий, йод, натрий, витамины С, А РР, Е, К и группы В.

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Польза для женщин

Каперсы вкупе со здоровым рационом помогают поддерживать нормальную работу репродуктивной системы и предотвращать развитие рака шейки матки и яичников.

Бутоны растения богаты клетчаткой, которая благоприятно действует на пищеварительную систему и насыщает организм. Поэтому каперсы — отличные помощники для худеющих.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Кроме того, в продукте содержится витамин А, который необходим для здоровья волос, ногтей и кожи.

Польза для мужчин

Каперсы просто обязаны быть в мужском рационе. Они положительно влияют на мышечную ткань и опорно-двигательный аппарат.

Каперсы в стеклянной банке на столе
Фото jirkaejc/istockphoto.com

Также полезные микроэлементы в составе продукта поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и уменьшают риски возникновения патологий сердца, которым чаще всего подвержены мужчины.

Польза для детей

Каперсы содержат фосфор и кальций, которые необходимы для укрепления костной и мышечной ткани ребенка. Также они повышают работу мозга и усидчивость.

Включать каперсы в детский рацион нужно после достижения ребенком трех лет. Однако может возникнуть аллергия, поэтому вводить в меню бутоны нужно с осторожностью и после разрешения педиатра.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Вред каперсов

Противопоказания к употреблению каперсов, как правило, связаны с хроническими заболеваниями.

В консервированных бутонах много натрия, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует быть аккуратными.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

При чрезмерном употреблении каперсы могут спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Беременным женщинам и людям с патологиями почек и мочевыводящих путей следует отказаться от каперсов. Они могут усилить отеки и спровоцировать повышение артериального давления.

Кроме того, возможны индивидуальная непереносимость продукта и аллергическая реакция.

Каперсы в медицине

В каперсах содержатся кверцетин и флановол, они обладают противоопухолевым действием. Поэтому ученые активно занимаются разработкой препаратов для профилактики онкологии на основе вытяжки из бутонов каперсника.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Лекарственными свойствами обладают все части кустарника: бутоны, семена, листья, плоды, корни, ветки.

В народной медицине плоды применяют для укрепления сердца, печени, селезенки и легких. Также используют как обезболивающее средство при болях в суставах и спине.

В официальной медицине каперсы пока не признали. Поэтому перед их использованием в качестве лекарственного средства необходимо проконсультироваться с врачом.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Вкусные рецепты с каперсами

Солянка с каперсами

Ингредиенты:

  • говяжья грудинка — 350 г;

  • охотничьи колбаски — 100 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • соленые огурцы — 200 г;

  • сливочное масло — по вкусу;

  • томатная паста — 45 г;

  • каперсы — 30 г;

  • оливки — 120 г;

  • соль, черный перец горошком, лавровый лист — по вкусу.

Солянка в белой тарелке на черном фоне
Фото Ezhukov/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Говядину поместить в кастрюлю, залить водой, добавить лук, перец горошком и лавровый лист. Варить в течение 2-2,5 часа до готовности мяса.

  2. Снять кастрюлю с огня, оставить мясо в бульоне и дать ему немного остыть. Так оно будет сочнее.

  3. Огурцы нарезать брусочками, залить небольшим количеством бульона, добавить сливочное масло и отправить томиться на небольшом огне.

  4. Лук нарезать соломкой, обжарить до золотистого состояния и добавить томатную пасту. Пассеровать в течение 5-10 минут.

  5. Из кастрюли достать говядину, переложить в бульон огурцы и лук, добавить колбаски и проварить их 10-15 минут. За пару минут до готовности добавить говядину, каперсы и оливки, проварить все еще пару минут.

  6. После добавить лавровый лист и нарезанный чеснок. По желанию можно украсить блюдо долькой лимона или сметаной.

Итальянский салат с каперсами

Ингредиенты:

  • свекольные листья — 50 г;

  • помидоры черри — 50 г;

  • маринованные каперсы — 20 г;

  • сыр фета — 20 г;

  • лимонный сок — 1 ч. л.;

  • оливковое масло (extra virgin) — 1 ст. л.;

  • молотый черный перец, соль — по вкусу.

Салат в тарелке на столе
Фото haoliang/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Черри разрезать пополам, поместить в миску, добавить свекольные листья.

  2. Кубиками нарезать фету.

  3. Соединить ингредиенты и добавить каперсы, все перемешать.

  4. Заправить салат оливковым маслом, посолить, поперчить и можно подавать к столу.

Как выбрать и хранить каперсы

В свежем виде каперсы не едят, они очень сильно горчат. Поэтому их маринуют или солят, иногда высушивают и перетирают в специю.

При выборе каперсов необходимо обратить внимание на их размер. Считается, что чем меньше бутон, тем ярче вкус. Второй важный нюанс — страна-производитель. Отдавать предпочтение следует Греции или югу Италии.

Каперсы на черном фоне
Фото 5PH/istockphoto.com

Выбирать лучше каперсы в стеклянной банке с плотной крышкой. На упаковке не должно быть сколов или вмятин. Цвет маринада — не мутный.

Хранить продукт лучше в холодильнике, там он может находиться до 9 месяцев. В виде сухой специи каперсы хранятся до года в защищенном от влаги месте.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Популярные вопросы
Чем заменить каперсы
Уникальный вкус этого продукта заменить практически невозможно. Можно попытаться добавить в соус или маринад из-под каперсов маринованные в уксусе огурцы, зеленые оливки и горчичное масло. Получатся огурцы, по вкусу совсем немного напоминающие каперсы. Однако достичь острой терпкости не получится.
Можно ли есть сырые каперсы
В кулинарии каперсы используются только в маринованном или соленом виде. Сырыми их есть нельзя из-за специфического терпкого вкуса.
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