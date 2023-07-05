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Кедровые орехи: польза и вред для организма

Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Кедровые орехи на черной подставке
Фото istockphoto.com/-lvinst-
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Кедровые орехи это семена сибирской (кедровой) сосны. Их ценят за отличные вкусовые качества и полезные свойства. Чем так хорош продукт, рассказываем ниже.

Калорийность и БЖУ кедровых орехов

Калорийность кедровых орехов примерно 673 ккал на 100 г продукта (это примерно горсть из сотни орешков).

Пищевая ценность кедровых орехов

Название Количество на 100 г
Белки 13,7 г
Жиры 68,4 г
Углеводы 13,1 г
Пищевые волокна (клетчатка) 3,7 г

Польза кедровых орехов

Кедровые орехи богаты витаминами В1, В2, В4, В7, Е, К, РР, а также магнием, калием, медью, цинком, марганцем, железом и фосфором.

Кедровые орехи — прекрасный источник жирных кислот, которые легко насыщают, снижают уровень холестерина и регулируют обмен глюкозы. Кроме того, продукт содержит витамины группы В, дефицит которых может стать причиной анемии.
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог

Укрепляют сон

В кедровых орехах содержатся ценная аминокислота триптофан. Она превращается в серотонин — нейромедиатор, который играет ключевую роль в регуляции настроения. Низкий уровень серотонина снижает количество гормона мелатонина, из-за чего нарушается цикл сна и бодрствования.

Налаживают работу сердечно-сосудистой системы

Линоленовая кислота, содержащаяся в кедровых орехах, снижает уровень холестерина. Съеденные натощак кедровые орехи нормализуют уровень сахара в крови. Кроме этого, из-за содержащегося в них марганца, снижается риск развития диабета.

Продукты для песто
Фото istockphoto.com/gbrundin

Помогают в нормализации веса

Хоть кедровые орехи высококалорийный продукт, они помогают бороться с лишним весом. Все дело в том, что жирные кислоты в составе продукта подавляют аппетит, помогая сохранять чувство сытости надолго.

Улучшают работу головного мозга

В кедровых орехах содержится омега-3, которая влияет на когнитивные функции и снижает риск развития деменции.

Поддерживают молодость

Кедровые орехи замедляют процессы старения. Калий нормализует водно-солевой баланс, предотвращая отеки. Витамин Е, поддерживая целостность клеточных мембран, защищает кожу от ультрафиолета.

Фундук. Названы орехи, снижающие уровень сахара в крови

Вред кедровых орехов

Даже полезный продукт нужно употреблять в ограниченном количестве. Кедровые орехи имеют высокую калорийность, поэтому они могут заметно утяжелить рацион. О переедании свидетельствует металлический или горький привкус во рту.

Людям, у которых есть проблемы с желчным пузырем (например, камни), нужно быть осторожными при употреблении любых орехов и семян. Выделяющаяся желчь может спровоцировать движение этих камней.
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог

Кроме того, продукт может вызвать аллергию. Особенно чувствительным людям лучше сдать анализы на аллергены и проконсультироваться с врачом.

Сколько кедровых орехов можно съесть в день

Кедровый орех — жирный продукт. Дневная норма угощения не должна превышать 30 г. Этого хватит, чтобы насытить организм всеми важными нутриентами.
Олеся Шмакова
Сертифицированный нутрициолог

Применение кедровых орехов в медицине

На основе продукта готовят отвары, настойки и бальзамы. Скорлупа кедрового ореха повышает иммунитет, нормализует обмен веществ, снимает воспалительный процесс и помогает при мочекаменной болезни.

Кедровые орехи в скорлупе и без в стеклянной банке
Фото istockphoto.com/ChamilleWhite

Измельченная мякоть полезна при болезнях суставов (артрите, остеохондрозе). Шелуху, жмых и отруби применяют для приготовления лечебных и профилактических ванн. Сырые орехи, смешанные с молоком, облегчают боль при сухом кашле, снимая воспаления.

Однако надо помнить, что народные средства не заменят прием у врача!

Грецкий орех: польза и&nbsp;вред для здоровья организма. Грецкий орех: польза и вред для здоровья организма

Применение кедровых орехов в кулинарии

Продукт имеет сладковатый вкус, который особенно ярко раскрывается после обжарки.

Салат с руколой, горчичной заправкой и кедровыми орехами

Ингредиенты:

  • моцарелла — 6 шт.;

  • помидоры черри 6 шт.;

  • кедровые орехи 50 г;

  • рукола 50 г;

для заправки:

  • мед 1 ч. л.;

  • французская горчица 1 ч. л.;

  • оливковое масло — 1 ч. л.;

  • лимонный сок — 1/2 ч. л.

Салат с черри, моцареллой и руколой
Фото istockphoto.com/OlgaLepeshkina

Приготовление:

  1. Моцареллу и черри разделите на половинки и смешайте с руколой.
  2. Для заправки соедините в чистой миске мед, французскую горчицу, оливковое масло и лимонный сок.
  3. Кедровые орехи слега подрумяньте на сковороде без масла и добавьте к черри с зеленью.
  4. Заправьте салат и подавайте.

Фруктовый смузи с кедровыми орехами

Ингредиенты:

  • ананас 400 г;

  • кедровые орехи 100 г;

  • финики 5 шт.;

  • миндальное молоко 1 ст.;

  • мята — 1 веточка.

Смузи из ананаса в стеклянной банке-стакане
Фото istockphoto.com/I_rinka

Приготовление:

  1. Ананас очистите, произвольно нарежьте и переложите в чашу блендера.
  2. Финики замочите в кипятке на 15 минут и добавьте к ананасу.
  3. Влейте миндальное молоко, добавьте кедровые орехи и взбейте все вместе до однородности.
  4. Украсьте смузи мятой и подавайте.

Как выбрать и хранить кедровые орехи

Кедровые орехи собирают в сентябре и октябре. Поэтому важно, чтобы на упаковке был указан именно этот период. Срок годности орехов в скорлупе 5-6 месяцев, очищенных — до трех месяцев.

При покупке обращайте внимание на целостность скорлупы. Повреждений быть не должно. Хранить орехи лучше в сухом и прохладном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Польза и&nbsp;вред вишни: сколько ягод можно в&nbsp;день. Вишня: польза и вред для организма

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