Кинза: польза и вред для организма

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Археологи обнаружили ее семена в египетских гробницах, первое письменное упоминание о ней встречается в древнейших ведических текстах, а Гиппократ рекомендовал использовать ее как лекарственное средство. Все это о кинзе — на первый взгляд непримечательном растении, которое в средневековой Европе считали сорняком.
В Россию кинза попала случайно: скорее всего, ее семена привезли из Испании вместе с семенами аниса. Однако вскоре кинза заняла заслуженное место среди самых популярных приправ к блюдам из мяса и рыбы.
Вместе с экспертом расскажем, кому будет особенно полезна кинза, что можно из нее приготовить и как ее используют в народной медицине.
Калорийность кинзы составляет всего 23 ккал.
В 100 г:
белков — 2,1 г;
жиров — 0 г;
углеводов — 1 г.
Кинза богата различными полезными веществами, витаминами и микроэлементами.
Кинза содержит много антиоксидантов. Она эффективно компенсирует, например, последствия хронического недостатка сна.
Кинза содержит додеценал — природный антибиотик. В отличие от синтетических антибиотиков, к природным у бактерий не вырабатывается устойчивость. Поэтому кинза — мощный инструмент защиты иммунной системы.
Калий необходим организму для работы мышечной ткани (в том числе мышцы сердца). Кроме того, этот минерал помогает телу регулировать водно-солевой баланс, нарушения которого пагубно сказываются на сердце.
Высокая насыщенность калием делает кинзу опасной для пациентов с заболеваниями почек.
Кинза имеет мягкий мочегонный эффект, поэтому ее применяют для борьбы с отеками. Для этого заварите 1-2 чайные ложки семян кинзы (кориандра) в стакане кипятка и пейте как чай.
Кинза помогает вылечить кашель. Для этого смешайте две чайные ложки сока кинзы с чайной ложкой сахара и половиной чайной ложки молотого имбиря. Это средство необходимо принимать по чайной ложке не чаще трех раз в день.
Ингредиенты:
свежая кинза — 200 г;
крупные зубчики чеснока — 4 шт.;
мелко натертый твердый сыр — 50 г;
кедровые орехи — 50 г;
оливковое масло — 3 ст. л.;
лимонный сок — 2 ст. л.;
соль по вкусу.
Способ приготовления:
Ингредиенты положить в блендер.
Размолоть до однородного состояния.
Соус хранить в холодильнике не более двух дней.
Ингредиенты:
спелые помидоры — 3 шт.;
моцарелла — 350 г;
кинза — 4 веточки;
оливковое масло — 4 ст. л.;
лимонный сок — 2 ст. л.;
соль — 0,5 ч. л.;
сахар — 0,5 ч. л.;
листья салата для подачи.
Способ приготовления:
По желанию уложить листья салата на дно салатника.
Помидоры и моцареллу нарезать крупными ломтиками, уложить по кругу на листья, чередуя между собой.
Кинзу мелко нарезать, смешать с солью, сахаром, маслом и лимонным соком. Заправкой щедро поливаем томаты с моцареллой.
Листья кинзы должны быть примерно одного размера, зелеными и сочными. Не стоит покупать зелень с увядшими или желтыми листьями. Оторвите от пучка листочек и разотрите его между пальцами: хорошая кинза имеет сильный аромат.
Свежую кинзу следует держать в холодильнике, обернув ее во влажную бумагу или полотенце. Чтобы продлить срок годности зелени, пучок можно поставить в стакан с водой. Если кинза лежит в пакете, то проткните его в нескольких местах, чтобы предотвратить скопление конденсата и гниение листьев.
Замороженную кинзу можно хранить в морозильной камере до шести месяцев. Для этого листья нужно вымыть, высушить, нарезать и положить в пакет для замораживания.
Сушеную кинзу можно хранить в стеклянной банке или пластиковом контейнере в прохладном и сухом месте. Чтобы сохранить аромат и вкус, листья следует собрать до цветения и поместить в сушилку сразу после сборки.
Медицине известны случаи сильной аллергической реакции на кинзу, поэтому беременным и кормящим женщинам стоит с осторожностью есть эту зелень.
Кориандр и кинза — это одно и то же растение. Кинзой обычно называют зелень, а кориандром — высушенные семена, которые используют как приправу.
Другое название кинзы, кориандр, происходит от греческого слова «coris», которое переводится как «клоп». Такое название это растение получило из-за своего характерного запаха, который не всем кажется приятным. Дело в том, что и кинза, и клопы для защиты от вредителей и хищников выделяют особое вещество — дециловый альдегид. В 2012 году ученые провели исследование и выяснили, что люди, обладающие повышенной чувствительностью к этому веществу, не переносят запах кинзы. Самое интересное, что за восприятие альдегидов отвечает специальный ген, поэтому любовь и нелюбовь к этой зелени передается по наследству.
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