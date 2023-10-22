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Сегодня, 19:00

Кинза: польза и вред для организма

Татьяна Пищева
Автор
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Пучок кинзы в корзине
Фото www.istockphoto.com/Amarita
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Археологи обнаружили ее семена в египетских гробницах, первое письменное упоминание о ней встречается в древнейших ведических текстах, а Гиппократ рекомендовал использовать ее как лекарственное средство. Все это о кинзе — на первый взгляд непримечательном растении, которое в средневековой Европе считали сорняком.

В Россию кинза попала случайно: скорее всего, ее семена привезли из Испании вместе с семенами аниса. Однако вскоре кинза заняла заслуженное место среди самых популярных приправ к блюдам из мяса и рыбы.

Вместе с экспертом расскажем, кому будет особенно полезна кинза, что можно из нее приготовить и как ее используют в народной медицине.

Калорийность и БЖУ кинзы

Калорийность кинзы составляет всего 23 ккал.

В 100 г:

  • белков — 2,1 г;

  • жиров — 0 г;

  • углеводов — 1 г.

Польза кинзы

Кинза богата различными полезными веществами, витаминами и микроэлементами.

Содержит антиоксиданты

Кинза содержит много антиоксидантов. Она эффективно компенсирует, например, последствия хронического недостатка сна.

Содержит натуральный антибиотик

Кинза содержит додеценал — природный антибиотик. В отличие от синтетических антибиотиков, к природным у бактерий не вырабатывается устойчивость. Поэтому кинза — мощный инструмент защиты иммунной системы.

Содержит калий

Калий необходим организму для работы мышечной ткани (в том числе мышцы сердца). Кроме того, этот минерал помогает телу регулировать водно-солевой баланс, нарушения которого пагубно сказываются на сердце.

Кинза на грядке
Фото www.istockphoto.com/R_Tee

Вред кинзы

Высокая насыщенность калием делает кинзу опасной для пациентов с заболеваниями почек.

Кинза существенно снижает свертываемость крови, поэтому перед операциями и походом к стоматологу стоит отказаться от употребления этой пряной травы.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник

Кинза в медицине

Лечение отеков

Кинза имеет мягкий мочегонный эффект, поэтому ее применяют для борьбы с отеками. Для этого заварите 1-2 чайные ложки семян кинзы (кориандра) в стакане кипятка и пейте как чай.

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Лечение кашля

Кинза помогает вылечить кашель. Для этого смешайте две чайные ложки сока кинзы с чайной ложкой сахара и половиной чайной ложки молотого имбиря. Это средство необходимо принимать по чайной ложке не чаще трех раз в день.

Вкусные блюда из кинзы

Соус для тушеных овощей

Ингредиенты:

  • свежая кинза — 200 г;

  • крупные зубчики чеснока — 4 шт.;

  • мелко натертый твердый сыр — 50 г;

  • кедровые орехи — 50 г;

  • оливковое масло — 3 ст. л.;

  • лимонный сок — 2 ст. л.;

  • соль по вкусу.

Соус для тушеных овощей из кинзы
Фото www.istockphoto.com/Mariha-kitchen

Способ приготовления:

  1. Ингредиенты положить в блендер.

  2. Размолоть до однородного состояния.

  3. Соус хранить в холодильнике не более двух дней.

Салат Капрезе

Ингредиенты:

  • спелые помидоры — 3 шт.;

  • моцарелла — 350 г;

  • кинза — 4 веточки;

  • оливковое масло — 4 ст. л.;

  • лимонный сок — 2 ст. л.;

  • соль — 0,5 ч. л.;

  • сахар — 0,5 ч. л.;

  • листья салата для подачи.

Салат с помидорами, моцареллой и кинзой
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. По желанию уложить листья салата на дно салатника.

  2. Помидоры и моцареллу нарезать крупными ломтиками, уложить по кругу на листья, чередуя между собой.

  3. Кинзу мелко нарезать, смешать с солью, сахаром, маслом и лимонным соком. Заправкой щедро поливаем томаты с моцареллой.

Как выбрать кинзу

Листья кинзы должны быть примерно одного размера, зелеными и сочными. Не стоит покупать зелень с увядшими или желтыми листьями. Оторвите от пучка листочек и разотрите его между пальцами: хорошая кинза имеет сильный аромат.

Как хранить кинзу

Свежую кинзу следует держать в холодильнике, обернув ее во влажную бумагу или полотенце. Чтобы продлить срок годности зелени, пучок можно поставить в стакан с водой. Если кинза лежит в пакете, то проткните его в нескольких местах, чтобы предотвратить скопление конденсата и гниение листьев.

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Замороженную кинзу можно хранить в морозильной камере до шести месяцев. Для этого листья нужно вымыть, высушить, нарезать и положить в пакет для замораживания.

Сушеную кинзу можно хранить в стеклянной банке или пластиковом контейнере в прохладном и сухом месте. Чтобы сохранить аромат и вкус, листья следует собрать до цветения и поместить в сушилку сразу после сборки.

Популярные вопросы

Можно ли кинзу беременным и кормящим

Медицине известны случаи сильной аллергической реакции на кинзу, поэтому беременным и кормящим женщинам стоит с осторожностью есть эту зелень.

В чем разница между кориандром и кинзой

Кориандр и кинза — это одно и то же растение. Кинзой обычно называют зелень, а кориандром — высушенные семена, которые используют как приправу.

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Почему некоторым кажется, что кинза неприятно пахнет

Другое название кинзы, кориандр, происходит от греческого слова «coris», которое переводится как «клоп». Такое название это растение получило из-за своего характерного запаха, который не всем кажется приятным. Дело в том, что и кинза, и клопы для защиты от вредителей и хищников выделяют особое вещество — дециловый альдегид. В 2012 году ученые провели исследование и выяснили, что люди, обладающие повышенной чувствительностью к этому веществу, не переносят запах кинзы. Самое интересное, что за восприятие альдегидов отвечает специальный ген, поэтому любовь и нелюбовь к этой зелени передается по наследству.

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