Кинза: польза и вред для организма

Археологи обнаружили ее семена в египетских гробницах, первое письменное упоминание о ней встречается в древнейших ведических текстах, а Гиппократ рекомендовал использовать ее как лекарственное средство. Все это о кинзе — на первый взгляд непримечательном растении, которое в средневековой Европе считали сорняком.

В Россию кинза попала случайно: скорее всего, ее семена привезли из Испании вместе с семенами аниса. Однако вскоре кинза заняла заслуженное место среди самых популярных приправ к блюдам из мяса и рыбы.

Вместе с экспертом расскажем, кому будет особенно полезна кинза, что можно из нее приготовить и как ее используют в народной медицине.

Калорийность и БЖУ кинзы

Калорийность кинзы составляет всего 23 ккал.

В 100 г:

белков — 2,1 г;

жиров — 0 г;

углеводов — 1 г.

Польза кинзы

Кинза богата различными полезными веществами, витаминами и микроэлементами.

Содержит антиоксиданты

Кинза содержит много антиоксидантов. Она эффективно компенсирует, например, последствия хронического недостатка сна.

Содержит натуральный антибиотик

Кинза содержит додеценал — природный антибиотик. В отличие от синтетических антибиотиков, к природным у бактерий не вырабатывается устойчивость. Поэтому кинза — мощный инструмент защиты иммунной системы.

Содержит калий

Калий необходим организму для работы мышечной ткани (в том числе мышцы сердца). Кроме того, этот минерал помогает телу регулировать водно-солевой баланс, нарушения которого пагубно сказываются на сердце.

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Вред кинзы

Высокая насыщенность калием делает кинзу опасной для пациентов с заболеваниями почек.

Кинза в медицине

Лечение отеков

Кинза имеет мягкий мочегонный эффект, поэтому ее применяют для борьбы с отеками. Для этого заварите 1-2 чайные ложки семян кинзы (кориандра) в стакане кипятка и пейте как чай.

Лечение кашля

Кинза помогает вылечить кашель. Для этого смешайте две чайные ложки сока кинзы с чайной ложкой сахара и половиной чайной ложки молотого имбиря. Это средство необходимо принимать по чайной ложке не чаще трех раз в день.

Вкусные блюда из кинзы

Соус для тушеных овощей

Ингредиенты:

свежая кинза — 200 г;

крупные зубчики чеснока — 4 шт.;

мелко натертый твердый сыр — 50 г;

кедровые орехи — 50 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

соль по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/Mariha-kitchen

Способ приготовления:

Ингредиенты положить в блендер. Размолоть до однородного состояния. Соус хранить в холодильнике не более двух дней.

Салат Капрезе

Ингредиенты:

спелые помидоры — 3 шт.;

моцарелла — 350 г;

кинза — 4 веточки;

оливковое масло — 4 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

листья салата для подачи.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

По желанию уложить листья салата на дно салатника. Помидоры и моцареллу нарезать крупными ломтиками, уложить по кругу на листья, чередуя между собой. Кинзу мелко нарезать, смешать с солью, сахаром, маслом и лимонным соком. Заправкой щедро поливаем томаты с моцареллой.

Как выбрать кинзу

Листья кинзы должны быть примерно одного размера, зелеными и сочными. Не стоит покупать зелень с увядшими или желтыми листьями. Оторвите от пучка листочек и разотрите его между пальцами: хорошая кинза имеет сильный аромат.

Как хранить кинзу

Свежую кинзу следует держать в холодильнике, обернув ее во влажную бумагу или полотенце. Чтобы продлить срок годности зелени, пучок можно поставить в стакан с водой. Если кинза лежит в пакете, то проткните его в нескольких местах, чтобы предотвратить скопление конденсата и гниение листьев.

Замороженную кинзу можно хранить в морозильной камере до шести месяцев. Для этого листья нужно вымыть, высушить, нарезать и положить в пакет для замораживания.

Сушеную кинзу можно хранить в стеклянной банке или пластиковом контейнере в прохладном и сухом месте. Чтобы сохранить аромат и вкус, листья следует собрать до цветения и поместить в сушилку сразу после сборки.

Популярные вопросы

Можно ли кинзу беременным и кормящим

Медицине известны случаи сильной аллергической реакции на кинзу, поэтому беременным и кормящим женщинам стоит с осторожностью есть эту зелень.

В чем разница между кориандром и кинзой

Кориандр и кинза — это одно и то же растение. Кинзой обычно называют зелень, а кориандром — высушенные семена, которые используют как приправу.

Почему некоторым кажется, что кинза неприятно пахнет

Другое название кинзы, кориандр, происходит от греческого слова «coris», которое переводится как «клоп». Такое название это растение получило из-за своего характерного запаха, который не всем кажется приятным. Дело в том, что и кинза, и клопы для защиты от вредителей и хищников выделяют особое вещество — дециловый альдегид. В 2012 году ученые провели исследование и выяснили, что люди, обладающие повышенной чувствительностью к этому веществу, не переносят запах кинзы. Самое интересное, что за восприятие альдегидов отвечает специальный ген, поэтому любовь и нелюбовь к этой зелени передается по наследству.

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