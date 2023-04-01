5 необычных рецептов из клюквы от шеф-повара

Из ягод можно приготовить маффины, соус и даже масло.

Клюква — удивительная ягода: она улучшает память, препятствует развитию деменции, снижает холестерин и защищает зубы. Пушкин посвятил клюкве стихотворение, а Пришвин — целую повесть.

Эти маленькие, темно-красные ягоды, родственные голубике, имеют кислый вкус, поэтому их редко едят сырыми. Чаще всего клюкву употребляют в сушеном виде или добавляют в готовые блюда.

Вместе с профессиональным поваром Екатериной Трофимовой подобрали несколько простых и быстрых рецептов, главный ингредиент которых — этот хит среди ягод.

Польза клюквы