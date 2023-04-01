5 необычных рецептов из клюквы от шеф-повара

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Клюква — удивительная ягода: она улучшает память, препятствует развитию деменции, снижает холестерин и защищает зубы. Пушкин посвятил клюкве стихотворение, а Пришвин — целую повесть.
Эти маленькие, темно-красные ягоды, родственные голубике, имеют кислый вкус, поэтому их редко едят сырыми. Чаще всего клюкву употребляют в сушеном виде или добавляют в готовые блюда.
Вместе с профессиональным поваром Екатериной Трофимовой подобрали несколько простых и быстрых рецептов, главный ингредиент которых — этот хит среди ягод.
Несмотря на то что клюква имеет резкий кислый вкус, она очень полезна при инфекции Helicobacter pylori, которая провоцирует язвенную болезнь. Также эта ягода богата клетчаткой и почти не содержит калорий: в 225 г свежей клюквы всего 46 ккал и 4 г клетчатки (при суточной норме в 30 г).
Клюква — настоящий суперфуд. Например, исследование показало, что из 20 распространенных сортов фруктов и ягод клюква имеет самый высокий уровень антиоксидантов фенолов и флавоноидов. Эти вещества обновляют организм и положительно влияют на каждую из его систем.
Ингредиенты
свежая или замороженная клюква — 100 г;
пшеничная мука — 260 г;
сахар — 100 г;
молоко — 150 мл;
растительное масло —70 мл;
яйцо — 1 шт.;
лимонная цедра — 1 ст. л.;
разрыхлитель — 2 ч. л.;
щепотка соли.
Разогрейте духовку до 200 °C.
В глубокой тарелке смешайте сахар, цедру лимона и куриное яйцо, а затем взбивайте смесь около пяти минут ручным миксером до получения пышной и светлой массы. В тесто влейте молоко и растительное масло, перемешайте все.
Муку смешайте с разрыхлителем и солью, после чего добавьте ее в молочно-яичную смесь. Тесто перемешайте до однородной консистенции.
Приступаем к главному ингредиенту! Перед тем как добавить клюкву в тесто, ее необходимо промыть и обсушить. При этом замороженную клюкву размораживать не нужно.
В форму для маффинов положите бумажные стаканчики, перемешайте тесто и переложите его в бумажные формы, заполняя их на 2/3.
Маффины выпекайте в течение 20 минут.
Ингредиенты
клюква — 150 г;
вода — 200 мл;
сахар — 50 г;
картофельный крахмал — 15 г.
Замороженную клюкву переложите в холодильник на ночь, чтобы она разморозилась. Если вы используете свежую клюкву, то ее нужно тщательно промыть и обсушить на бумажном полотенце.
Ягоды переложите в сотейник, добавьте половину воды и сахар. В оставшейся воде разведите картофельный крахмал.
Когда смесь в сотейнике закипит и ягоды начнут лопаться, необходимо тонкой струйкой перелить туда раствор крахмала, постоянно помешивая соус ложкой.
Получившийся клюквенный соус проварите на медленном огне до тех пор, пока он не загустеет, то есть около трех минут.
Важно дать соусу остыть, а затем пробить его погружным блендером до однородной консистенции. Охладите готовый соус перед подачей, чтобы вкус стал еще более насыщенным.
Соус отлично подойдет к запеченной утке, гусю и блюдам из дичи. А еще его можно использовать в повседневных обедах: например, добавить в сэндвич с индейкой.
Ингредиенты
клюква — 250 г;
сахар — 100 г;
вода — 1 л;
веточка розмарина.
Для начала переложите клюкву в кастрюлю и разомните с сахаром. Затем поставьте кастрюлю на огонь и дайте смеси немного повариться до тех пор, пока сахар не растворится. Замороженную ягоду можно не размораживать, а переложить в кастрюлю и 10 минут прогревать на медленном огне. После того как клюква «разморозилась», влейте воду.
Проваривайте морс в течение пяти минут. Затем накройте напиток крышкой и дайте настояться около часа. Для аромата в морс можно бросить веточку розмарина.
Ингредиенты
сливочное масло — 200 г;
клюква — 50 г;
жидкий мед — 30 г;
цедра апельсина — 1 ст. л.
Масло с добавками — отличный способ добавить ярких вкусов повседневным блюдам.
Чтобы приготовить его, сперва переложите замороженную клюкву в холодильник на ночь, чтобы она разморозилась. Свежую ягоду промойте, обсушите и измельчите с помощью блендера.
Размягченное сливочное масло смешайте с медом, цедрой апельсина и клюквой.
Затем тщательно перемешайте, заверните в пищевую пленку в форме колбаски и уберите в холодильник на час.
Такое масло можно добавить в кашу, подавать с блинами и даже к блюдам из дичи.
Ингредиенты
клюква — 450 г;
сахар — 200 г;
апельсиновый сок — 200 мл;
вода — 250 мл.
Для этого рецепта тоже подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Заранее размораживать их не надо.
Свежие ягоды промойте и переложите в кастрюлю с толстым дном.
Добавьте все остальные ингредиенты, как следует перемешайте и доведите до кипения.
Когда все закипит, уменьшите огонь до минимума и варите 20-30 минут до загустения. Важно не забывать помешивать!
Готовое варенье процедите через сито и переложите в баночки.
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