В какое время дня есть фастфуд безопаснее для фигуры? Отвечает нутрициолог

Не секрет, что регулярное употребление фастфуда приводит как к набору лишнего веса, так и к серьезным проблемам со здоровьем. Но иногда так хочется полакомиться бургером, картошкой фри или хот-догом. Спросили у нутрициолога Светланы Перес, как часто и в какое время можно есть продукты быстрого приготовления без вреда для организма и фигуры.

Что такое фастфуд и чем он опасен

К фастфуду относятся следующие продукты:

предварительно приготовленная пицца;

соленые закуски;

промышленная выпечка;

сладкие напитки;

промышленное мороженое;

хот-доги;

картофель фри, бургеры и пр.

Избыточное их потребление в долгосрочной перспективе может привести к таким проблемам со здоровьем, как сахарный диабет, заболевания почек, ожирение печени и многим другим.

Кроме того, частые перекусы фастфудом могут вызвать проблемы с памятью и обучением и даже спровоцировать депрессию. Помимо усталости и слабости, из-за дефицита витаминов и минералов может также пострадать обмен веществ.

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Вот еще несколько пагубных последствий для организма, к которым может привести злоупотребление фастфудом.

Повышение давления

Одной из главных причин повышенного кровяного давления является питание с излишним содержанием соли и жира. А именно эти два вещества содержатся в фастфуде в больших количествах.

Потребление животных жиров также связано с повышением уровня плохого холестерина, что становится одним из наиболее важных факторов развития атеросклероза.

Дефицит витаминов

Как мы писали выше, фастфуд содержит много калорий, насыщенных жиров, холестерина, соли и сахара. При этом в составе продуктов быстрого питания мало витаминов, минералов, клетчатки и сложных углеводов, необходимых для здоровья.

Инсулинорезистентность

Как правило, фастфуд — это продукты с высоким гликемическим индексом и большим количеством глюкозы, поэтому они могут привести к резистентности к инсулину.

Как часто можно есть фастфуд

Конечно, лучше есть только полезные и свежие продукты. Но в современном мире бывает сложно полностью отказаться от продуктов быстрого питания. Но есть и хорошие новости: время от времени бургеры, картошку фри и пиццу есть можно. Суть в том, чтобы употреблять фастфуд время от времени, не чаще раза в неделю.

Также важно отметить, что фастфуд бывает разным и если исключить его из рациона на сто процентов не получается, то можно хотя бы выбирать менее вредные продукты. Например, готовые салаты, заправленные маслом и уксусом, или сэндвичи, которые содержат белок (яйца, тунец или вареную ветчину, а не бекон).

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В какое время лучше есть фастфуд, чтобы не навредить фигуре

При употреблении фастфуда заметно и зачастую слишком быстро увеличивается масса тела. Это происходит, потому что большинство продуктов быстрого питания содержат глутамат, сахар и насыщенные жиры. Глутамат в этой цепочке заставляет есть больше и чаще, избыточно стимулируя вкусовые рецепторы и вызывая привыкание.

Но если не злоупотреблять фастфудом, как мы писали выше, то зависимости можно избежать. А что касается влияния продуктов быстрого приготовления на фигуру, то, чтобы минимизировать вред, лучше лакомиться пиццей или наггетсами в первой половине дня. Дело в том, что именно в это время метаболизм особенно активен, поэтому переварить и усвоить такую пищу ему проще. А после 14-15 часов фастфуд есть не стоит.

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В целом важно адаптировать здоровые привычки питания и образ жизни, в котором фастфуд может иногда присутствовать. Тогда удовольствие и радость от вкусного бургера или пиццы будет перевешивать тот вред для здоровья, который могут спровоцировать продукты быстрого питания при частом их употреблении.

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