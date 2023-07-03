Кому и зачем надо пить коллаген: отвечает врач

Известно, что с возрастом количество коллагена неуклонно снижается. В результате ткани стареют, кожа теряет упругость, а суставы предательски хрустят и ноют. Когда можно ввести добавку в рацион и как это сделать правилно, отвечает врач.

Когда нужно пить коллаген

О приеме добавки стоит задуматься людям в возрасте 35-40+ лет. Тогда выработка собственного коллагена начинает снижаться.

Иногда элемент вводят в рацион на более ранних сроках. Например, при проблемах с соединительной тканью и суставами. В этом случае прием коллагена должен проходить по рекомендациям врача и под контролем специалиста.

Чем полезен элемент

В первую очередь улучшается состояние кожи. Коллаген снижает видимость морщин и первых признаков старения.

Увеличивается рост волос и уменьшается их ломкость.

Поскольку коллаген — важный компонент хрящевой ткани, его употребление улучшает качество соединительной ткани (сухожилий, связок и костей), а также профилактирует возможные воспаления и боль.

Фото istockphoto.com/Bakhtygul Rakimzhanova

Где искать компонент

Коллаген можно получать из различных источников:

пищевые добавки;

еда и напитки (костный бульон, холодец или желатин, также коллагеновые белки содержатся в мясе и рыбе).

Элемент лучше усваивается в тандеме с витамином С.

Особенности приема

Эффективность коллагена зависит от индивидуальных особенностей организма. Поэтому перед началом профилактического курса рекомендуется обратиться к врачу или диетологу.

И еще один важный момент — можно столкнуться с аллергией на добавку. В этом случае также необходимо получить консультацию специалиста, чтобы вместе выбрать подходящий тип добавки.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!