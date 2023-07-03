Кому и зачем надо пить коллаген: отвечает врач

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Известно, что с возрастом количество коллагена неуклонно снижается. В результате ткани стареют, кожа теряет упругость, а суставы предательски хрустят и ноют. Когда можно ввести добавку в рацион и как это сделать правилно, отвечает врач.
О приеме добавки стоит задуматься людям в возрасте 35-40+ лет. Тогда выработка собственного коллагена начинает снижаться.
Иногда элемент вводят в рацион на более ранних сроках. Например, при проблемах с соединительной тканью и суставами. В этом случае прием коллагена должен проходить по рекомендациям врача и под контролем специалиста.
Коллаген можно получать из различных источников:
Элемент лучше усваивается в тандеме с витамином С.
Эффективность коллагена зависит от индивидуальных особенностей организма. Поэтому перед началом профилактического курса рекомендуется обратиться к врачу или диетологу.
И еще один важный момент — можно столкнуться с аллергией на добавку. В этом случае также необходимо получить консультацию специалиста, чтобы вместе выбрать подходящий тип добавки.
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