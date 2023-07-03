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Сегодня, 18:00

Кому и зачем надо пить коллаген: отвечает врач

Девушка на кухне пьет из прозрачного стакана
Фото istockphoto.com/ljubaphoto
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Известно, что с возрастом количество коллагена неуклонно снижается. В результате ткани стареют, кожа теряет упругость, а суставы предательски хрустят и ноют. Когда можно ввести добавку в рацион и как это сделать правилно, отвечает врач.

Когда нужно пить коллаген

О приеме добавки стоит задуматься людям в возрасте 35-40+ лет. Тогда выработка собственного коллагена начинает снижаться.

Иногда элемент вводят в рацион на более ранних сроках. Например, при проблемах с соединительной тканью и суставами. В этом случае прием коллагена должен проходить по рекомендациям врача и под контролем специалиста.

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Чем полезен элемент

  • В первую очередь улучшается состояние кожи. Коллаген снижает видимость морщин и первых признаков старения.
  • Увеличивается рост волос и уменьшается их ломкость.
  • Поскольку коллаген — важный компонент хрящевой ткани, его употребление улучшает качество соединительной ткани (сухожилий, связок и костей), а также профилактирует возможные воспаления и боль.
Стакана с порошковым коллагеном
Фото istockphoto.com/Bakhtygul Rakimzhanova

Где искать компонент

Коллаген можно получать из различных источников:

  • пищевые добавки;
  • еда и напитки (костный бульон, холодец или желатин, также коллагеновые белки содержатся в мясе и рыбе).

Элемент лучше усваивается в тандеме с витамином С.

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Особенности приема

Эффективность коллагена зависит от индивидуальных особенностей организма. Поэтому перед началом профилактического курса рекомендуется обратиться к врачу или диетологу.

И еще один важный момент — можно столкнуться с аллергией на добавку. В этом случае также необходимо получить консультацию специалиста, чтобы вместе выбрать подходящий тип добавки.

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Советы и рекомендации
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