Кому нельзя пить черный чай? В некоторых случаях он может быть вреден для здоровья

Если знать противопоказания, можно избежать неприятных последствий.

Черный чай для россиян за долгие годы стал напитком традиционным и по популярности лишь незначительно уступает кофе. Особенно его любят люди старшего возраста. Он становится черным после длительной ферментации, которой предшествует естественное завяливание чайного листа. Благодаря этим процедурам появляется яркий вкус, цвет и аромат напитка. Зеленый чай делают из того же сырья. Отличается он от черного только отсутствием ферментации, обуславливающем последующие свойства.

Чем полезен черный чай

Черный чай имеет не только богатый вкус и аромат, но и состав. В нем присутствуют:

витамины А, C, В1, В2, РР;

аминокислоты;

флавоноиды;

танины;

алкалоиды, такие как теин — чайный кофеин и теофиллин;

эфирные масла и органические кислоты;

дубильные вещества;

микроэлементы калий, магний, натрий, фтор, кремний, медь, йод, кальций и фосфор.

Фото Freepik/8photo

Также такой чай обладает противовоспалительными и противомикробными действиями.

Когда черный чай может навредить

Ферментированный чай может не подходить по ряду причин. Среди них:

болезни желудочно-кишечного тракта (в частности, гастроэзофагеальный рефлюкс, язва желудка и двенадцатиперстной кишки);

сердечно-сосудистые заболевания (аритмия, гипертония и прочее);

хронические заболевания печени и почек (проблемы с повышением уровня мочевой кислоты), диабет;

расстройства нервной системы.



Крайне опасен может быть черный чай в период обострения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Чай оказывает на организм тонизирующий эффект благодаря присутствию в составе танинов.

Фото Freepik/lookstudio

Кофеин в составе чая отличается от того, который есть, к примеру, в энергетических напитках — там он ничем не «защищен». В чае же есть биофлавоноиды, масла и органические кислоты, которые препятствуют мгновенному всасыванию кофеина.

Возможны обстоятельства, которые накладываются одно на другое и усугубляют ситуацию, приводя к:

сужению сосудов;

повышению давления;

учащению сердечного ритма, различным аритмиям.



Для здорового человека не страшно, если участился пульс, в отличие от тех, кто уже имеет проблемы со здоровьем.

Черный чай также будет противопоказан людям с чувствительной нервной системой, склонной к повышению активности, бессоннице.

Повышенная возбудимость нервной системы возможна после травм головного мозга, инсультов и инфарктов. По этой же причине черный чай противопоказан людям с гормональными расстройствами со стороны надпочечников.

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