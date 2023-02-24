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Сегодня, 08:00

Кому нельзя пить фруктовый чай? Он может навредить здоровью

Ольга Стрельникова
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Фото Freepik/8photo
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Все зависит от его состава.

Фруктовые чаи богаты витаминами, которые содержатся в высушенных фруктах и ягодах в концентрированном виде. Тем не менее они будут полезны не всем. О противопоказаниях подробно рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Какими бывают фруктовые чаи

Название фруктового чая говорит само за себя — в его состав входят различные фрукты и сухофрукты. Например:

  • цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин и прочие);
  • абрикосы, урюк;
  • груши;
  • яблоки и прочее.

Также могут быть добавлены ягоды:

  • земляника, клубника;
  • малина;
  • облепиха;
  • клюква;
  • брусника;
  • ежевика.
Ежевика. Фото Freepik/azerbaijan_stockers
Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Выбор фруктовых чаев довольно широк, поэтому каждый может найти что-то по своему вкусу.

Противопоказания для употребления фруктового чая

Прежде всего к противопоказаниям относят индивидуальную непереносимость и аллергические реакции на тот или иной фрукт.

«Смесь для фруктового чая может состоять из множества ингредиентов. Случается, что добавляют цитрусовые, клубнику и другие ягоды. И если у человека на них есть аллергия, то употребление такого напитка может обернуться неприятными последствиями»
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Вторую опасность представляет некачественное сырье. К примеру:

  • ягоды могут быть неправильно переработаны;
  • могут неправильно храниться, перед тем как стать чаем;
  • могут быть изначально плохого качества;
  • может попасть пыль и даже хитин (насекомые), что тоже чревато аллергией.

«Лучше выбирать фруктовый чай известных брендов, чтобы быть уверенным в качестве сырья и его составе»
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Осторожными следует быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с повышенной кислотностью.

Фрукты и чай. Фото Freepik/8photo
Фото Freepik/8photo

Противопоказанием могут быть:

  • гастрит;
  • язва;
  • колит;
  • панкреатит;
  • изофагит.

«Кислая среда, особенно фруктовые ягодные чаи, не предназначена для людей с заболеваниями ЖКТ»
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

При повышенной чувствительности зубов или повреждениях слизистой фруктовые чаи могут вызывать неприятные ощущения и в ротовой полости. Регулярное употребление чая с облепихой и другими кислыми ягодами может привести к повреждению эмали, увеличив чувствительность зубов и разрушительное действие бактерий, «проживающих» в ротовой полости.

«Фруктовые и ягодные чаи полезны, но чрезмерно увлекаться ими не стоит, по крайней мере кислыми. После их употребления обязательно нужно прополоскать рот, чтобы убрать кислоту. И, в отличие от обычного чая, они не бодрят, поскольку там нет ни танинов, ни кофеина»
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Польза и вред
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