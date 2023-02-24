Кому нельзя пить фруктовый чай? Он может навредить здоровью

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Фруктовые чаи богаты витаминами, которые содержатся в высушенных фруктах и ягодах в концентрированном виде. Тем не менее они будут полезны не всем. О противопоказаниях подробно рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Название фруктового чая говорит само за себя — в его состав входят различные фрукты и сухофрукты. Например:
Также могут быть добавлены ягоды:
Выбор фруктовых чаев довольно широк, поэтому каждый может найти что-то по своему вкусу.
Прежде всего к противопоказаниям относят индивидуальную непереносимость и аллергические реакции на тот или иной фрукт.
Вторую опасность представляет некачественное сырье. К примеру:
«Лучше выбирать фруктовый чай известных брендов, чтобы быть уверенным в качестве сырья и его составе»Елена СоломатинаВрач-диетолог, кандидат медицинских наук
Осторожными следует быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с повышенной кислотностью.
Противопоказанием могут быть:
«Кислая среда, особенно фруктовые ягодные чаи, не предназначена для людей с заболеваниями ЖКТ»Елена СоломатинаВрач-диетолог, кандидат медицинских наук
При повышенной чувствительности зубов или повреждениях слизистой фруктовые чаи могут вызывать неприятные ощущения и в ротовой полости. Регулярное употребление чая с облепихой и другими кислыми ягодами может привести к повреждению эмали, увеличив чувствительность зубов и разрушительное действие бактерий, «проживающих» в ротовой полости.
«Фруктовые и ягодные чаи полезны, но чрезмерно увлекаться ими не стоит, по крайней мере кислыми. После их употребления обязательно нужно прополоскать рот, чтобы убрать кислоту. И, в отличие от обычного чая, они не бодрят, поскольку там нет ни танинов, ни кофеина»Елена СоломатинаВрач-диетолог, кандидат медицинских наук