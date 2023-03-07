Кому не подходит интервальное голодание? Разбираемся с экспертом

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У интервального голодания есть свои противники и сторонники. О пользе временного отказа от пищи писал более тысячи лет назад «отец западной медицины» Гиппократ. Однако такой принцип питания подходит далеко не всем.
О преимуществах интервального голодания и о том, кому оно противопоказано, рассказывает фитнес-тренер Светлана Бутова.
Интервальное или прерывистое голодание не предполагает выбора или отказа от определенных продуктов. В этом его значительное отличие от диетического питания. При интервальном голодании сутки делят на два «окна», в одно из которых происходят все приемы пищи за день, а во втором ничего есть нельзя (пить воду, чай и кофе без сахара — можно). Подробнее о схемах интервального голодания можно прочитать в этой статье.
Основное преимущество прерывистого голодания — оно способствует поддержанию хорошей физической формы. При переходе в голодный режим организм запускает процесс расщепления жира вместо глюкозы, что помогает избавляться от последствий переедания. Вот еще несколько положительных эффектов для здоровья.
По результатам исследований, интервальное голодание уменьшает уровень «плохого» холестерина, повышая при этом «хороший». Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Другое исследование, которое длилось 16 лет с участием 26 092 взрослых мужчин, подтверждает пользу прерывистого голодания для здоровья сердца.
В ходе научной работы стала очевидна взаимосвязь интервального голодания и снижения уровня сахара крови. Людям, страдающим диабетом II типа, такой принцип питания может помочь контролировать уровень глюкозы.
Анализ данных в 2015 году показал, что голодание может снизить воспаление и риск рака молочной железы.
Согласно еще одному исследованию 2015 года, интервальное голодание снижает вес на 3-7% за восемь недель и улучшает состав тела.
Интервальный подход в питании чаще используют, чтобы похудеть. Но есть те, кому такой метод противопоказан.
Несмотря на многочисленные преимущества интервального голодания, этот подход может навредить здоровью некоторых. К такой категории относятся:
· женщины в период беременности и лактации (кормление грудью) — ребенок с молоком матери получает полезные элементы, необходимые для нормального роста и развития;
· люди с низким артериальным давлением — голодание может пагубно сказаться на состоянии организма гипотоника;
· люди, принимающие лекарства, — медицинские препараты, как правило, принимают до или после еды для лучшего усвоения;
· люди с недостаточным весом тела — голодание на фоне низкой массы тела может спровоцировать нехватку микро- и макроэлементов и способствовать еще большему похудению.
Кроме того, несмотря на исследования, показывающие, что интервальное голодание способствует снижению сахара в крови, пациентам с сахарным диабетом (особенно тем, кому сложно контролировать уровень сахара в крови) стоит прибегать к этому методу только после консультации со специалистом.
Также интервальное голодание может вызвать:
· постоянное чувство голода;
· повышенную раздражительность, ухудшение настроения;
· хроническую усталость;
· нарушение концентрации внимания;
· переедание во время «окна», когда предполагается прием пищи.
Даже здоровому человеку опыт интервального голодания может грозить побочными эффектами. Поэтому перед началом такого эксперимента важно адекватно оценить все «за» и «против». А вот те, кто имеет какие-либо заболевания, должны обязательно проконсультироваться с врачом. Лучше этот вопрос доверить диетологу. Специалист на основе результатов диагностики подберет и скорректирует подходящую схему питания.
Если рассматривать интервальное голодание с целью снижения веса, то можно выбрать более безопасные для здоровья методы, например, правильное сбалансированное питание.
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