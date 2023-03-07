Кому не подходит интервальное голодание? Разбираемся с экспертом

Важно адекватно оценить все «за» и «против».

Польза и вред

У интервального голодания есть свои противники и сторонники. О пользе временного отказа от пищи писал более тысячи лет назад «отец западной медицины» Гиппократ. Однако такой принцип питания подходит далеко не всем.

О преимуществах интервального голодания и о том, кому оно противопоказано, рассказывает фитнес-тренер Светлана Бутова.

Что такое интервальное голодание

Интервальное или прерывистое голодание не предполагает выбора или отказа от определенных продуктов. В этом его значительное отличие от диетического питания. При интервальном голодании сутки делят на два «окна», в одно из которых происходят все приемы пищи за день, а во втором ничего есть нельзя (пить воду, чай и кофе без сахара — можно). Подробнее о схемах интервального голодания можно прочитать в этой статье.

Польза интервального голодания

Основное преимущество прерывистого голодания — оно способствует поддержанию хорошей физической формы. При переходе в голодный режим организм запускает процесс расщепления жира вместо глюкозы, что помогает избавляться от последствий переедания. Вот еще несколько положительных эффектов для здоровья.

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Нормализует холестерин

По результатам исследований, интервальное голодание уменьшает уровень «плохого» холестерина, повышая при этом «хороший». Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Другое исследование, которое длилось 16 лет с участием 26 092 взрослых мужчин, подтверждает пользу прерывистого голодания для здоровья сердца.

Нормализует сахар крови

В ходе научной работы стала очевидна взаимосвязь интервального голодания и снижения уровня сахара крови. Людям, страдающим диабетом II типа, такой принцип питания может помочь контролировать уровень глюкозы.

Предотвращает заболевания

Анализ данных в 2015 году показал, что голодание может снизить воспаление и риск рака молочной железы.

Снижает вес

Согласно еще одному исследованию 2015 года, интервальное голодание снижает вес на 3-7% за восемь недель и улучшает состав тела.

Интервальный подход в питании чаще используют, чтобы похудеть. Но есть те, кому такой метод противопоказан.

Кому не подходит интервальное голодание

Несмотря на многочисленные преимущества интервального голодания, этот подход может навредить здоровью некоторых. К такой категории относятся:

· женщины в период беременности и лактации (кормление грудью) — ребенок с молоком матери получает полезные элементы, необходимые для нормального роста и развития;

· люди с низким артериальным давлением — голодание может пагубно сказаться на состоянии организма гипотоника;

· люди, принимающие лекарства, — медицинские препараты, как правило, принимают до или после еды для лучшего усвоения;

· люди с недостаточным весом тела — голодание на фоне низкой массы тела может спровоцировать нехватку микро- и макроэлементов и способствовать еще большему похудению.

Кроме того, несмотря на исследования, показывающие, что интервальное голодание способствует снижению сахара в крови, пациентам с сахарным диабетом (особенно тем, кому сложно контролировать уровень сахара в крови) стоит прибегать к этому методу только после консультации со специалистом.

Также интервальное голодание может вызвать:

· постоянное чувство голода;

· повышенную раздражительность, ухудшение настроения;

· хроническую усталость;

· нарушение концентрации внимания;

· переедание во время «окна», когда предполагается прием пищи.

Даже здоровому человеку опыт интервального голодания может грозить побочными эффектами. Поэтому перед началом такого эксперимента важно адекватно оценить все «за» и «против». А вот те, кто имеет какие-либо заболевания, должны обязательно проконсультироваться с врачом. Лучше этот вопрос доверить диетологу. Специалист на основе результатов диагностики подберет и скорректирует подходящую схему питания.

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Если рассматривать интервальное голодание с целью снижения веса, то можно выбрать более безопасные для здоровья методы, например, правильное сбалансированное питание.

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