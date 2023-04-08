Экстремальная корейская диета обещает похудение на 6 килограммов за неделю. Блогер проверила такой подход на себе

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Блогер Stacey испытала на себе завирусившуюся в соцсетях экстремальную корейскую диету. Результатами и впечатлениями девушка поделилась в видео: за неделю «волшебная» диета обещала избавиться от 6 кг.
Об особенностях корейского метода снижения веса и о том, насколько такой подход эффективен, мы поговорили с кандидатом медицинских наук Инной Кононенко и модным экспертом, специалистом по Восточной Азии Светланой Белошапкиной.
Корейская, или, как ее еще называют, k-pop диета в последнее время наделала много шума: то ли началась массовая подготовка к лету, то ли корейские тренды окончательно захватили мир. Приставка k-pop появилась, потому что многие корейские артисты ее придерживаются.
K-pop диета основана на натуральных продуктах, богатых клетчаткой. Она также включает традиционные корейские деликатесы, которые благодаря остроте помогают избавиться от лишних килограммов. Можно есть:
овощи;
яйца;
мясо;
рыбу и морепродукты;
рис;
пельмени, блины и лапшу (но не из пшеницы, а из бобов мунг).
На видео девушка упомянула, что диета состояла из продуктов преимущественно корейского рациона. На ее столе мы увидели сладкий картофель, кимчи, соевое молоко, магазинные котлеты из куриной грудки, немного фруктов и яйца. В рационе практически нет жиров. Человек должен есть достаточное количество Омега-6 и Омега-3 (идеальный баланс 4:1), не забывать про растительные масла, орехи, жирную рыбу.Ирина КононенкоВрач-диетолог
Продукты, подвергшиеся технологической обработке, богатые жирами и сахаром, согласно правилам диеты, нужно исключить. Нельзя есть:
молочные продукты (молоко, йогурт, мороженое);
хлеб, макаронные изделия, каши и выпечку из пшеницы;
жареную, жирную пищу и жирное мясо;
безалкогольные сладкие напитки, конфеты и все, что может содержать рафинированный сахар.
Здорово, что все выбранные продукты — это то, что привыкли есть в семье девушки, такой рацион с меньшей долей вероятности вызовет воспаление. Но человеку, который не употребляет в обычной жизни сладкий картофель или соевое молоко, подобное недельное питание может нанести скорее вред, чем пользу. Все мы разные, а значит, и рацион нужно составлять индивидуально.Ирина КононенкоВрач-диетолог
Корейская диета не только устанавливает правила, по которым нужно питаться, но и включает программу упражнений, подкрепляющих ее эффективность.
Важно отметить, что девушка на видео похудела не на обещанные 6 кг за неделю, а на 2,44 кг (с 52,6 до 50,16 кг). Потерять шесть кило за семь дней возможно при условии изначально большого веса (когда есть что терять). Но в таком случае речь идет об экстремальном похудении, которое может нарушить баланс в организме, не говоря об эмоциональном состоянии.
Что касается других изменений во внешности, корейская диета отразилась на качестве кожи девушки.
Скорее всего, девушка потеряла пару килограммов жидкости, так как видно, что уменьшились отеки и подтянулась кожа. Дело в том, что ее рацион не предполагал сладких перекусов. А именно сахар задерживает жидкость в организме.Ирина КононенкоВрач-диетолог
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