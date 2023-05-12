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Сегодня, 15:00

Корейская диета: рацион блогера на неделю. Разбираем вместе с нутрициологом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Проверка фактов

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Девушка держит палочки для еды.
Фото Freepik
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Девушка-блогер из Южной Кореи на своем YouTube-канале рассказала о том, как она похудела, какие ошибки в питании случались, какого меню она придерживается теперь, когда сидит на диете.

Рацион блогера для похудения мы решили рассмотреть вместе с диетологом-нутрициологом, специалистом по избавлению от лишнего веса Ольгой Деккер.

Что можно есть на корейской диете

Эта корейская диета, в отличие от многих других, более лояльна в плане рациона, что можно считать существенным плюсом: голодать не придется. Единственное ограничение — это два полноценных приема пищи (судя по видео).

Однако есть и минус — в рационе присутствуют некоторые блюда, которые нашему питанию на постоянной основе не свойственны, а желудку не очень привычны. Например:

  • наряду с обычными вареными яйцами она ест запеченные в скорлупе;
  • также в меню включены кимчи — солено-маринованные овощи, приготовленные со специями;
  • вместо более привычного нам картофеля — батат.
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Для удобства девушка заготавливает все продукты на неделю, что не только экономит время, но и помогает не сорваться с диеты. В основном всю еду блогер сначала готовит, затем раскладывает в контейнеры и замораживает. Перед употреблением остается только разогреть все необходимое в микроволновке.

Istockphoto / Nungning20

Первый (домашний) прием пищи состоит из:

  • 130 г риса;
  • 100 г куриной грудки;
  • одного яйца;
  • кимчи по-корейски (примерно по ложке шпината, грибов и так далее).

С собой в контейнере девушка берет вот что:

  • 150 г сладкого картофеля;
  • 100 г грудки (кусочками) на гриле;
  • маринованные овощи (огурцы и морковь);
  • половинка авокадо (из заморозки).
Istockphoto / Manuel Tauber-Romieri

Хотелось бы отметить, что курицу девушка готовит дома и берет с собой, ее остается только ненадолго положить в микроволновку и разогреть. Промышленные специи, консерванты и соль пользы не добавляют, тем более на диете, поскольку могут затормозить процесс похудения или задерживать воду.

Оба приема пищи получаются довольно острыми благодаря маринадам национальной корейской кухни. Поэтому перед тем, как решиться на такую диету, следует проконсультироваться с лечащим врачом или с диетологом (особенно при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта).

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Насколько эффективна такая диета

Как показывает опыт кореянки, похудеть на таком питании действительно можно — достаточно дефицита калорий. Но, если в течение семи дней придерживаться двухразового питания с подобным рационом, впоследствии организм может столкнуться с недостатком некоторых важных питательных веществ (белка, жиров, витаминов, минералов). Это может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как:

  • чувство усталости, слабость;
  • головокружение;
  • ухудшение зрения;
  • нарушение плотности костей и другие.
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Рис содержит углеводы, но очень мало белка, жиров, витаминов и минералов. В яйцах есть белок, жир и витамин D, но может не хватать других микронутриентов. В овощах много витаминов и минералов, но они могут не содержать достаточного количества белка и жиров. На диете особенно важно следить за балансом питательных веществ.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Хороша та диета, в которой все ингредиенты подобраны, исходя из потребностей именно вашего организма и его особенностей. Кому-то подойдут и корейские салаты как часть рациона, кому-то нет. Главное — чтобы рацион был сбалансированным и по итогу не привел к различным дефицитам. Иначе радость от сброшенных килограммов будет недолгой.

Девушка проверила работает&nbsp;ли экстремальная диета. Экстремальная корейская диета обещает похудение на 6 килограммов за неделю. Блогер проверила на себе

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Диеты
Польза и вред
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