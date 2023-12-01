Кориандр: польза и вред для здоровья

Кориандр был известен еще до нашей эры. В Древнем Египте он использовался в медицине и в погребальных обрядах. С Востока эта приправа попала в Древнюю Грецию, оттуда — в Древний Рим, из которого впоследствии распространилась по всей Европе.

В России кориандр стал известен только при Екатерине Второй после победы над Турцией. Сейчас приправа выращивается на Кавказе и в Крыму. Помимо прочего, это растение — отличный медонос (выделяет нектар, который перерабатывают пчелы), поэтому имеет важное хозяйственное значение.

Калорийность и БЖУ кориандра

В 100 г семян кориандра 298 ккал, а также:

белков — 12,4 г;

жиров — 17,8 г;

углеводов — 31,1 г.

Польза кориандра

Польза для мужчин

В семенах кориандра содержатся микроэлементы калий и магний, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Поскольку мужчины больше подвержены риску заболеваний сердца и гипертонии, им рекомендуется употреблять продукты, которые могут служить профилактикой таких заболеваний.

Кроме того, в кориандре есть железо, которое необходимо иммунной системе.

Польза для женщин

Кориандр содержит цинк, важный для женского здоровья. Недостаток этого микроэлемента приводит к ухудшению состояния волос, кожи и ногтей, а также значительно снижает шансы забеременеть.

Польза для детей

В семенах кориандра есть кальций, необходимый для здоровья костей и зубов. И усваивается этот микроэлемент хорошо: все благодаря фосфору в составе приправы.

Цинк, содержащийся в семенах, защищает иммунную систему, а также улучшает координацию и способность к запоминанию информации.

Вред кориандра

Аллергия

Семена могут стать причиной аллергии.

Гипотония

Кориандр может понижать давление. При неумеренном это может оказаться опасным.

Обострение гастрита

Кориандр относится к числу приправ, которые могут повышать кислотность желудка. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует использовать приправу с осторожностью.

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Кориандр в косметологии

За счет высокого содержания цинка кориандр эффективен против перхоти и акне. Применять лучше отвар семян.

Ополаскиватель для волос

Семена кориандра нужно залить кипятком, дать настояться, затем остудить и ополоснуть промытую от шампуня голову. От такого ополаскивателя волосы станут шелковистыми и блестящими.

Тоник

Жидкость для полоскания, приготовленную для волос, можно использовать и для протирания лица. После тоник нужно смыть теплой водой. Это средство обладает тонизирующими свойствами и сделает кожу более упругой.

Вкусные блюда с кориандром

Кориандр часто добавляют в колбасы и сыры, также им посыпают бородинский хлеб. В домашних условиях приправу можно добавлять в первые и вторые блюда, салаты, выпечку и даже в напитки.

Чечевичная похлебка

Ингредиенты:

вода или бульон — 1,5 л;

сушеная красная чечевица — 1 стакан;

картофель — 3-4 шт.;

морковь — 1 шт.;

молотый кориандр — 0,5 ст. л.;

соль, перец, приправы — по вкусу.

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Способ приготовления:

Промытую чечевицу замочить на два часа. Слить воду, промыть чечевицу еще раз. Залить чечевицу водой или бульоном, поставить на огонь, довести до кипения. Убавить огонь и оставить чечевицу вариться на 20 минут. Пока варится чечевица, промыть и почистить картофель и морковь. Порезать картофель кубиками. Натереть морковь на крупной терке. Когда 20 минут пройдут, добавить к чечевице картофель и морковь, посолить, довести до кипения. После закипания добавить кориандр, перец и, по желанию, другие приправы. Варить похлебку еще 15-20 минут. Перед подачей по желанию посыпать зеленью.

Кофе с кориандром

Ингредиенты:

свежемолотый кофе — 1 ч. л.;

вода — 200 мл;

сгущенное молоко — 1 ст. л.;

кориандр молотый — на кончике ножа.

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Способ приготовления:

Залить горячей водой кофе и кориандр, поставить на огонь и дать подняться. Снять турку с огня, дать гуще осесть (2-5 минут). Положить в чашку сгущенное молоко. Перелить кофе в чашку со сгущенкой, хорошо перемешать.

К такому напитку можно добавлять не только кориандр, но и перец, имбирь, кардамон и другие специи.

Как выбрать и хранить кориандр

Стоит прочитать этикетку, чтобы убедиться в свежести продукта. Также на этикетке указана форма выпуска: молотый кориандр или семена. Покупать семена предпочительнее, поскольку они меньше выдыхаются. В то же время молотый кориандр удобнее, так как в рецептах обычно указывается граммовка приправы в такой форме.

При покупке семян на развес нужно следить за тем, чтобы они были сухими и целыми.

Хранить кориандр рекомендуется в герметичном контейнере в темном прохладном месте. Семена нужно использовать за полгода.

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