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Кориандр: польза и вред для организма человека, калорийность, как выбрать
Питание и еда

Сегодня, 19:00

6 мин.

Кориандр: польза и вред для здоровья

Мария Сальникова
Алена Денисова
Нутрициолог
Семена кориандра
Фото SGAPhoto/www.istockphoto.com
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Кориандр был известен еще до нашей эры. В Древнем Египте он использовался в медицине и в погребальных обрядах. С Востока эта приправа попала в Древнюю Грецию, оттуда — в Древний Рим, из которого впоследствии распространилась по всей Европе.

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В России кориандр стал известен только при Екатерине Второй после победы над Турцией. Сейчас приправа выращивается на Кавказе и в Крыму. Помимо прочего, это растение — отличный медонос (выделяет нектар, который перерабатывают пчелы), поэтому имеет важное хозяйственное значение.

Калорийность и БЖУ кориандра

В 100 г семян кориандра 298 ккал, а также:

  • белков — 12,4 г;

  • жиров — 17,8 г;

  • углеводов — 31,1 г.

Польза кориандра

Польза для мужчин

В семенах кориандра содержатся микроэлементы калий и магний, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Поскольку мужчины больше подвержены риску заболеваний сердца и гипертонии, им рекомендуется употреблять продукты, которые могут служить профилактикой таких заболеваний.

Кроме того, в кориандре есть железо, которое необходимо иммунной системе.

Польза для женщин

Кориандр содержит цинк, важный для женского здоровья. Недостаток этого микроэлемента приводит к ухудшению состояния волос, кожи и ногтей, а также значительно снижает шансы забеременеть.

Кроме того, кориандр — афродизиак, то есть продукт, вызывающий или стимулирующий сексуальное желание.
Алена Денисова
Нутрициолог

Польза для детей

В семенах кориандра есть кальций, необходимый для здоровья костей и зубов. И усваивается этот микроэлемент хорошо: все благодаря фосфору в составе приправы.

Цинк, содержащийся в семенах, защищает иммунную систему, а также улучшает координацию и способность к запоминанию информации.

Вред кориандра

Аллергия

Семена могут стать причиной аллергии.

Тем, кто склонен к пищевой аллергии, стоит с осторожностью относиться к употреблению приправы.
Алена Денисова
Нутрициолог

Гипотония

Кориандр может понижать давление. При неумеренном это может оказаться опасным.

Обострение гастрита

Кориандр относится к числу приправ, которые могут повышать кислотность желудка. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует использовать приправу с осторожностью.

Фото ajaykampani/www.istockphoto.com

Кориандр в косметологии

За счет высокого содержания цинка кориандр эффективен против перхоти и акне. Применять лучше отвар семян.

Ополаскиватель для волос

Семена кориандра нужно залить кипятком, дать настояться, затем остудить и ополоснуть промытую от шампуня голову. От такого ополаскивателя волосы станут шелковистыми и блестящими.

Тоник

Жидкость для полоскания, приготовленную для волос, можно использовать и для протирания лица. После тоник нужно смыть теплой водой. Это средство обладает тонизирующими свойствами и сделает кожу более упругой.

Вкусные блюда с кориандром

Кориандр часто добавляют в колбасы и сыры, также им посыпают бородинский хлеб. В домашних условиях приправу можно добавлять в первые и вторые блюда, салаты, выпечку и даже в напитки.

Чечевичная похлебка

Ингредиенты:

  • вода или бульон — 1,5 л;

  • сушеная красная чечевица — 1 стакан;

  • картофель — 3-4 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • молотый кориандр — 0,5 ст. л.;

  • соль, перец, приправы — по вкусу.

Суп с кориандром
Фото Photo by Steve Tsang on Unsplash

Способ приготовления:

  1. Промытую чечевицу замочить на два часа.

  2. Слить воду, промыть чечевицу еще раз.

  3. Залить чечевицу водой или бульоном, поставить на огонь, довести до кипения.

  4. Убавить огонь и оставить чечевицу вариться на 20 минут.

  5. Пока варится чечевица, промыть и почистить картофель и морковь.

  6. Порезать картофель кубиками.

  7. Натереть морковь на крупной терке.

  8. Когда 20 минут пройдут, добавить к чечевице картофель и морковь, посолить, довести до кипения.

  9. После закипания добавить кориандр, перец и, по желанию, другие приправы.

  10. Варить похлебку еще 15-20 минут.

  11. Перед подачей по желанию посыпать зеленью.

Кофе с кориандром

Ингредиенты:

  • свежемолотый кофе — 1 ч. л.;

  • вода — 200 мл;

  • сгущенное молоко — 1 ст. л.;

  • кориандр молотый — на кончике ножа.

Напитки с кориандром.
Фото Photo by Nipanan Lifestyle on Unsplash

Способ приготовления:

  1. Залить горячей водой кофе и кориандр, поставить на огонь и дать подняться.

  2. Снять турку с огня, дать гуще осесть (2-5 минут).

  3. Положить в чашку сгущенное молоко.

  4. Перелить кофе в чашку со сгущенкой, хорошо перемешать.

К такому напитку можно добавлять не только кориандр, но и перец, имбирь, кардамон и другие специи.

Как выбрать и хранить кориандр

Стоит прочитать этикетку, чтобы убедиться в свежести продукта. Также на этикетке указана форма выпуска: молотый кориандр или семена. Покупать семена предпочительнее, поскольку они меньше выдыхаются. В то же время молотый кориандр удобнее, так как в рецептах обычно указывается граммовка приправы в такой форме.

При покупке семян на развес нужно следить за тем, чтобы они были сухими и целыми.

Измельчать семена нужно непосредственно перед готовкой. Иначе приправа может быстро потерять аромат.
Алена Денисова
Нутрициолог

Хранить кориандр рекомендуется в герметичном контейнере в темном прохладном месте. Семена нужно использовать за полгода.

Специи
Фото Photo by Pratiksha Mohanty on Unsplash
Популярные вопросы
Сколько в день можно есть кориандра
Злоупотреблять приправой не рекомендуется. В среднем достаточно 3 г продукта. Дело не только в потенциальном вреде, но и в специфическом вкусе.
В чем разница между кинзой и кориандром
Кинза — изначально просторечное название кориандра. Сейчас принято кинзой называть зелень, а кориандром — семена, то есть плоды, которые вырастают на месте цветов.
Куда можно добавить молотый кориандр
Эта приправа используется при приготовлении мясных и овощных блюд, супов и соусов. Кроме этого, кориандр является одним из компонентов карри.
Кинза: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность и&nbsp;как выбрать. Кинза: польза и вред для организма

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