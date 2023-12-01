Кориандр: польза и вред для здоровья

Кориандр был известен еще до нашей эры. В Древнем Египте он использовался в медицине и в погребальных обрядах. С Востока эта приправа попала в Древнюю Грецию, оттуда — в Древний Рим, из которого впоследствии распространилась по всей Европе.
В России кориандр стал известен только при Екатерине Второй после победы над Турцией. Сейчас приправа выращивается на Кавказе и в Крыму. Помимо прочего, это растение — отличный медонос (выделяет нектар, который перерабатывают пчелы), поэтому имеет важное хозяйственное значение.
В 100 г семян кориандра 298 ккал, а также:
белков — 12,4 г;
жиров — 17,8 г;
углеводов — 31,1 г.
В семенах кориандра содержатся микроэлементы калий и магний, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Поскольку мужчины больше подвержены риску заболеваний сердца и гипертонии, им рекомендуется употреблять продукты, которые могут служить профилактикой таких заболеваний.
Кроме того, в кориандре есть железо, которое необходимо иммунной системе.
Кориандр содержит цинк, важный для женского здоровья. Недостаток этого микроэлемента приводит к ухудшению состояния волос, кожи и ногтей, а также значительно снижает шансы забеременеть.
В семенах кориандра есть кальций, необходимый для здоровья костей и зубов. И усваивается этот микроэлемент хорошо: все благодаря фосфору в составе приправы.
Цинк, содержащийся в семенах, защищает иммунную систему, а также улучшает координацию и способность к запоминанию информации.
Семена могут стать причиной аллергии.
Тем, кто склонен к пищевой аллергии, стоит с осторожностью относиться к употреблению приправы.
Кориандр может понижать давление. При неумеренном это может оказаться опасным.
Кориандр относится к числу приправ, которые могут повышать кислотность желудка. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует использовать приправу с осторожностью.
За счет высокого содержания цинка кориандр эффективен против перхоти и акне. Применять лучше отвар семян.
Семена кориандра нужно залить кипятком, дать настояться, затем остудить и ополоснуть промытую от шампуня голову. От такого ополаскивателя волосы станут шелковистыми и блестящими.
Жидкость для полоскания, приготовленную для волос, можно использовать и для протирания лица. После тоник нужно смыть теплой водой. Это средство обладает тонизирующими свойствами и сделает кожу более упругой.
Кориандр часто добавляют в колбасы и сыры, также им посыпают бородинский хлеб. В домашних условиях приправу можно добавлять в первые и вторые блюда, салаты, выпечку и даже в напитки.
Ингредиенты:
вода или бульон — 1,5 л;
сушеная красная чечевица — 1 стакан;
картофель — 3-4 шт.;
морковь — 1 шт.;
молотый кориандр — 0,5 ст. л.;
соль, перец, приправы — по вкусу.
Способ приготовления:
Промытую чечевицу замочить на два часа.
Слить воду, промыть чечевицу еще раз.
Залить чечевицу водой или бульоном, поставить на огонь, довести до кипения.
Убавить огонь и оставить чечевицу вариться на 20 минут.
Пока варится чечевица, промыть и почистить картофель и морковь.
Порезать картофель кубиками.
Натереть морковь на крупной терке.
Когда 20 минут пройдут, добавить к чечевице картофель и морковь, посолить, довести до кипения.
После закипания добавить кориандр, перец и, по желанию, другие приправы.
Варить похлебку еще 15-20 минут.
Перед подачей по желанию посыпать зеленью.
Ингредиенты:
свежемолотый кофе — 1 ч. л.;
вода — 200 мл;
сгущенное молоко — 1 ст. л.;
кориандр молотый — на кончике ножа.
Способ приготовления:
Залить горячей водой кофе и кориандр, поставить на огонь и дать подняться.
Снять турку с огня, дать гуще осесть (2-5 минут).
Положить в чашку сгущенное молоко.
Перелить кофе в чашку со сгущенкой, хорошо перемешать.
К такому напитку можно добавлять не только кориандр, но и перец, имбирь, кардамон и другие специи.
Стоит прочитать этикетку, чтобы убедиться в свежести продукта. Также на этикетке указана форма выпуска: молотый кориандр или семена. Покупать семена предпочительнее, поскольку они меньше выдыхаются. В то же время молотый кориандр удобнее, так как в рецептах обычно указывается граммовка приправы в такой форме.
При покупке семян на развес нужно следить за тем, чтобы они были сухими и целыми.
Измельчать семена нужно непосредственно перед готовкой. Иначе приправа может быстро потерять аромат.
Хранить кориандр рекомендуется в герметичном контейнере в темном прохладном месте. Семена нужно использовать за полгода.