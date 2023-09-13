Корица: польза и вред для здоровья

Корица — это вечнозеленое дерево, относящееся к семейству лавровых, которое также называют коричник цейлонский. Пряность делают из внешней оболочки ствола.

Корицу еще в древние времена высоко ценили за ярко выраженный аромат и необычный, немного жгучий вкус. Купить ее могли только знатные вельможи, подтверждая этим высокий статус.

Впервые коричные деревья обнаружили в XVI веке на Шри-Ланке португальцы. Они получали большую прибыль от продажи пряной специи. Это вызвало интерес других государств. Сначала Шри-Ланку несколько раз завоевывали, позже коричные деревья стали выращивать по всему миру.

Калорийность и БЖУ корицы

На 100 г корицы:

калорийность — 261 ккал;

белки — 3,9 г;

жиры — 3,2 г;

углеводы — 79,8 г.

Польза корицы

Корица богата витаминами и эфирными маслами. Она укрепляет иммунитет и оказывает противовоспалительное действие.

Содержит антиоксиданты

Корица богата антиоксидантами, которые помогают защищать организм от свободных радикалов (чатиц, которые разрушают клетки). По антиоксидантной активности корица занимает одно из первых мест среди пряностей.

Противовоспалительные свойства

Ученые выделили из корицы соединения, которые обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, они благотворно влияют на работу центральной нервной системы.

Антибактериальные свойства

Коричный альдегид, который входит в состав корицы, — эффективное средство против различных инфекционных заболеваний. Эта пряность также помогает в борьбе с болезнетворными бактериями (золотистый стафилококк, синегнойная палочка, холерный вибрион и другие), развитие которых может привести к появлению инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника, печени и желчного пузыря, дыхательной и мочевыделительной систем.

Вред корицы

При избыточном употреблении или индивидуальной непереносимости корица может вызвать аллергическую реакцию.

Корица в медицине

В народной медицине корицу используют для лечения хронического кашля, ангины, а также при зубных болях и пульпите, так как эта специя повышает общий тонус и устойчивость организма к различным вирусам.

Смесь меда и корицы

Смесь корицы с медом — один из способов лечения простудных заболеваний. Антибактериальные свойства этих природных компонентов активизируют обменные процессы и помогают в борьбе с вирусами.

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Разогревающая мазь

При простудных заболеваниях из порошка корицы делают разогревающую мазь для тела.

Не стоит заниматься самолечением. При появлении симптомомов заболеваний обратитесь к врачу. Народные средства могут дополнить полноценное лечение, но не заменить его!

Вкусные блюда с корицей

Булочки с корицей

Ингредиенты:

дрожжевое тесто — 500 г;

сахар — 180 г (1 стакан);

корица — 1,5-2 ст. л.;

сливочное масло — 100 г;

сахарная пудра — 100 г;

сливочный сыр — 200 г.

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Способ приготовления:

Тесто раскатать не слишком тонко. Растопить 50 г сливочного масла, смешать с корицей и сахаром. Нанести на раскатанное тесто по всей поверхности. Свернуть рулетиком и разрезать поперек на равные кусочки шириной примерно 4-5 см. Выложить на смазанный маслом противень на небольшом расстоянии друг от друга, поскольку при выпекании булочки увеличатся в размере. Дать отстояться булочкам еще 30 минут. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут. Готовность можно проверить сухой зубочисткой. Пока булочки выпекаются, приготовить крем. Для этого в отдельной таре смешать 50 г растопленного сливочного масла, сахарную пудру и сливочный сыр. Взбить до однородной массы и смазать сверху булочки, как только они испекутся. Дать настояться 5-10 минут.

Кефир с корицей, медом и имбирем

Ингредиенты:

кефир — 200 мл;

корица — 1/4 ч. л.;

молотый имбирь — на кончике чайной ложки;

мед — 1 ч. л.;

вода — 1 ч. л.

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Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать или взбить в блендере. Подавать холодным.

Как выбрать корицу

Лучше всего выбирать корицу в палочках, потому что молотая обычно более низкого сорта. Важно также обращать внимание на страну-изготовителя. Лучше выбирать цейлонскую корицу. Она имеет более светлый цвет и мягкий аромат. Темно-коричневая специя имеет более терпкий и сладкий запах.

Как хранить корицу

Корицу рекомендуется хранить в сухом темном месте в плотно закрывающейся таре. Молотую корицу не рекомендуется хранить дольше полугода, палочки корицы — дольше года. По истечении этого срока пряность теряет запах и все полезные свойства.

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Популярные вопросы

Можно ли употреблять корицу при беременности

Беременным не стоит есть корицу, так как она влияет на сокращение мышц матки и может спровоцировать преждевременные роды.

Есть ли разница между палочками корицы и молотой корицей

Лучше выбирать цельную и молоть перед употреблением, потому что молотая обычно более низкого сорта.

Сколько корицы можно употреблять в день

Безопасной рекомендуемой дозой этой специи для взрослого человека считается порция в 3-5 г в день (5 г — пимерно одна чайная ложка с горкой).

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