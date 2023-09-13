Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 06:00

Корица: польза и вред для здоровья

Анна Архипенко
Автор
Ирина Козлачкова
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Палочки корицы и специя
Фото istockphoto.com/Marko Jan
Telegram Дзен

Корица — это вечнозеленое дерево, относящееся к семейству лавровых, которое также называют коричник цейлонский. Пряность делают из внешней оболочки ствола.

В продаже обычно корица встречается в виде трубочек или порошка. Так ее удобнее всего транспортировать, и это никак не влияет на полезные свойства.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Корицу еще в древние времена высоко ценили за ярко выраженный аромат и необычный, немного жгучий вкус. Купить ее могли только знатные вельможи, подтверждая этим высокий статус.

Впервые коричные деревья обнаружили в XVI веке на Шри-Ланке португальцы. Они получали большую прибыль от продажи пряной специи. Это вызвало интерес других государств. Сначала Шри-Ланку несколько раз завоевывали, позже коричные деревья стали выращивать по всему миру.

Насчитывается несколько видов этого растения: китайская корица (она родом с юга Китая), цейлонская (выращивается на Цейлоне, самый ценный вид), малабарская (бурая корица из Индии).
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Калорийность и БЖУ корицы

На 100 г корицы:

  • калорийность — 261 ккал;

  • белки — 3,9 г;

  • жиры — 3,2 г;

  • углеводы — 79,8 г.

Чай. Кому нельзя пить черный чай? В некоторых случаях он может быть вреден для здоровья

Польза корицы

Корица ценится за свой особый вкус и уникальный состав, куда входят пектин, эфирные масла, дубильные вещества, а также кальций, фосфор, цинк, камедь и другие полезные микроэлементы.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Корица богата витаминами и эфирными маслами. Она укрепляет иммунитет и оказывает противовоспалительное действие.

В корице содержится полифенол, вещество, которое может снижать уровень сахара в крови. Корица способна улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Также она обладает тонизирующим эффектом.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Содержит антиоксиданты

Корица богата антиоксидантами, которые помогают защищать организм от свободных радикалов (чатиц, которые разрушают клетки). По антиоксидантной активности корица занимает одно из первых мест среди пряностей.

Противовоспалительные свойства

Ученые выделили из корицы соединения, которые обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, они благотворно влияют на работу центральной нервной системы.

Антибактериальные свойства

Эта специя содержит химическое соединение эвгенол, которое есть и в других эфирных маслах. Это достаточно сильное антибактериальное средство, которое обладает еще и антигельминтным свойством.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Коричный альдегид, который входит в состав корицы, — эффективное средство против различных инфекционных заболеваний. Эта пряность также помогает в борьбе с болезнетворными бактериями (золотистый стафилококк, синегнойная палочка, холерный вибрион и другие), развитие которых может привести к появлению инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника, печени и желчного пузыря, дыхательной и мочевыделительной систем.

Как правильно чистить грибы: советы биолога и&nbsp;нутрициолога. Как правильно чистить грибы

Вред корицы

Корица в умеренном количестве не несет никакого вреда, поэтому ее можно спокойно использовать как специю для приготовления блюд из овощей и мяса, выпечки, а также добавлять в кофе.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

При избыточном употреблении или индивидуальной непереносимости корица может вызвать аллергическую реакцию.

Воздержаться от употребления этого продукта стоит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например язвой желудка, с заболеваниями печени.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Корица в медицине

В народной медицине корицу используют для лечения хронического кашля, ангины, а также при зубных болях и пульпите, так как эта специя повышает общий тонус и устойчивость организма к различным вирусам.

Смесь меда и корицы

Смесь корицы с медом — один из способов лечения простудных заболеваний. Антибактериальные свойства этих природных компонентов активизируют обменные процессы и помогают в борьбе с вирусами.

Чай с корицей и медом
Фото istockphoto.com/Yakiv Zavatskyi

Разогревающая мазь

При простудных заболеваниях из порошка корицы делают разогревающую мазь для тела.

Не стоит заниматься самолечением. При появлении симптомомов заболеваний обратитесь к врачу. Народные средства могут дополнить полноценное лечение, но не заменить его!

Вкусные блюда с корицей

Булочки с корицей

Ингредиенты:

  • дрожжевое тесто — 500 г;

  • сахар — 180 г (1 стакан);

  • корица — 1,5-2 ст. л.;

  • сливочное масло — 100 г;

  • сахарная пудра — 100 г;

  • сливочный сыр — 200 г.

Домашний булочки с корицей на противене
Фото istockphoto.com/Wirestock

Способ приготовления:

  1. Тесто раскатать не слишком тонко.
  2. Растопить 50 г сливочного масла, смешать с корицей и сахаром. Нанести на раскатанное тесто по всей поверхности.
  3. Свернуть рулетиком и разрезать поперек на равные кусочки шириной примерно 4-5 см.
  4. Выложить на смазанный маслом противень на небольшом расстоянии друг от друга, поскольку при выпекании булочки увеличатся в размере.
  5. Дать отстояться булочкам еще 30 минут. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут. Готовность можно проверить сухой зубочисткой.
  6. Пока булочки выпекаются, приготовить крем. Для этого в отдельной таре смешать 50 г растопленного сливочного масла, сахарную пудру и сливочный сыр.
  7. Взбить до однородной массы и смазать сверху булочки, как только они испекутся.
  8. Дать настояться 5-10 минут.

Кефир с корицей, медом и имбирем

Ингредиенты:

  • кефир — 200 мл;

  • корица — 1/4 ч. л.;

  • молотый имбирь — на кончике чайной ложки;

  • мед — 1 ч. л.;

  • вода — 1 ч. л.

Два стакана кефира с корицей
Фото istockphoto.com/NataliPopova

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты смешать или взбить в блендере.
  2. Подавать холодным.
Пирог с&nbsp;мясной начинкой. Пироги: простые рецепты, как приготовить вкусные и сытные

Как выбрать корицу

Лучше всего выбирать корицу в палочках, потому что молотая обычно более низкого сорта. Важно также обращать внимание на страну-изготовителя. Лучше выбирать цейлонскую корицу. Она имеет более светлый цвет и мягкий аромат. Темно-коричневая специя имеет более терпкий и сладкий запах.

Продукты для женщин: что есть осенью, советы диетолога. 7 продуктов, которые женщинам стоит есть осенью

Как хранить корицу

Корицу рекомендуется хранить в сухом темном месте в плотно закрывающейся таре. Молотую корицу не рекомендуется хранить дольше полугода, палочки корицы — дольше года. По истечении этого срока пряность теряет запах и все полезные свойства.

Корица в банке
Фото Freepik

Популярные вопросы

Можно ли употреблять корицу при беременности

Беременным не стоит есть корицу, так как она влияет на сокращение мышц матки и может спровоцировать преждевременные роды.

Есть ли разница между палочками корицы и молотой корицей

Лучше выбирать цельную и молоть перед употреблением, потому что молотая обычно более низкого сорта.

Как выбрать авокадо: выбор и&nbsp;способы проверки спелости. Как выбрать авокадо: 3 признака, на которые нужно обращать внимание

Сколько корицы можно употреблять в день

Безопасной рекомендуемой дозой этой специи для взрослого человека считается порция в 3-5 г в день (5 г — пимерно одна чайная ложка с горкой).

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Вопросы и ответы
Польза и вред
Рецепты
0
Читайте также
В МИД РФ выразили надежду на отсутствие у Армении планов рассориться
Служащие ЦВО подавили украинский беспилотник средствами РЭБ
Бывшая глава МИД Австрии рассказала о мечте прокатиться за рулем «Нивы»
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Квашеная капуста: польза и вред для здоровья