Корица: польза и вред для здоровья

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Корица — это вечнозеленое дерево, относящееся к семейству лавровых, которое также называют коричник цейлонский. Пряность делают из внешней оболочки ствола.
Корицу еще в древние времена высоко ценили за ярко выраженный аромат и необычный, немного жгучий вкус. Купить ее могли только знатные вельможи, подтверждая этим высокий статус.
Впервые коричные деревья обнаружили в XVI веке на Шри-Ланке португальцы. Они получали большую прибыль от продажи пряной специи. Это вызвало интерес других государств. Сначала Шри-Ланку несколько раз завоевывали, позже коричные деревья стали выращивать по всему миру.
Насчитывается несколько видов этого растения: китайская корица (она родом с юга Китая), цейлонская (выращивается на Цейлоне, самый ценный вид), малабарская (бурая корица из Индии).Ирина КозлачковаНутрициолог
На 100 г корицы:
калорийность — 261 ккал;
белки — 3,9 г;
жиры — 3,2 г;
углеводы — 79,8 г.
Корица ценится за свой особый вкус и уникальный состав, куда входят пектин, эфирные масла, дубильные вещества, а также кальций, фосфор, цинк, камедь и другие полезные микроэлементы.Ирина КозлачковаНутрициолог
Корица богата витаминами и эфирными маслами. Она укрепляет иммунитет и оказывает противовоспалительное действие.
В корице содержится полифенол, вещество, которое может снижать уровень сахара в крови. Корица способна улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Также она обладает тонизирующим эффектом.Ирина КозлачковаНутрициолог
Корица богата антиоксидантами, которые помогают защищать организм от свободных радикалов (чатиц, которые разрушают клетки). По антиоксидантной активности корица занимает одно из первых мест среди пряностей.
Ученые выделили из корицы соединения, которые обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, они благотворно влияют на работу центральной нервной системы.
Эта специя содержит химическое соединение эвгенол, которое есть и в других эфирных маслах. Это достаточно сильное антибактериальное средство, которое обладает еще и антигельминтным свойством.Ирина КозлачковаНутрициолог
Коричный альдегид, который входит в состав корицы, — эффективное средство против различных инфекционных заболеваний. Эта пряность также помогает в борьбе с болезнетворными бактериями (золотистый стафилококк, синегнойная палочка, холерный вибрион и другие), развитие которых может привести к появлению инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника, печени и желчного пузыря, дыхательной и мочевыделительной систем.
Корица в умеренном количестве не несет никакого вреда, поэтому ее можно спокойно использовать как специю для приготовления блюд из овощей и мяса, выпечки, а также добавлять в кофе.Ирина КозлачковаНутрициолог
При избыточном употреблении или индивидуальной непереносимости корица может вызвать аллергическую реакцию.
Воздержаться от употребления этого продукта стоит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например язвой желудка, с заболеваниями печени.Ирина КозлачковаНутрициолог
В народной медицине корицу используют для лечения хронического кашля, ангины, а также при зубных болях и пульпите, так как эта специя повышает общий тонус и устойчивость организма к различным вирусам.
Смесь корицы с медом — один из способов лечения простудных заболеваний. Антибактериальные свойства этих природных компонентов активизируют обменные процессы и помогают в борьбе с вирусами.
При простудных заболеваниях из порошка корицы делают разогревающую мазь для тела.
Не стоит заниматься самолечением. При появлении симптомомов заболеваний обратитесь к врачу. Народные средства могут дополнить полноценное лечение, но не заменить его!
Ингредиенты:
дрожжевое тесто — 500 г;
сахар — 180 г (1 стакан);
корица — 1,5-2 ст. л.;
сливочное масло — 100 г;
сахарная пудра — 100 г;
сливочный сыр — 200 г.
Способ приготовления:
Ингредиенты:
кефир — 200 мл;
корица — 1/4 ч. л.;
молотый имбирь — на кончике чайной ложки;
мед — 1 ч. л.;
вода — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Лучше всего выбирать корицу в палочках, потому что молотая обычно более низкого сорта. Важно также обращать внимание на страну-изготовителя. Лучше выбирать цейлонскую корицу. Она имеет более светлый цвет и мягкий аромат. Темно-коричневая специя имеет более терпкий и сладкий запах.
Корицу рекомендуется хранить в сухом темном месте в плотно закрывающейся таре. Молотую корицу не рекомендуется хранить дольше полугода, палочки корицы — дольше года. По истечении этого срока пряность теряет запах и все полезные свойства.
Беременным не стоит есть корицу, так как она влияет на сокращение мышц матки и может спровоцировать преждевременные роды.
Лучше выбирать цельную и молоть перед употреблением, потому что молотая обычно более низкого сорта.
Безопасной рекомендуемой дозой этой специи для взрослого человека считается порция в 3-5 г в день (5 г — пимерно одна чайная ложка с горкой).
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