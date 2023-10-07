Крапива: польза и вред для здоровья

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Крапива — универсальное травянистое растение, которое с давних времен используется в традиционной фитотерапии. Родом из Европы, Азии и Северной Африки, крапива веками использовалась для облегчения боли, уменьшения воспаления и улучшения различных состояний.
Крапива — низкокалорийное растение: одна чашка, или 25 г сырой крапивы, содержит всего 7 ккал. Несмотря на низкую калорийность, крапива богата питательными веществами и витаминами А, С и К. Она также содержит минералы, такие как железо, кальций и калий, и является хорошим источником пищевых волокон.
Крапива уменьшает воспалительные процессы в организме. Это свойство полезно при артрите, подагре и других воспалительных состояниях.
Крапива может уменьшить тяжесть симптомов аллергии, таких как чиханье, зуд и заложенность носа.
Крапива — богатый источник антиоксидантов, которые защищают организм от повреждений, вызванных свободными радикалами и окислительным стрессом.
Хотя крапива обладает многими полезными свойствами, у нее есть и побочные эффекты. Особенно если употреблять ее в неограниченных количествах.
У некоторых людей может быть аллергия на крапиву, и они могут испытывать такие симптомы, как зуд и отек.
Крапива может влиять на действие некоторых лекарств, включая препараты, разжижающие кровь, и лекарства от диабета. Если вы принимаете какие-либо медикаменты, поговорите с врачом, прежде чем использовать продукты из крапивы.
На листьях и стеблях крапивы есть крошечные волоски, которые могут вызвать раздражение кожи, поэтому важно осторожно обращаться с растением при сборе и подготовке.
Крапиву используют из-за ее противовоспалительных и противоаллергических свойств, что полезно для лечения кожных заболеваний. Ее умеренные мочегонные свойства также полезны, если в этом есть необходимость.
Крапива — источник витаминов и минералов, что делает ее полезной в средствах по уходу за волосами. Маски или шампуни с крапивой улучшают здоровье волос и кожи головы и обеспечивают необходимое питание.
Ингредиенты:
свежие листья крапивы — 2 ст. л.;
куриный или овощной бульон — 2 стакан;
луковица — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
оливковое масло — 1 ст. л.;
густые сливки — 1/4 стакана;
соль и черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне.
Добавьте лук и чеснок и обжарьте до прозрачности.
Добавьте куриный или овощной бульон и листья крапивы, доведите до кипения и дайте покипеть 10-15 минут.
Добавьте сливки и перемешайте суп до однородной консистенции.
Приправьте солью и перцем по вкусу и подавайте горячим.
Ингредиенты:
свежие листья крапивы — 3 стакана;
свежие листья базилика — 1/2 стакана;
тертый пармезан — 1/2 стакана;
кедровые орехи — 1/2 стакана;
оливковое масло — 1/2 стакана;
чеснок — 2 зубчика.
Способ приготовления:
Бланшируйте листья крапивы в кипящей воде 1-2 минуты, затем слейте воду и отожмите.
Смешайте листья крапивы, базилик, чеснок, кедровые орехи и сыр пармезан в кухонном комбайне до мелкой крошки.
Постепенно добавьте оливковое масло, продолжая взбивать, пока не образуется однородная паста.
Подавайте с макаронами или используйте как намазку на хлеб.
Ингредиенты:
свежие листья крапивы — 2 стакана;
вода — 4 стакана;
мед и лимон — по вкусу.
Способ приготовления:
Доведите воду до кипения и добавьте свежие листья крапивы.
Дайте настояться 5-10 минут, затем процедите листья и подавайте горячим.
Добавьте мед или лимон по вкусу.
Выбирая крапиву, обратите внимание на молодые ярко-зеленые листья. Старые листья крапивы могут быть более жесткими и иметь более горький вкус. Также важно выбирать крапиву, которую не опрыскивали пестицидами или другими химикатами.
Свежие листья крапивы можно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике до четырех дней. Если вы хотите сохранить их дольше, хорошим вариантом будет их бланширование и заморозка.
Чтобы заморозить листья крапивы, бланшируйте их в кипящей воде 1-2 минуты, затем потрясите на ледяной бане и слейте воду. Храните листья в герметичном контейнере или в пакете для заморозки в морозильной камере до трех месяцев.
Крапиву можно часто употреблять в виде чая, супа или во многих других формах. Однако важно помнить, что любые травяные добавки или продукты питания следует употреблять в умеренных количествах. Хотя крапива в целом безопасна для большинства людей, ее чрезмерное употребление может вызвать побочные эффекты. Всегда лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять крапиву или любые другие травы в свой рацион.
Регулярное употребление чая из крапивы уменьшает воспаление, улучшает здоровье костей, облегчает аллергию и укрепляет здоровье кожи. Чай из крапивы также считается отличным природным мочегонным средством, которое помогает при инфекциях мочевыводящих путей.
При заваривании чая из крапивы залейте листья кипятком на 5-10 минут, в зависимости от того, насколько интенсивного вы хотите добиться вкуса. Более длительное время заваривания приведет, соответственно, к более горькому вкусу.
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