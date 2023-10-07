Крапива: польза и вред для здоровья

Крапива — универсальное травянистое растение, которое с давних времен используется в традиционной фитотерапии. Родом из Европы, Азии и Северной Африки, крапива веками использовалась для облегчения боли, уменьшения воспаления и улучшения различных состояний.

Калорийность и пищевая ценность крапивы

Крапива — низкокалорийное растение: одна чашка, или 25 г сырой крапивы, содержит всего 7 ккал. Несмотря на низкую калорийность, крапива богата питательными веществами и витаминами А, С и К. Она также содержит минералы, такие как железо, кальций и калий, и является хорошим источником пищевых волокон.

Польза крапивы

Противовоспалительные свойства

Крапива уменьшает воспалительные процессы в организме. Это свойство полезно при артрите, подагре и других воспалительных состояниях.

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Помощь при аллергии

Крапива может уменьшить тяжесть симптомов аллергии, таких как чиханье, зуд и заложенность носа.

Антиоксидантные свойства

Крапива — богатый источник антиоксидантов, которые защищают организм от повреждений, вызванных свободными радикалами и окислительным стрессом.

Вред крапивы

Хотя крапива обладает многими полезными свойствами, у нее есть и побочные эффекты. Особенно если употреблять ее в неограниченных количествах.

Аллергия

У некоторых людей может быть аллергия на крапиву, и они могут испытывать такие симптомы, как зуд и отек.

Несовместимость с лекарствами

Крапива может влиять на действие некоторых лекарств, включая препараты, разжижающие кровь, и лекарства от диабета. Если вы принимаете какие-либо медикаменты, поговорите с врачом, прежде чем использовать продукты из крапивы.

Фото istockphoto.com/Nadya So

Ожоги

На листьях и стеблях крапивы есть крошечные волоски, которые могут вызвать раздражение кожи, поэтому важно осторожно обращаться с растением при сборе и подготовке.

Крапива в косметологии

Крапиву используют из-за ее противовоспалительных и противоаллергических свойств, что полезно для лечения кожных заболеваний. Ее умеренные мочегонные свойства также полезны, если в этом есть необходимость.

Крапива — источник витаминов и минералов, что делает ее полезной в средствах по уходу за волосами. Маски или шампуни с крапивой улучшают здоровье волос и кожи головы и обеспечивают необходимое питание.

Вкусные блюда с крапивой

Суп из крапивы

Ингредиенты:

свежие листья крапивы — 2 ст. л.;

куриный или овощной бульон — 2 стакан;

луковица — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 1 ст. л.;

густые сливки — 1/4 стакана;

соль и черный перец — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и обжарьте до прозрачности. Добавьте куриный или овощной бульон и листья крапивы, доведите до кипения и дайте покипеть 10-15 минут. Добавьте сливки и перемешайте суп до однородной консистенции. Приправьте солью и перцем по вкусу и подавайте горячим.

Песто из крапивы

Ингредиенты:

свежие листья крапивы — 3 стакана;

свежие листья базилика — 1/2 стакана;

тертый пармезан — 1/2 стакана;

кедровые орехи — 1/2 стакана;

оливковое масло — 1/2 стакана;

чеснок — 2 зубчика.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Бланшируйте листья крапивы в кипящей воде 1-2 минуты, затем слейте воду и отожмите. Смешайте листья крапивы, базилик, чеснок, кедровые орехи и сыр пармезан в кухонном комбайне до мелкой крошки. Постепенно добавьте оливковое масло, продолжая взбивать, пока не образуется однородная паста. Подавайте с макаронами или используйте как намазку на хлеб.

Крапивный чай

Ингредиенты:

свежие листья крапивы — 2 стакана;

вода — 4 стакана;

мед и лимон — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Доведите воду до кипения и добавьте свежие листья крапивы. Дайте настояться 5-10 минут, затем процедите листья и подавайте горячим. Добавьте мед или лимон по вкусу.

Как выбрать крапиву

Выбирая крапиву, обратите внимание на молодые ярко-зеленые листья. Старые листья крапивы могут быть более жесткими и иметь более горький вкус. Также важно выбирать крапиву, которую не опрыскивали пестицидами или другими химикатами.

Как хранить крапиву

Свежие листья крапивы можно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике до четырех дней. Если вы хотите сохранить их дольше, хорошим вариантом будет их бланширование и заморозка.

Чтобы заморозить листья крапивы, бланшируйте их в кипящей воде 1-2 минуты, затем потрясите на ледяной бане и слейте воду. Храните листья в герметичном контейнере или в пакете для заморозки в морозильной камере до трех месяцев.

Популярные вопросы

Можно ли пить крапиву каждый день

Крапиву можно часто употреблять в виде чая, супа или во многих других формах. Однако важно помнить, что любые травяные добавки или продукты питания следует употреблять в умеренных количествах. Хотя крапива в целом безопасна для большинства людей, ее чрезмерное употребление может вызвать побочные эффекты. Всегда лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять крапиву или любые другие травы в свой рацион.

Почему полезно пить отвар крапивы

Регулярное употребление чая из крапивы уменьшает воспаление, улучшает здоровье костей, облегчает аллергию и укрепляет здоровье кожи. Чай из крапивы также считается отличным природным мочегонным средством, которое помогает при инфекциях мочевыводящих путей.

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Сколько хранить крапиву в кипятке

При заваривании чая из крапивы залейте листья кипятком на 5-10 минут, в зависимости от того, насколько интенсивного вы хотите добиться вкуса. Более длительное время заваривания приведет, соответственно, к более горькому вкусу.

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