Красная фасоль: польза и вред для организма

Человек выращивает фасоль с древнейших времен. Прародиной этого растения является Южная Америка: там люди начали возделывать эту культуру еще 7000 лет назад. В Европу фасоль попала в эпоху Великих географических открытий, а в Россию — лишь в XVIII веке. Интересно, что сначала она считалась декоративным растением и в пищу ее не употребляли. Только намного позже открылся отменный вкус фасолевых бобов. Рассказываем все о том, как извлечь максимум пользы из этого питательного продукта.

Калорийность и БЖУ красной фасоли

Калорийность красной фасоли составляет 265 ккал. Белков в 100 г — 21,1 г, углеводов — 41,4 г, жиров — 1,2 г. Обратите внимание, что значения указаны для фасоли в сухом состоянии. После варки калорийность и содержание макронутриентов снижаются, так как бобы пропитываются водой.

Польза красной фасоли

Полезные свойства

Красная фасоль — отличный источник клетчатки, которая способствует нормализации работы пищеварительной системы и улучшает уровень холестерина в крови. Фасоль также — источник растительного белка для вегетарианцев и веганов. Она содержит различные антиоксиданты, такие как антоцианы и флавоноиды, которые помогают снизить воспаление и борются с вредными свободными радикалами. Благодаря низкому гликемическому индексу фасоль поддерживает стабильный уровень сахара в крови, что может быть полезным для контроля диабета и поддержания энергии.

Витамины и минералы

Красная фасоль входит в топ продуктов, богатых растительным белком. Она содержит на 100 г около 24 г белка. Также она содержит важные витамины и микроэлементы для нашего здоровья, такие как витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9), С, Н, РР, также минералы: цинк, магний, железо, калий и другие. К тому же красная фасоль содержит пищевые волокна (клетчатку), что помогает регулировать уровень сахара в крови и холестерина.

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Вред красной фасоли

Красная фасоль содержит органические вещества галактаны.

В процессе обработки таких веществ бактериями в кишечнике образуются вода и разные газы. Их избыток вызывает дискомфорт и болевые ощущения, вздутие, урчание, кишечные двигательные расстройства.

Красная фасоль противопоказана людям при холециститах, гастритах, колитах, язве, при аутоиммунных заболеваниях, также с осторожностью следует употреблять беременным. С осторожностью фасоль следует употреблять пожилым людям, так как с возрастом снижается ферментативная способность.

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Красная фасоль в косметологии

Маска для рук из фасоли

Вам понадобятся полстакана красной фасоли (заранее отваренной и остуженной), столовая ложка оливкового масла, столовая ложка натурального йогурта и несколько капель эфирного масла (по вашему выбору, например лаванды или апельсина).

В миске смешайте фасоль, оливковое масло и йогурт. Хорошо перемешайте до получения однородной пасты. Если желаете, добавьте несколько капель эфирного масла и снова перемешайте. Нанесите полученную маску на чистые и сухие руки. Равномерно распределите маску по коже рук, включая пальцы и запястья. Оставьте маску на коже примерно на 15-20 минут, чтобы она достаточно впиталась.

Маска для лица на основе фасоли

Для приготовления маски вам понадобятся четверть чашки вареной красной фасоли, столовая ложка меда и столовая ложка оливкового масла.

В миске смешайте вареную фасоль, мед и оливковое масло. Хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы получить гладкую пасту. Очистите лицо и равномерно нанесите маску, избегая области вокруг глаз и губ. Оставьте маску на лице на 15-20 минут, чтобы она могла напитать и увлажнить кожу.

Рецепты с красной фасолью

Салат с красной фасолью, зеленью и ореховым соусом

Ингредиенты:

красная консервированная фасоль — 400 г;

жмых грецкого ореха — 160 г;

зелень кинзы, базилика, петрушки, мяты и зеленого лука — по 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

перец красный молотый — по вкусу.

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Приготовление:

К жмыху добавьте рубленый чеснок, перец и соль. В эту смесь налейте теплой воды и доведите ее до консистенции сметаны. Смешайте с фасолью, добавьте мелко нарезанный лук, измельченные кинзу, базилик, петрушку, мяту и перемешайте. Подайте к столу с веточками зелени.

Лобио

Ингредиенты:

красная фасоль — 200 г;

свежая зелень (желательно кинза) — горсть;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

руккола — 3-5 листьев;

масло гхи — 1 ст. л.

Фото Сгенерировано с помощью нейросети Midjourney

Приготовление:

Мелко нарежьте лук, обжарьте его 10 минут на масле гхи. Разогрейте в кастрюле красную фасоль с небольшим количеством воды. Немного подавите фасоль ложкой или лопаткой, пока каждая вторая фасолина не будет размята (примерно, на глаз). Измельчите чеснок и мелко нарежьте кинзу. Смешайте фасоль с луком, зеленью, чесноком и с вашими любимыми специями (рекомендуем использовать кориандр). Блюдо подавайте горячим, украсив листиками руколы.

Ароматная индейка чили

Ингредиенты на 8 порций:

сырая индейка — 1 кг;

консервированные томаты, нарезанные кубиками — 1 кг;

консервированная красная фасоль — 1 кг;

томатный соус — 500 г;

средняя луковица, нарезанная — 1 шт.;

красное вино (по желанию) — 1/4 чашки;

сушеная петрушка — по вкусу;

сушеный измельченный базилик — по вкусу;

сушеный измельченный орегано — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

молотая корица — по вкусу;

чеснок — 1 головка измельченная;

красный перец — по вкусу;

порошок чили — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.

Фото Сгенерировано с помощью нейросети Midjourney

Приготовление:

В духовке запекайте индейку до легкого розового цвета. Уберите излишки жира. Смешайте мясо со всеми остальными ингредиентами и тушите без крышки около 45 минут. Не забывайте помешивать. Перед подачей уберите лавровый лист.

Как выбрать красную фасоль

При покупке красной фасоли следует обратить внимание на ее внешний вид и качество. Хорошая красная фасоль должна быть однородного цвета, без пятен и повреждений. Размер зерен также должен быть одинаковым. Также следует обратить внимание на срок годности и условия хранения. Лучше всего выбирать красную фасоль в упаковках с герметичным замком или в вакуумной упаковке.

Как хранить красную фасоль

Храните красную фасоль в прохладном, сухом и защищенном от влаги месте, чтобы предотвратить появление плесени или гниение. Переложите фасоль из упаковки в плотно закрывающиеся контейнеры (стеклянная банка или банка для круп). Это поможет изолировать ее от воздуха и сохранить свежесть.

Популярные вопросы

Есть ли разница между белой и красной фасолью?

Разница между красной и белой фасолью заключается в цвете и текстуре зерен. Красная фасоль имеет более насыщенный цвет и более плотную структуру, чем белая. Содержание полезных веществ в красной и белой фасоли примерно одинаково. Обе они являются источником белка, клетчатки, железа, магния и других витаминов и минералов. Однако некоторые исследования показывают, что красная фасоль может содержать больше антиоксидантов, чем белая. Также красная фасоль может быть более эффективной в снижении уровня холестерина в крови.

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Можно ли есть вареную фасоль на ночь?

Стоит помнить, что фасоль содержит фитохимикаты, которые могут вызвать газообразование и дискомфорт в желудке, поэтому лучше есть ее в умеренных количествах и не перед сном.

Сколько времени нужно варить красную фасоль?

Красную фасоль нужно варить от 45 минут до 1 часа, в зависимости от ее свежести и размера зерен. Перед варкой фасоли ее необходимо замочить на несколько часов или на ночь в холодной воде, чтобы ускорить процесс приготовления.

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