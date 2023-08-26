Кремлевская диета: плюсы и минусы

В свое время о кремлевской диете ходило множество слухов: ее причисляли к тайной эффективной системе питания американских космонавтов, а позже появилось мнение, что «кремлевка» разработана в СССР специально для высокопоставленных лиц. В начале «нулевых» на такой диете сидели модели и звезды эстрады, а каждый второй диетолог или журналист считал своей обязанностью написать тоненькую книгу или как минимум статью о чудодейственной системе питания, позволяющей пить вино, есть майонез и колбасу, при этом теряя до 8 кг в неделю. Но на самом деле все не так просто.

Вместе с диетологом Юлией Пановой разбираемся в тонкостях знаменитой «кремлевки».

Суть кремлевской диеты

Кремлевская диета относится к низкоуглеводному типу питания. Базовые единицы такой диеты — белки и жиры. «Кремлевка» включает в себя несколько этапов, схожих с этапами диеты Аткинса и Дюкана. При этом каждый продукт в рационе имеет свою ценность, исчисляемую в условных единицах. Одна условная единица приравнивается к 1 г углеводов. На каждом этапе похудения количество условных единиц, которые человек должен получить за сутки, будет меняться.

Этап снижения веса — до 40 условных единиц в день;

этап сохранения веса — от 40 до 60 условных единиц в день;

этап набора веса — от 60 условных единиц в день.

Подробнее об этапах диеты и о количестве условных единиц в разрешенных продуктах «кремлевки» мы расскажем ниже.

Плюсы и минусы кремлевский диеты

Низкоуглеводные диеты показаны как самые эффективные. Главный плюс такого типа питания проявляется в краткосрочной перспективе: худеющий действительно быстро теряет вес. Однако при долгом соблюдении диеты такое экстремальное урезание углеводов плохо влияет на закрепление результата и зачастую приводит к срывам.

Кремлевскую диету не рекомендуется соблюдать людям с проблемами ЖКТ: например, с камнями в желчном пузыре, так как подобный тип питания может спровоцировать приступ желчнокаменной болезни.

Диета не подходит людям с хроническими почечными заболеваниями, так как в подобных случаях нарушена почечная функция фильтрации. То же касается людей с повышенным уровнем креатинина в крови.

Не стоит также забывать, что при обострении вирусных заболеваний, онкологии, беременности и лактации рекомендуется отказаться от любых диет.

Список разрешенных и запрещенных продуктов

Основной запрет «кремлевки» касается сахара и сахаросодержащих продуктов. Именно поэтому с началом такой диеты важно приучить себя внимательно читать составы.

На первых этапах активного похудения рекомендуется полностью исключить из рациона фрукты, мучные продукты, крахмалистые овощи (картофель, кукурузу).

Фото istockphoto.com/AnnaPustynnikova

При этом разрешено употреблять овощи с низким содержанием углеводов: огурцы, цветную, белокочанную, квашеную капусту, брокколи, сельдерей, листовой салат и все виды зелени. Крупы следует употреблять в маленьких количествах, при составлении рациона упор лучше сделать на высокобелковые сложные углвеводы: чечевицу, фасоль.

Таблица продуктов с баллами

Несмотря на рекомендации по сокращению сахара и мучного, «кремлевка» продолжает оставаться одной из самых гибких диет. Все благодаря системе баллов, которая позволяет оставить в рационе привычные продукты и отказаться от серьезных ограничений.

Ниже вы найдете таблицу с баллами: обратите внимание, ценность каждого продукта рассчитана на 100 г. Расширенный список опубликован на официальном сайте кремлевской диеты.

Продукты Баллы (усл. ед.) Продукты Баллы (усл. ед.) Хлеб Пшеничный 50 Сухари сливочные 66 Ржаной 34 Лепешки ржаные 43 Бородинский 40 Мука пшеничная высший сорт 68 Рижский 51 Мука пшеничная первый сорт 67 Лаваш армянский 56 Мука ржаная сеяная 64 Диабетический 38 Мука кукурузная 70 Хлеб зерновой 43 Мука соевая 16 Сдобные булочки 51 Крахмал картофельный 79 Бублики 58 Крахмал кукурузный 85 Сушки 68 Макароны 69 Соломка сладкая 69 Лапша яичная 68 Крупы Гречневая 62 Пшено 66 Гречневая (продел) 65 Ячневая 66 Манная 67 Рис 71 Овсяная 49 Горох лущеный 50 «Геркулес» 50 Фасоль 46 Перловая 66 Мясо, птица Говядина, телятина 0 Сардельки говяжьи 1,5 Баранина, свинина 0 Сардельки свиные 2 Гуси, утки 0 Сосиски молочные 1,5 Кролик 0 Колбасы 0 Курица 0 Колбаса «Докторская» 1,5 Мясо в сухарях 5 Корейка 0 Мясо под мучным соусом 6 Сало 0 Сердце 0 Язык свиной, говяжий 0 Печень говяжья 0 Ножки свиные 0 Печень куриная 1,5 Яйца в любом виде (штука) 0,5 Бифштекс 0 Рыба, морепродукты Рыба свежая, мороженая (речная, морская) 0 Устрицы 7 Рыба отварная 0 Кальмары 4 Рыба в сухарях 12 Омары 1 Рыба копченая 0 Креветки 0 Крабы 2 Икра черная 0 Рыба в томате 6 Икра красная 0 Мидии 5 Морская капуста 1 Молоко Молоко пастеризованное 4,7 Кефир, простокваша 3,2 Молоко топленое 4,7 Йогурт без сахара 3,5 Сливки 4 Йогурт сладкий 8,5 Сметана 3 Сыр разных сортов 0,5 — 2 Творог жирный 2,8 Масло сливочное 1,3 Творог нежирный 1,8 Маргарин 1 Творог диетический 1 Майонез столовый 2,6 Творожная масса сладкая 15 Масло растительное 0 Сырки глазированные 32 Овощи Арбуз 9 Лук-порей 6,5 Баклажаны 5 Лук репчатый 9 Бобы 8 Лук зеленый 3,5 Брюква 7 Петрушка (зелень) 8 Горошек зеленый 12 Петрушка (корень) 10,5 Дыня 9 Редис 4 Капуста цветная 5 Редька 6,5 Капуста белокочанная 5 Репа 5 Капуста кольраби 8 Салат листовой 2 Капуста краснокочанная 5 Свекла 9 Фасоль стручковая 3 Сельдерей (корень) 6 Морковь 7 Сельдерей (зелень) 2 Тыква 4 Спаржа 3 Кабачок 4 Хрен 7,5 Дайкон (китайский редис) 1 Черемша 6 Помидоры 4 Чеснок 5 Перец зеленый сладкий 5 Картофель 16 Перец красный сладкий 5 Шпинат 2 Огурец свежий 3 Щавель 3 Грибы Белые 1 Подберезовики сушеные 14 Белые сушеные 7,5 Подосиновики свежие 1 Грузди свежие 1 Подосиновики сушеные 13 Лисички свежие 1,5 Рыжики 0,5 Маслята свежие 0,5 Сморчки 0,2 Опята свежие 0,5 Сыроежки 1,5 Подберезовики 1,5 Шампиньоны 0,1 Супы (на 500 г) Бульон куриный, мясной 0 Суп-гуляш 12 Суп томатный 17 Суп грибной 15 Суп овощной 16 Щи зеленые 12 Суп гороховый 20 Консервы Рыбные 0 Икра кабачковая 8,5 Зеленый горошек 6,5 Икра баклажанная 5 Фасоль 2,5 Икра из свеклы 2 Кукуруза 14,5 Салат с морской капустой 4 Оливки 5 Перец, фаршированный овощами, 11 Томаты 4 Томат-паста 19 Огурцы 3 Сладости Сахар-песок, рафинад 99 Шоколад молочный 54 Мед 75 Шоколад горький 50 Пастила 80 Шоколад с орехами 48 Халва 55 Конфеты шоколадные 51 Торт бисквитный 50 Конфеты-помадка 83 Торт миндальный 45 Мармелад 76 Пирожное с кремом 62 Карамель с начинкой 92 Печенье сдобное 75 Молоко сгущенное 56 Пряники заварные 77 Варенье яблочное 66 Вафли фруктовые 80 Варенье клубничное 71 Вафли обычные 65 Варенье малиновое 71 Мороженое фруктовое 25 Джем 68 Мороженое эскимо 20 Джем диабетический 3 Мороженое сливочное 22 Повидло яблочное 65 Леденцы 70 Повидло диабетическое 9 Фрукты Абрикос 9 Персик 9,5 Айва 8 Нектарин 13 Алыча 6,5 Рябина 8,5 Ананас 11,5 Рябина черноплодная 11 Апельсин 8 Слива 9,5 Банан 21 Финики 68 Вишня 10 Хурма 13 Гранат 11 Черешня 10,5 Грейпфрут 6,5 Яблоки 9,5 Груша 9,5 Изюм 66 Инжир 11 Курага 55 Киви 10 Чернослив 58 Кизил 9 Груша сушеная 49 Лимон 3 Яблоки сушеные 45 Мандарин 8 Урюк 53 Ягоды Брусника 8 Морошка 6 Виноград 15 Облепиха 5 Голубика 7 Смородина белая 8 Ежевика 4,5 Смородина красная 7,5 Клубника 6,5 Смородина черная 7,5 Клюква 4 Черника 8 Крыжовник 9 Шиповник свежий 10 Малина 8 Шиповник сушеный 21,5 Орехи Грецкие 12 Кешью 25 Кедровые 10 Кокос 20 Арахис 15 Семена кунжута 20 Фундук 15 Тыквенные семечки 12 Миндаль 11 Подсолнечные семечки 18 Фисташки 15 Напитки Минеральная вода 0 Сок сливовый с мякотью 11 Чай, кофе без сахара 0 Сок вишневый 11,5 Сок яблочный 7,5 Сок абрикосовый 14 Сок апельсиновый 12 Сок морковный 6 Сок виноградный 14 Компот абрикосовый 21 Сок томатный 3,5 Компот из винограда 19 Сок грейпфрутовый 8 Компот вишневый 24 Сок мандариновый 9 Компот грушевый 18 Сок гранатовый 14 Компот яблочный 19 Сок сливовый 16 Компот на ксилите 6 Алкоголь Вино красное сухое 1 Водка 0 Вино белое сухое 1 Коньяк, бренди 0 Пиво 250 г 12 Ром 0 Ликер 60 г 18 Текила 0 Виски 0 Пряности и приправы Корица (1 ч. ложка) 0,5 Хрен (1 ст. ложка) 0,4 Перец чили молотый (1 ч. ложка) 0,5 Кетчуп (1 ст. ложка) 4 Уксус (1 ст. ложка) 2,3 Соевый соус (1 ст. ложка) 1 Уксус яблочный (1 ст. ложка) 1 Соус барбекю (1 ст. ложка) 1,8 Уксус винный белый (1 ст. ложка) 1,5 Соус кисло-сладкий Уксус винный красный (1 ст. ложка) 0 (1/4 стакана) 15 Горчица (1 ст. ложка) 0,5 Томатный соус (1/4 стакана) 3,5 Клюквенный соус (1 ст. ложка) 6,5 Соус тартар (1 ст. ложка) 0,5 Каперсы (1 ст. ложка) 0,4 Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) 3 Корень имбиря (1 ст. ложка) 0,8 Пряные травы (1 ст. ложка) 0,1

Этапы кремлевской диеты

Первый этап кремлевской диеты длится не менее двух недель. Однако точную длительность указать невозможно — все будет зависеть от самочувствия худеющего и достигнутых результатов.

В этот период рекомендуется полностью исключить из рациона фрукты, мучные продукты, крахмалистые овощи и сахаросодержащие продукты. Основу рациона должны составлять высокобелковые продукты: мясо, рыба, птица, сыр, зелень, различные виды масел.

При переходе на второй этап похудения следует постепенно вводить в меню овощи, орехи, семечки, ягоды. На этом этапе важно найти комфортную для себя норму углеводов, которая позволит и далее постепенно терять вес без сильного стресса для организма. Рекомендуется увеличивать рацион не более чем на пять баллов в неделю. Итоговое количество баллов на этом этапе не должно превышать 40 условных единиц. При этом важно питаться регулярно и равномерно распределять пищу в течение дня.

Фото istockphoto.com/Andrii Fomenko

Третий «закрепляющий» этап лучше растянуть на несколько месяцев. В этот период рекомендуется прибавлять в рацион по 10 баллов в неделю, иногда позволяя себе продукты, запрещенные во время первых этапов, например, бокал сухого вина или настоящий «сахарный» десерт. Основная цель финального этапа — сохранить вес и найти норму углеводов для его поддержания. При добавлении в рацион новых продуктов следует следить за динамикой веса и при необходимости добавить больше спорта и повседневной активности или заново пересмотреть свое меню, чтобы прийти к балансу, при котором вес будет «стоять».

Важно помнить, что выход из диеты не означает возврат к беспорядочному питанию. Чтобы сохранить вес на долгое время, следует продолжать следить за своим рационом, ведь главная цель любой диеты — изменение пищевых привычек. А цифра на весах — это приятный бонус.

Меню на неделю

Для того чтобы грамотно составить рацион на кремлевской диете, лучше обратиться к специалисту — нутрициологу или диетологу, — который поможет выявить противопоказания к этому типу питания и составить меню с необходимым количеством баллов для комфортного снижения веса. Если возможности обратиться к диетологу нет, важно самому четко структурировать и планировать свой рацион. Желательно составить план питания минимум на 2-3 дня вперед, чтобы облегчить приверженность диете.

Ниже мы предлагаем примерный рацион кремлевской диеты с баллами.

День 1

На завтрак нежирный сыр (50 г), глазунья из двух яиц с ветчиной, кофе или чай без сахара.

На обед овощной салат с шампиньонами (150 г), суп-пюре из сельдерея (250 г), бифштекс, чай без сахара.

На перекус грецкие орехи (50 г).

На ужин отварная курица (200 г), средний помидор.

Итог: 28 баллов.

День 2

На завтрак творог (150 г), два вареных яйца, фаршированных грибами, чай без сахара.

На обед салат овощной с маслом (100 г), щи с мясом и сметаной (250 г), шашлык или жареная говядина (100 г), чай или кофе без сахара.

На перекус два небольших кусочка нежирного сыра.

На ужин отварная цветная капуста, жареная куриная грудка (100 г), чай без сахара.

Итог: 21.5 балл.

Фото istockphoto.com/arfo

День 3

На завтрак сыр (100 г), два вареных яйца, чай без сахара.

На обед салат овощной с маслом (100 г), нежирная жареная свинина (100 г), чай или кофе без сахара.

На перекус белая смородина (25 г).

На ужин два свежих огурца, отварная рыба (200 г), несладкий йогурт (200 г).

Итог: 24 балла.

День 4

На завтрак творог диетический с зеленью (200 г), чай без сахара.

На обед салат из свежих помидоров с оливками, корейка свиная жареная с яйцом, чай без сахара.

На перекус арахис (30 г).

На ужин нежирный сыр (100 г), рыба отварная (200 г), салат листовой (200 г), несладкий йогурт (200 г).

Итог: 27 баллов.

День 5

На завтрак салат из цветной капусты (100 г), четыре отварные сосиски, чай без сахара.

На обед овощной салат с шампиньонами (150 г), люля-кебаб из баранины (100 г), кофе без сахара.

На перекус грецкие орехи (30 г).

На ужин салат из сельдерея (200 г), жареная рыба (200 г), чай без сахара.

Итог: 22 балла.

День 6

На завтрак 150 г творога 5%, чай без сахара.

На обед 200 г говяжьего стейка, 100 г салата из пекинской капусты и огурцов.

На перекус яблоко.

На ужин креветки отварные (200 г), бифштекс (100 г), можно также позволить себе бокал сухого красного вина.

Итог: 28.2 балла.

Фото istockphoto.com/Vladimir Mironov

День 7

На завтрак отварная рыба или курица, вареное яйцо, кофе без сахара.

На обед салат листовой (200 г), курица-гриль (200 г), чай без сахара.

На перекус грецкие орехи (30 г).

На ужин свежие помидоры (100 г), отварное мясо (200 г), йогурт нежирный (200 г).

Итог: 22 балла.

Результаты кремлевской диеты

Количество киллограммов, которые можно потерять на кремлевской диете, будет зависеть от изначального избытка массы тела. Результат всегда будет индивидуальным.

Комфортное снижение веса, которое может происходить на диете, за первые две недели должно составлять до 7-10% от изначальной массы тела.

Популярные вопросы

Можно ли употреблять алкоголь на кремлевской диете

На первоначальном этапе алкоголь употреблять не рекомендуется, чтобы не тормозить процесс снижения веса. В дальнейшем спиртные напитки разрешены, но важно учитывать, что их также касается подсчет баллов.

Безопасна ли кремлевская диета

Как и при любой диете, худеющему важно следовать рекомендациям врачей и обращать внимание на свое самочувствие, а также на динамику снижения веса. Длительное ограничение углеводов может привести к дефициту важных питательных веществ, поэтому долгое соблюдение «кремлевки» без консультации с врачом и грамотно составленного рациона может быть небезопасным.

Можно ли соблюдать кремлевскую диету вегетарианцам

Сочетать вегетарианскую и кремлевскую диету сложно, так как «кремлевка» предполагает составление рациона с акцентом на животные белки. Однако вегетарианцы могут попробовать соблюдать такую диету с подсчетом баллов, включив в меню нежирные молочные продукты, яйца и отдельно яичные белки, а также растительные белковые источники (такие как тофу и бобовые).

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