Креветки: польза и вред для организма

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Креветки — это одни из самых древних жителей нашей планеты. 500 миллионов лет назад они уже населяли теплые моря, а в пищу их начали употреблять еще до нашей эры. Вместе с экспертом расскажем, как выбрать вкусные креветки, что из них можно приготовить и от каких болезней они помогают.
Калорийность креветок составляет 87 ккал на 100 г.
В 100 г:
белков — 18,3 г;
жиров — 1,2 г;
углеводов — 1 г.
Креветки — отличный источник белка, который необходим для роста и развития детей. Они также содержат витамины и минералы: витамин D, витамин B12, железо и цинк. Они помогают поддерживать здоровье костей, иммунной системы и общего здоровья. Креветки также содержат Омега-3 жирные кислоты, которые полезны для развития мозга и зрения у детей.
Йод играет важную роль в развитии детского организма. Он необходим для нормального функционирования щитовидной железы, которая отвечает за гормоны роста.
Однако перед включением креветок в рацион ребенка следует обязательно убедиться, что у него нет аллергии на морепродукты.
Также креветки — полезный источник белка и других питательных веществ для женщин. Они содержат высокое количество железа, которое помогает поддерживать здоровье крови и предотвратить анемию. По статистике, молодые женщины часто страдают от анемии из-за кровотечения во время менструации.
Креветки также богаты витамином D, который помогает укрепить кости и мышцы, а также цинком, который играет важную роль в иммунной системе и общем здоровье. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в креветках, также полезны для здоровья сердца и мозга.
Креветки содержат большое количество цинка, который играет важную роль в поддержании здоровья мужской половой системы. В частности, он способен значительно снизить риск различных заболеваний простаты.
А цинк и селен в креветках помогают вырабатывать тестостерон, который отвечает за сексуальное влечение. Жирные кислоты, которых много в креветках, тоже участвуют в синтезе этого гормона, поэтому употребление креветок может помочь в борьбе с мужским бесплодием.
Креветки способны накапливать тяжелые металлы, в том числе мышьяк. Поэтому очень важно выяснить у продавца регион вылова. Но и искусственно выращенные креветки могут нанести вред здоровью из-за антибиотиков, которыми активно пользуются рыбоводы для предотвращения болезней креветок. Качество питания этих ракообразных на таких фермах оставляет желать лучшего.
Пациентам, склонным к камнеобразованию в желчном пузыре, не рекомендуется употреблять в пищу на постоянной основе морепродукты с хитиновой оболочкой, к которым относятся креветки.
Новейшие исследования в области медицины показали, что глюкозамин, содержащийся в панцире креветок, может использоваться как средство для лечения боли при остеоартрите. Это вещество — предшественник гликозаминогликана, который, как полагают ученые, играет роль в росте хрящей и их восстановлении.
Если после употребления молочных продуктов у вас появляются проблемы с пищеварением (тошнота, диарея), то велик шанс, что вы страдаете непереносимостью лактозы. Она есть примерно у 40% взрослого населения России. Креветки — хороший источник кальция, но при этом не содержат лактозу, поэтому могут стать хорошей альтернативой молочным продуктам.
Муковисцидоз, известный как цистический фиброз, — это генетическое заболевание, которое влияет на легкие и дыхательные пути, пищеварительную систему и другие органы. У людей с этой болезнью происходит избыточное выделение густой и липкой слизи, которая затрудняет дыхание и пищеварение.
Ученые рекомендуют людям, больным муковисцидозом, употреблять больше калорийных продуктов с высоким содержанием белка, к которым они относят и креветки.
Беспроигрышный вариант — сварить креветки и подать их как главное блюдо. Здесь вы найдете три способа оригинально приготовить креветки. А еще больше вкусных рецептов можно найти в этой статье.
Ингредиенты:
спагетти — 250 г;
креветки — 250 г;
чеснок — 2 зубчика;
жирные сливки — 300 мл;
сливочное масло 82,5% — 50 г;
мелко натертый твердый сыр — 100 г;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Отварить спагетти до состояния аль денте.
В сковороде растопить масло. Добавить мелко нарезанный чеснок, слегка обжарить. Через пару минут после чеснока добавить очищенные креветки, соль, специи.
Довести креветки до готовности, затем влить в сковороду сливки, оставить покипеть пару минут.
Если соус получился слишком густой, добавить к сливкам воду из спагетти.
Дать блюду настояться 10 минут.
Ингредиенты:
ананас — 100 г;
авокадо — 1 шт.;
очищенные креветки — 100 г;
лимонный сок — 1 ст. л.;
растительное масло — 2 ст. л.;
листья любого салата — по вкусу;
помидоры — 2 шт;
соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Авокадо очистить, нарезать крупными кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
Нарезать мякоть ананаса и помидоры.
Креветки обжарить на масле и в специях.
Салат порвать на крупные листочки и выложить на тарелку.
Сверху выложить все ингредиенты.
Ингредиенты:
крупные креветки — 300 г;
лимонный сок — 1 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика
соевый соус — 3 ст. л.
соль и специи — по вкусу
Способ приготовления:
Заранее разморозить креветки, очистить и промыть от песка и мусора.
Соединить в миске лимонный сок, мелко нарезанный чеснок, масло, соус, соль и специи.
В маринад положить промытые креветки. Оставить на один-два часа.
Сковороду-гриль разогреть, смазать любым маслом.
На бамбуковые шпажки красиво нанизать креветки и обжарить с двух сторон.
Креветки должны иметь свежий морской запах. Избегайте креветок с рыбным или аммиачным запахом, это может быть признаком истекшего срока годности. Свежие креветки должны быть прозрачными или слегка розоватыми, без желтого оттенка. Морепродукты должны быть твердыми и упругими. Избегайте мягких на ощупь креветок.
Темные точки на панцире говорят о том, что креветка, скорее всего, чем-то болела. А вот черная голова — это нормальное явление, такие морепродукты не опасны.
Свежесть креветок можно определить по глазам: они у креветок должны быть ясными и выпуклыми. Избегайте ракообразных с мутными или вдавленными глазами.
Замороженные креветки следует хранить в морозильной камере. Лучше всего упаковать их в герметичные пакеты или контейнеры, чтобы избежать проникновения воздуха и сохранить свежесть. Также рекомендуется пометить упаковку датой замораживания, чтобы знать, сколько времени креветки уже находятся в состоянии заморозки. В среднем замороженные креветки могут храниться до 6 месяцев.
Свежих ракообразных следует хранить в холодильнике при температуре от 0°C до 4°C. Лучше всего упаковать их в контейнер со льдом или влажным полотенцем, чтобы сохранить свежесть и предотвратить пересыхание. Также рекомендуется использовать креветки в течение одного-двух дней после покупки, чтобы избежать порчи. Если вы не планируете есть их сразу, то лучше заморозить.
Существуют разные мнения по этому вопросу. Согласно одной позиции, в пост можно употреблять только растительную пищу. Согласно другому мнению, креветки — это бескровные живые существа, к которым также относятся крабы и кальмары, и употреблять в пост их можно. Однако необходимо помнить, что креветки — это деликатес, от которых в течение поста рекомендуется отказаться.
Нужно помнить, что креветки — сильный аллерген. Поэтому кормящей матери нельзя употреблять их в первые четыре недели жизни ребенка. Когда малышу исполнится месяц, можно попробовать съесть несколько креветок. Если организм ребенка не отреагировал негативно (нет сыпи, вздутия), можно постепенно увеличивать размер порций.
Из-за свойства креветок накапливать тяжелые металлы рекомендованная суточная доза составляет не более 200 г очищенных креветок.