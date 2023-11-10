Кунжутное масло: польза и вред для здоровья

По наиболее популярной версии родина кунжута — Индия. Оттуда он попал в страны Азии и Ближнего Востока, а потом и в Грецию. В Китае из кунжута извлекали максимум пользы, используя не только как пищу, но и как лекарство и косметическое средство. А маслом из него в Поднебесной заправляли светильники. Арабы и персы издавна использовали кунжут для приготовления халвы и других десертов. Кстати, знаменитое «Сезам, откройся» из сказок «Тысячи и одной ночи» — про кунжут. Сезам — латинское название этого растения.

В России семена кунжута стали очень популярны с 90-х годов, после появления гамбургеров. А масло из жтого растения получило распространение с середины нулевых, то есть с момента, когда здоровый образ жизни стал трендом.

Вместе с экспертом рассказываем обо всех особенностях этого продукта.

Калорийность и БЖУ кунжутного масла

В 100 мл кунжутного масла 899 ккал. Примерно такая же калорийность у подсолнечного и оливкового масел. Разнообразием нутриентов продукт не отличается. В 100 мл масла содержится:

белков — 0 г;

жиров — 99,8 г;

углеводов — 0 г.

Кроме того, в кунжутном масле содержатся важные для здоровья вещества.

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Польза кунжутного масла

Польза для женщин

Кунжутное масло, как и другие растительные масла, содержит жирные кислоты. Они положительно влияют на состояние кожи, волос и ногтей.

Кроме того, употребление жиров (в разумных пределах) улучшает самочувствие и работоспособность.

Польза для мужчин

В составе кунжутного масла есть полифенолы, в частности, лигнан. Они имеют антиоксидантные, антиканцерогенные и противовоспалительные свойства

Витамин E тоже является антиоксидантом, способным защищать клетки. Также кунжутное масло положительно влияет на нервную систему, а его аромат помогает в снятии стресса. Кстати, нерафинированное масло пахнет кунжутом. У рафинированного масла цветочно-ореховый запах.

Польза для детей

Витамин Е обеспечивает нормальную деятельность эндокринных желез, поддерживает эластичность сосудов и стимулирует синтез белков.

Вред кунжутного масла

Аллергия

У многих людей аллергия на кунжут. Им кунжутное масло противопоказано.

Лишний вес

У кунжутного масла специфический вкус, с непривычки его трудно съесть много. Но это возможно, если добавлять его во все блюда. Так делать не стоит, потому что у этого продукта высокая калорийность.

Заболевания печени

Жирные продукты вредны при заболеваниях печени. Поэтому нужно быть аккуратнее с дозировкой масла.

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Кунжутное масло в косметологии

Перед использованием любых домашних средств стоит проконсультироваться с врачом.

Маска для волос

Масляная маска питает и увлажняет волосы. Она будет просто спасением для пересушенных или испорченных химической завивкой волос. Чтобы сделать маску, масло нужно нагреть, нанести на чистые влажные волосы, укрыть чем-нибудь и держать около получаса. Затем смыть шампунем.

Маска для рук

Кунжутное масло можно использовать вместо нашатырно-глицериновой ванночки, чтобы избавиться от цыпок — мелких трещинок на коже. Для этого достаточно смазать руки слегка теплым маслом и оставить на 15-30 минут.

Вкусные блюда с кунжутным маслом

Хумус с кунжутным маслом

Классический рецепт включает пасту тахини, но с кунжутным маслом блюдо получается ничем не хуже.

Ингредиенты:

нут — 250 г;

свежий чеснок — 1 зубчик;

морковь — 1 шт.;

кунжутное масло — 4 ст. л.;

вода — 1 л;

соль, перец, приправы (например, паприка, хмели-сунели) — по вкусу.

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Способ приготовления:

Нут промыть, залить холодной водой и оставить примерно на полчаса. Слить воду. Порезать морковь. Морковь и нут залить литром воды и варить до готовности около 45 минут. За 5 минут до окончания варки измельчить в прессе чеснок и добавить к нуту и моркови. Этот пункт можно исключить, если использовать молотый сушеный чеснок. Слить в отдельную емкость воду из кастрюли. Содержимое кастрюли смешать с маслом, добавить соль и приправы, измельчить блендером. Постепенно подливая воду, добиться нужной консистенции: хумус должен получиться чуть менее густым, чем жирная сметана. Можно украсить блюдо нутом.

Соус с кунжутным маслом

Ингредиенты:

кунжутное масло — 1 ст. л.;

бальзамический уксус — 1 ч. .;

греческий йогурт — 2 ст. л.;

соль — по вкусу (можно обойтись без соли).

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Способ приготовления:

Смешать масло и уксус. В отдельной емкости смешать йогурт и соль. Соединить все компоненты. Перемешать до однородности. Использовать с рыбой, овощами и мясом птицы, добавлять в салаты.

Как выбрать кунжутное масло

Перед покупкой нужно изучить этикетку, чтобы понять, из какого сырья (сырого или жареного кунжута) сделано масло, каким способом оно отжато. Масло холодного отжима считается более полезным для здоровья, поскольку в нем сохраняется больше важных веществ.

Отметим, что кунжутное масло в любом случае довольно дорогой продукт, поэтому есть смысл покупать качественное масло, то есть нерафинированное и недезодорированное. Привкус кунжута, кстати, остается даже в дезодорированном масле, но он не такой сильный. Поэтому, если вы не уверены, что кунжутное масло вам придется по вкусу, можно начать с дезодорированного.

Также по этикетке можно узнать страну происхождения. Кунжут растет во всех южных регионах, при этом ни одна страна не может похвастаться тем, что производит лучший продукт. Поэтому масло из Мексики будет ничем не лучше, чем масло из Израиля, но стоимость его окажется выше — за счет транспортных издержек.

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Как хранить кунжутное масло

Масло нужно хранить в темном прохладном месте и следить, чтобы пробка была плотно закручена. Иначе есть вероятность, что продукт прогорк.

Популярные вопросы

Как принимать кунжутное масло

В сутки достаточно принимать 30-40 мл масла (примерно 2 ст. л.). При этом даже в лечебных целях не стоит принимать масло натощак, чтобы не спровоцировать расстройство желудка или отхождение желчи.

Какое масло полезнее льняное или кунжутное

Льняное масло содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот и способно снижать уровень холестерина в крови, но это не значит, что оно лучше или хуже кунжутного.

Можно ли жарить на кунжутном масле

Для жарки кунжутное масло не подходит. Но оно подходит не только для салатов.