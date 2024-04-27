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Куриный бульон: польза и вред, как правильно варить, рецепты от нутрициолога
Питание и еда

Сегодня, 09:00

7 мин.

Как сварить идеальный куриный бульон: рассказывает нутрициолог

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Куриный бульон на столе
Фото Olga Gagarova/istockphoto.com
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Каждая хозяйка уверена, что куриный бульон — это самое простое блюдо на свете. Достаточно кинуть в воду курицу, проварить ее несколько часов и блюдо готово. На самом деле, это не так.

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Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк разобрались, как приготовить идеальный куриный бульон, в чем его польза и вред, а также собрали несколько простых, но вкусных рецептов с бульоном.

Польза и вред куриного бульона

Куриный бульон — это диетическое блюдо, в котором присутствуют витамины, минералы и аминокислоты. Продукт богат витаминами группы В, которые участвуют в обмене веществ, положительно влияют на работу нервной системы, помогают бороться с нарушениями сна и даже депрессией.

Куриный бульон в руках
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com

Кроме того, куриный бульон содержит важные для организма минералы: магний, кальций, калий, серу, фосфор, цинк, медь, фтор, а также полиненасыщенные жирные кислоты.

Витаминно-минеральный комплекс, который содержится в натуральном курином бульоне, способен улучшить здоровье волос, ногтей и кожи.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

В чем основная польза куриного бульона:

  • Помогает очистить дыхательные пути при различных заболеваниях, курении и работе на вредных производствах. Доказано, что полезно не только есть бульон, но и дышать им. Таким образом активизируется вывод слизи, вместе с которой выходят токсичные вещества.

  • Питание костной ткани. Минеральные вещества, которые есть в бульоне, благоприятно сказываются на мышцах и суставах.

  • Помощь при простуде. В курином бульоне ученые обнаружили вещество «карнозин», это мощный антиоксидант, который борется с воспалительными процессами, характерными для ОРВИ. Кроме того, в бульоне есть цистеин — аминокислота, разжижающая мокроту.

  • Поддержка сердца и сосудов. В курином бульоне содержатся калий, магний и кальций, которые играют ключевую роль в работе сердечно-сосудистой системы.

Также куриный бульон способен понижать кислотность желудка, поэтому рекомендуется включать его в рацион при гастрите, язвенной болезни желудка, изжоге.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Противопоказаний к употреблению бульона немного. Чаще всего это аллергические реакции и индивидуальная непереносимость. Однако людям с подагрой и мочекаменной болезнью лучше отказаться от блюда. Это связано с тем, что оба заболевания характеризуются накопление кристаллов уратов (солей), а куриный бульон только усугубит ситуацию.

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Какие продукты понадобятся для куриного бульона

В первую очередь понадобится курица. Желательно суповая, то есть немолодая несушка. В отличие от бройлеров она варится часами, давая насыщенный вкус.

Если решили использовать бройлера, то достаточно одного часа для приготовления бульона.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Для приготовления блюда можно использовать как целую курицу, так и ее части. Можно приобрести в магазине готовый суповой набор. Брать одну только грудку не стоит, она не даст наваристости бульону, будет жесткой.

Курица, овощи и куриный бульон на столе
Фото fcafotodigital/istockphoto.com

Кроме курицы, в бульон добавляют морковь, лук и приправы. По желанию можно также добавить сельдерей. Если хочется добавить бульону яркости, можно предварительно измельчить овощи и немного обжарить их на масле.

Главный ингредиент блюда не курица, а вода. Не используйте воду из-под крана, в ней много хлора и железа, которые испортят вкус бульона. Возьмите фильтрованную или питьевую воду.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Как приготовить куриный бульон

Для средней курицы весом 1-1,5 кг понадобится 5 литров воды. Если доливать воду взамен выкипевшей, бульон получится не таким наваристым. Но если иного выхода нет, тогда следует доливать кипяток из чайника. Холодная вода из-под крана под запретом.

После закипания первый бульон сливаем. С ним уйдет и большая часть жира, экстрактивные вещества, пурины (частично). А также антибиотики, радионуклиды, нитраты, гормоны и другие химические вещества, которыми кормили курицу.

Ингредиенты:

  • курица — 1,5 кг;

  • вода — 5 л;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • соль, перец, приправы — по вкусу.

Куриный бульон на столе
Фото iko636/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Взять курицу, тщательно ее вымыть и разделить на две или четыре части.

  2. Мясо поместить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрыла курицу на 5-10 см. Добавить соль, перец, приправы. Довести до кипения, а затем слить.

  3. Вновь добавить воду и довести до кипения.

  4. После закипания убавить огонь, снять пенку, добавить крупно нарезанный лук и морковь.

  5. В процессе готовки вода будет выкипать, поэтому следует следить за уровнем воды, периодически добавлять ее, а также пробовать бульон на соль.

  6. Дать бульону снова закипеть, поставить минимальный огонь и дальше варить в течение 2 часов. Мясо должно отходить от костей.

  7. Достать овощи, мясо, процедить бульон через марлю.

Обязательно дайте бульону остыть и настояться, прежде чем использовать его при приготовлении других блюд.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Рецепты с куриным бульоном

Сливочно-томатный суп на курином бульоне

Калорийность на 100 г — 66 ккал.

Ингредиенты:

  • куриный бульон — 700 мл;

  • рис — 1/2 стакана;

  • томатная паста — 90 г;

  • томаты в собственном соку — 500 г;

  • сливочный сыр — 100 г;

  • сухари — 20 г;

  • петрушка — 1 пучок;

  • соль, перец — по вкусу.

Томатный суп на курином бульоне
Фото AtlasStudio/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Поставить бульон на средний огонь и довести до кипения.

  2. Рис тщательно промыть, добавить в бульон, а следом — томатную пасту и томаты.

  3. Варить 10 минут, затем положить сливочный сыр и снова довести до кипения.

  4. Посолить и поперчить. Добавить мелко нарезанную петрушку и варить до готовности риса, примерно 15-20 минут.

  5. Подавать суп горячим с сухариками.

Пюре из тыквы со сливками на курином бульоне

Калорийность на 100 г — 51 ккал.

Ингредиенты:

  • тыква — 450 г;

  • лук репчатый — 80 г;.

  • сливочное масло — 20 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • имбирь — 10 г;.

  • куриный бульон — 1 л;

  • сливки — 60 мл;

  • тыквенные семечки (обжаренные) — 20 г;

  • йогурт — 1 ч.л.;

  • соль, перец, специи — по вкусу.

Тыквенное пюре на курином бульоне
Фото nerudol/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить от кожуры, удалить семечки, порезать на кубики и запечь в духовке до готовности — 20-30 минут при 200 градусах.

  2. Лук нарезать крупными кубиками, выложить в кастрюлю с толстыми стенками и обжарить на сливочном масле примерно 5 минут.

  3. Чеснок и имбирь очистить, мелко нарезать, добавить к луку, а также всыпать специи. Готовить еще 2 минуты.

  4. Выложить в посуду запеченную тыкву, влить куриный бульон и довести до кипения.

  5. Затем убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить в течение 10-15 минут.

  6. Измельчить блюдо с помощью погружного блендера.

  7. Сливки взбить миксером до кремообразного состояния, после чего аккуратно вмешать их в тыквенное пюре.

  8. Разложить пюре по порционным тарелкам, украсить обжаренными тыквенными семечками и полить йогуртом.

Суп из чечевицы на курином бульоне

Калорийность на 100 г — 58 ккал.

Ингредиенты:

  • красная чечевица — 300 г;

  • куриный бульон — 1 л;

  • сметана — 50 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • соль, перец, специи — по вкусу.

Чечевичный суп на куриной бульоне
Фото Visual Art Agency/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Залить красную чечевицу куриным бульоном.

  2. Добавить мелко нарезанный лук и зубчик чеснока, довести до кипения.

  3. Измельчить блюдо погружным блендером.

  4. Посолить, поперчить. По желанию добавить сметану.

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