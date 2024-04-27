Как сварить идеальный куриный бульон: рассказывает нутрициолог

Каждая хозяйка уверена, что куриный бульон — это самое простое блюдо на свете. Достаточно кинуть в воду курицу, проварить ее несколько часов и блюдо готово. На самом деле, это не так.
Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк разобрались, как приготовить идеальный куриный бульон, в чем его польза и вред, а также собрали несколько простых, но вкусных рецептов с бульоном.
Куриный бульон — это диетическое блюдо, в котором присутствуют витамины, минералы и аминокислоты. Продукт богат витаминами группы В, которые участвуют в обмене веществ, положительно влияют на работу нервной системы, помогают бороться с нарушениями сна и даже депрессией.
Кроме того, куриный бульон содержит важные для организма минералы: магний, кальций, калий, серу, фосфор, цинк, медь, фтор, а также полиненасыщенные жирные кислоты.
В чем основная польза куриного бульона:
Помогает очистить дыхательные пути при различных заболеваниях, курении и работе на вредных производствах. Доказано, что полезно не только есть бульон, но и дышать им. Таким образом активизируется вывод слизи, вместе с которой выходят токсичные вещества.
Питание костной ткани. Минеральные вещества, которые есть в бульоне, благоприятно сказываются на мышцах и суставах.
Помощь при простуде. В курином бульоне ученые обнаружили вещество «карнозин», это мощный антиоксидант, который борется с воспалительными процессами, характерными для ОРВИ. Кроме того, в бульоне есть цистеин — аминокислота, разжижающая мокроту.
Поддержка сердца и сосудов. В курином бульоне содержатся калий, магний и кальций, которые играют ключевую роль в работе сердечно-сосудистой системы.
Также куриный бульон способен понижать кислотность желудка, поэтому рекомендуется включать его в рацион при гастрите, язвенной болезни желудка, изжоге.
Противопоказаний к употреблению бульона немного. Чаще всего это аллергические реакции и индивидуальная непереносимость. Однако людям с подагрой и мочекаменной болезнью лучше отказаться от блюда. Это связано с тем, что оба заболевания характеризуются накопление кристаллов уратов (солей), а куриный бульон только усугубит ситуацию.
В первую очередь понадобится курица. Желательно суповая, то есть немолодая несушка. В отличие от бройлеров она варится часами, давая насыщенный вкус.
Если решили использовать бройлера, то достаточно одного часа для приготовления бульона.
Для приготовления блюда можно использовать как целую курицу, так и ее части. Можно приобрести в магазине готовый суповой набор. Брать одну только грудку не стоит, она не даст наваристости бульону, будет жесткой.
Кроме курицы, в бульон добавляют морковь, лук и приправы. По желанию можно также добавить сельдерей. Если хочется добавить бульону яркости, можно предварительно измельчить овощи и немного обжарить их на масле.
Главный ингредиент блюда не курица, а вода. Не используйте воду из-под крана, в ней много хлора и железа, которые испортят вкус бульона. Возьмите фильтрованную или питьевую воду.
Для средней курицы весом 1-1,5 кг понадобится 5 литров воды. Если доливать воду взамен выкипевшей, бульон получится не таким наваристым. Но если иного выхода нет, тогда следует доливать кипяток из чайника. Холодная вода из-под крана под запретом.
После закипания первый бульон сливаем. С ним уйдет и большая часть жира, экстрактивные вещества, пурины (частично). А также антибиотики, радионуклиды, нитраты, гормоны и другие химические вещества, которыми кормили курицу.
Ингредиенты:
курица — 1,5 кг;
вода — 5 л;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
соль, перец, приправы — по вкусу.
Способ приготовления:
Взять курицу, тщательно ее вымыть и разделить на две или четыре части.
Мясо поместить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрыла курицу на 5-10 см. Добавить соль, перец, приправы. Довести до кипения, а затем слить.
Вновь добавить воду и довести до кипения.
После закипания убавить огонь, снять пенку, добавить крупно нарезанный лук и морковь.
В процессе готовки вода будет выкипать, поэтому следует следить за уровнем воды, периодически добавлять ее, а также пробовать бульон на соль.
Дать бульону снова закипеть, поставить минимальный огонь и дальше варить в течение 2 часов. Мясо должно отходить от костей.
Достать овощи, мясо, процедить бульон через марлю.
Обязательно дайте бульону остыть и настояться, прежде чем использовать его при приготовлении других блюд.
Калорийность на 100 г — 66 ккал.
Ингредиенты:
куриный бульон — 700 мл;
рис — 1/2 стакана;
томатная паста — 90 г;
томаты в собственном соку — 500 г;
сливочный сыр — 100 г;
сухари — 20 г;
петрушка — 1 пучок;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Поставить бульон на средний огонь и довести до кипения.
Рис тщательно промыть, добавить в бульон, а следом — томатную пасту и томаты.
Варить 10 минут, затем положить сливочный сыр и снова довести до кипения.
Посолить и поперчить. Добавить мелко нарезанную петрушку и варить до готовности риса, примерно 15-20 минут.
Подавать суп горячим с сухариками.
Калорийность на 100 г — 51 ккал.
Ингредиенты:
тыква — 450 г;
лук репчатый — 80 г;.
сливочное масло — 20 г;
чеснок — 1 зубчик;
имбирь — 10 г;.
куриный бульон — 1 л;
сливки — 60 мл;
тыквенные семечки (обжаренные) — 20 г;
йогурт — 1 ч.л.;
соль, перец, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Тыкву очистить от кожуры, удалить семечки, порезать на кубики и запечь в духовке до готовности — 20-30 минут при 200 градусах.
Лук нарезать крупными кубиками, выложить в кастрюлю с толстыми стенками и обжарить на сливочном масле примерно 5 минут.
Чеснок и имбирь очистить, мелко нарезать, добавить к луку, а также всыпать специи. Готовить еще 2 минуты.
Выложить в посуду запеченную тыкву, влить куриный бульон и довести до кипения.
Затем убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить в течение 10-15 минут.
Измельчить блюдо с помощью погружного блендера.
Сливки взбить миксером до кремообразного состояния, после чего аккуратно вмешать их в тыквенное пюре.
Разложить пюре по порционным тарелкам, украсить обжаренными тыквенными семечками и полить йогуртом.
Калорийность на 100 г — 58 ккал.
Ингредиенты:
красная чечевица — 300 г;
куриный бульон — 1 л;
сметана — 50 г;
репчатый лук — 1 шт.;
чеснок — 1 зубчик;
соль, перец, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Залить красную чечевицу куриным бульоном.
Добавить мелко нарезанный лук и зубчик чеснока, довести до кипения.
Измельчить блюдо погружным блендером.
Посолить, поперчить. По желанию добавить сметану.