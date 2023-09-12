Квашеная капуста: польза и вред для здоровья

Квашеная капуста есть в национальных кухнях многих народов. Это полезное и вкусное блюдо имеет долгую историю: еще в III в до н. э. ею кормили рабочих, возводивших Великую китайскую стену. На весь мир известен немецкий зауэркраут, корейское кимчи и польский бигос. Но, пожалуй, ни в какой стране нет такого разнообразия блюд с квашеной капустой, как в России, и такую популярность она обрела не случайно.

В этой статье рассказываем, чем полезна квашеная капуста, что из нее можно приготовить, а кому не стоит злопупотреблять этим продуктом.

Калорийность и БЖУ квашеной капусты

В 100 г квашенной капусты:

27 ккал;

1,6 г белка;

0,1 г жиров;

5,2 г углеводов.

Польза квашеной капусты

Укрепляет иммунитет

Квашеная капуста — отличное средство для укрепления иммунитета. Это полезный ферментированный продукт, содержащий много витаминов и минералов. Он особенно богат калием, марганцем и фолиевой кислотой.

Кроме того, квашеная капуста содержит большое количество витамина А, а также богата витамином С, который способствует укреплению иммунитета особенно в зимний период.

Улучшает работу кишечника

Снижает уровень холстерина в крови

Квашеная капуста помогает снизить уровень холестерина в крови и предотвратить развитие некоторых заболеваний, например, таких как рак толстой кишки.

Вред квашеной капусты

Квашеную капусту не стоит употреблять людям, у которых диагностирована гипертония.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит есть квашеную капусту в умеренных количествах, так как она может вызвать повышенное газообразование.

Квашеная капуста в косметологии

Квашеная капуста содержит множество витаминов и минералов, а также молочнокислые бактерии, которые способствуют улучшению микрофлоры кожи. Например, из этого продукта можно сделать маску для лица.

Маска для лица

Смешайте две столовые ложки мелко порезанной квашеной капусты с двумя чайными ложками ложками меда и двумя чайными ложками сметаны. Нанесите на лицо и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте теплой водой.

Ванночка для рук

Из квашеной капусты также можно сделать ванну для рук. Добавьте в теплую воду стакан квашеной капусты и помешивайте в течение 5-10 минут. Затем опустите руки в воду на 10-15 минут. Это поможет увлажнить и смягчить кожу.

Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Лосьон для корней волос

Сок из квашеной капусты может укрепить волосы и защитить их от выпадения. Для этого необходимо втирать его в корни 1-2 раза в неделю перед основным мытьем головы. Нанесенный «лосьон» следует оставить на 20 минут, а затем тщательно промыть волосы шампунем. Кроме того, такая процедура поможет избавиться от жирной себореи.

Если вы заметили у себя симптомы какого-либо заболевания, не занимайтесь самолечением — обратитесь к врачу.

Вкусные блюда из квашеной капусты

Салат с квашеной капустой и яблоками

Ингредиенты:

квашеная капуста — 1 стакан;

яблоко — 1 шт.;

морковь — 1 шт;.

оливковое масло — 2 ст. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Фото Istockphoto.com/MaskaRad

Способ приготовления:

Нарежьте капусту, яблоко и морковь тонкими ломтиками. Смешайте с оливковым маслом, яблочным уксусом, солью и перцем. Подавайте охлажденным.

Суп с квашеной капустой и грибами

Ингредиенты:

куриный бульон — 1 л;

квашеная капуста — 1 стакан;

свежие грибы — 200 г;

картофель — 3-4 картофелины;

лук — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Фото Istockphoto.com/Lilechka75

Способ приготовления:

Нарежьте лук и грибы тонкими ломтиками. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Нарежьте картофель мелкими кубиками, варите его в бульоне, доведенном до кипения. Когда картофель будет почти готов, добавьте капусту, лук, грибы, соль и перец и варите на среднем огне до готовности. Подавайте горячим.

Винегрет с квашеной капустой

Ингредиенты:

картофель — 3-4 шт.;

морковь — 2 шт.;

свекла — 1 шт.;

луковица — 1 шт.;

квашеная капуста — 1 стакан;

растительное масло — 3 ст. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Квашеная капуста: рецепты. Фото Freepik/timolina

Способ приготовления:

Сварите картофель, морковь и свеклу, остудите и нарежьте кубиками. Мелко нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Смешайте остывшие овощи с обжаренным луком и капустой. Добавьте яблочный уксус, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Оставьте винегрет на несколько часов в холодильнике.

Как приготовить квашеную капусту в домашних условиях

Ингредиенты:

свежая капуста — 1 кг;

соль — 2 ст. л.;

вода — 1 л;

чеснок — 3-4 зубчика;

лавровый лист — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.

Фото Istockphoto.com/Dmitrii Ivanov

Способ приготовления:

Помойте капусту под холодной водой и удалите верхние листья. Разрежьте на четверти и удалите стебли. Нарежьте капусту тонкими ломтиками или на кубики. В большую емкость налейте воду и добавьте соль. Если хотите, можно добавить также лавровый лист, чеснок и сахар. Добавьте нарезанную капусту в рассол и перемешайте. Поставьте емкость с капустой в прохладное место на 1-2 дня. В это время капуста должна начать бродить и выделять газы. После того, как капуста заквасится, переложите ее в стеклянную емкость и храните в холодильнике. Квашеная капуста готова к употреблению через 2-3 дня.

Как выбрать квашеную капусту

Капуста должна быть светло-желтого или светло-зеленого цвета. Если капуста имеет темный или коричневый оттенок, это может указывать на перекисание. Квашеная капуста должна иметь приятный, слегка кисловатый запах. Если запах прогорклый, то продукт испорчен.

По консистенции капуста должна быть упругой и хрустящей. Если она мягкая и влажная, это может указывать на перекисание.

Чтобы получить максимальную пользу от этого продукта, выбирайте капусту без консервантов и искусственных добавок.

Как хранить квашеную капусту

Квашеную капусту следует хранить в холодильнике при температуре от 0...+4°C. Лучше всего хранить ее в стеклянной или керамической посуде с плотно закрывающейся крышкой. При хранении квашеной капусты следует избегать ее контакта с металлическими предметами, так как они могут вызвать окисление и изменение вкуса продукта. Квашеная капуста может храниться до нескольких месяцев, если соблюдать правильные условия хранения.

Фото Istockphoto.com/vladimir soldatov

Популярные вопросы

Всем ли можно есть квашеную капусту

В целом, квашеная капуста считается безопасной для большинства людей. Однако люди с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут испытывать дискомфорт при употреблении квашеной капусты.

Капуста — гипоаллергенный продукт, но есть небольшой процент людей, у которых на нее аллергия. Если вы наблюдаете у себя тревожные симптомы после употребления капусты (отеки, сыпь, покраснение глаз, тошнота, диарея), проконсультируйтесь с аллергологом.

Можно ли есть квашеную капусту каждый день

Квашеную капусту можно есть каждый день, но как и со всеми продуктами, следует соблюдать умеренность. Квашеная капуста содержит много полезных веществ, таких как витамины, минералы и антиоксиданты, но также может содержать большое количество соли. Употребление этого продукта в больших количествах может привести к избытку соли в организме, что вредно для здоровья.

Что лучше свежая или квашеная капуста

Обе капусты содержат множество полезных веществ, но их состав и свойства отличаются. Свежая капуста богата витаминами С, К, А, В6, кальцием, железом, магнием и другими важными элементами. Квашеная капуста богата пробиотиками, которые полезны для здоровья кишечника и иммунной системы. Кроме того, квашеная содержит больше витамина С и антиоксидантов, чем свежая.

Обе капусты можно включать в рацион, но употребление квашеной может быть особенно полезным для тех, у кого имеются проблемы с пищеварением или иммунной системой.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!