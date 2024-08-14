Что приготовить из лисичек: 10 лучших рецептов от нутрициолога

«СЭ» уже писал о том, что лисички не только очень вкусные, но и очень полезные грибы. Сегодня вместе с нутрициологом расскажем, что можно из них приготовить.
Ингредиенты:
лисички — 500 г;
сливки (20-30%) — 200 мл;
лук — 1 луковица;
растительное масло — 2 ст. л.;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
зелень — для подачи.
Способ приготовления:
Лисички тщательно промыть и нарезать.
Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
Добавить лисички и жарить около десяти минут, пока они не дадут сок.
Влить сливки, посолить и поперчить, тушить еще 5-7 минут.
Подавать с зеленью.
Ингредиенты:
лисички — 400 г;
твердый сыр — 150 г;
оливковое масло — 2 ст. л.;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
чеснок — по желанию.
Способ приготовления:
Лисички промыть и обсушить.
Выложить их в форму для запекания, добавить оливковое масло, соль и перец.
Посыпать тертым сыром и добавить измельченный чеснок.
Запекать в разогретой до 180°C духовке около 20 минут до золотистой корочки.
Ингредиенты:
лисички — 300 г;
картофель — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
луковица — 1 шт.;
овощной бульон — 1,5 л;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
зелень для подачи — по желанию.
Способ приготовления:
Лук и морковь нарезать и обжарить в кастрюле.
Добавить нарезанный картофель и лисички, залить бульоном.
Варить суп около 20 минут до готовности овощей.
Посолить, поперчить и подавать с зеленью.
Ингредиенты:
лисички — 300 г;
картофель — 4 шт.;
лук — 1 шт.;
растительное масло — 3 ст. л.;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель нарежьте кубиками и отварите до полуготовности.
Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Добавьте к луку лисички и жарьте около десяти минут.
Соедините картофель с грибами, посолите и поперчите, тушите еще 5 минут.
Ингредиенты:
паста (спагетти или феттучини) — 250 г;
лисички — 300 г;
оливковое масло — 2 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
пармезан — для подачи.
Способ приготовления:
Отварить пасту согласно инструкции на упаковке.
В сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельченный чеснок и обжарить до золотистого цвета.
Добавить лисички, жарить около десяти минут, посолить и поперчить.
Соединить пасту с грибами, перемешать и подавать с тертым пармезаном.
Ингредиенты:
лисички — 300 г;
рис арборио — 200 г;
лук — 1 луковица;
белое вино — 100 мл;
куриный бульон — 800 мл;
сливочное масло — 50 г;
пармезан — 50 г;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
зелень — для подачи.
Способ приготовления:
Обжарить лук до золотистого цвета на сливочном масле.
Добавить лисички и жарить до испарения жидкости.
Всыпать рис и перемешать, обжарить до прозрачности.
Влить белое вино и дождаться его испарения.
Постепенно добавлять куриный бульон, помешивая, до готовности риса.
В конце добавить пармезан, посолить и поперчить по вкусу.
Подать, украсив зеленью.
Ингредиенты:
мука — 100 г;
холодное сливочное масло — 50 г;
яйцо — 1 шт.;
холодная вода — 1-2 ст. ложки;
соль — щепотка;
лисички — 250 г;
яйца — 3 шт.;
сливки (20-30%) — 200 мл;
лук — 1 луковица;
сыр (по желанию) — 100 г;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
зелень — для подачи.
Способ приготовления:
Просеять муку в миску вместе с щепоткой соли.
Нарезать холодное сливочное масло на маленькие кусочки и добавить в муку.
Перетереть смесь пальцами, пока она не станет похожа на крошку.
В отдельной миске взбить яйцо и добавить его в мучную смесь. Перемешать.
Постепенно добавить холодную воду, замешивая тесто до тех пор, пока тесто не соберется в шар и не станет однородным.
Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
Обжарить лук до мягкости, добавить лисички и готовить до золотистого цвета.
Взбить яйца со сливками, посолить и поперчить.
Выложить тесто в форму для выпекания.
Влить яичную массу в форму с тестом, сверху выложить лисички.
Посыпать натертым сыром.
Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 30-40 минут.
Подать, украсив зеленью.
Ингредиенты:
лисички — 300 г;
тесто дрожжевое сдобное — 500 г;
яйцо — 1 шт.;
лук — 1 луковица;
сливочное масло — 30 г;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
кунжут — для посыпки.
Способ приготовления:
Сдобное тесто оставить на расстойку.
Обжарить лук на сливочном масле до золотистого цвета.
Добавить лисички и жарить до готовности.
Смешать лисички с солью и перцем.
Раскатать тесто и выложить половину в форму.
На тесто выложить начинку, накрыть второй половиной теста. Защипнуть края.
Смазать яйцом и посыпать кунжутом.
Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 45 минут.
Ингредиенты:
лисички — 250 г;
фарш мясной — 500 г;
лук — 1 луковица;
картофель — 3 шт.;
сливки (20-30%) — 100 мл;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
растительное масло — для жарки.
Способ приготовления:
Обжарить лук на растительном масле до прозрачности.
Добавить лисички и жарить до готовности.
Смешать фарш с обжаренными луком и лисичками, посолить и поперчить.
Очистить и нарезать картофель тонкими ломтиками.
Выложить в форму для запекания половину картофеля, сверху распределить мясную смесь, накрыть оставшимся картофелем.
Залить запеканку сливками.
Выпекать в разогретой до 190°C духовке около 40-50 минут.
Ингредиенты:
лисички — 150 г;
яйца — 4 шт.;
молоко — 100 мл;
лук — 1 луковица;
сливочное масло — 30 г;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
зелень — для подачи.
Способ приготовления:
Обжарить лук на сливочном масле до мягкости.
Добавить лисички и готовить до готовности.
Взбить яйца с молоком, посолить и поперчить.
Вылить яичную массу на сковороду с лисичками.
Готовить на медленном огне под крышкой.
Подать, украсив зеленью.