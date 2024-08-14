Что приготовить из лисичек: 10 лучших рецептов от нутрициолога

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«СЭ» уже писал о том, что лисички не только очень вкусные, но и очень полезные грибы. Сегодня вместе с нутрициологом расскажем, что можно из них приготовить.

Лисички в сливочном соусе

Ингредиенты:

лисички — 500 г;

сливки (20-30%) — 200 мл;

лук — 1 луковица;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Фото istockphoto.com/from_my_point_of_view

Способ приготовления:

Лисички тщательно промыть и нарезать. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить лисички и жарить около десяти минут, пока они не дадут сок. Влить сливки, посолить и поперчить, тушить еще 5-7 минут. Подавать с зеленью.

Запеченные лисички с сыром

Ингредиенты:

лисички — 400 г;

твердый сыр — 150 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

чеснок — по желанию.

Фото istockphoto.com/Lilechka75

Способ приготовления:

Лисички промыть и обсушить. Выложить их в форму для запекания, добавить оливковое масло, соль и перец. Посыпать тертым сыром и добавить измельченный чеснок. Запекать в разогретой до 180°C духовке около 20 минут до золотистой корочки.

Овощной суп с лисичками

Ингредиенты:

лисички — 300 г;

картофель — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

луковица — 1 шт.;

овощной бульон — 1,5 л;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

зелень для подачи — по желанию.

Фото istockphoto.com/pilipphoto

Способ приготовления:

Лук и морковь нарезать и обжарить в кастрюле. Добавить нарезанный картофель и лисички, залить бульоном. Варить суп около 20 минут до готовности овощей. Посолить, поперчить и подавать с зеленью.

Лисички с картофелем

Ингредиенты:

лисички — 300 г;

картофель — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/ALLEKO

Способ приготовления:

Картофель нарежьте кубиками и отварите до полуготовности. Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к луку лисички и жарьте около десяти минут. Соедините картофель с грибами, посолите и поперчите, тушите еще 5 минут.

Паста с лисичками

Ингредиенты:

паста (спагетти или феттучини) — 250 г;

лисички — 300 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

пармезан — для подачи.

Фото istockphoto.com/Petal Spirit

Способ приготовления:

Отварить пасту согласно инструкции на упаковке. В сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельченный чеснок и обжарить до золотистого цвета. Добавить лисички, жарить около десяти минут, посолить и поперчить. Соединить пасту с грибами, перемешать и подавать с тертым пармезаном.

Ризотто с лисичками

Ингредиенты:

лисички — 300 г;

рис арборио — 200 г;

лук — 1 луковица;

белое вино — 100 мл;

куриный бульон — 800 мл;

сливочное масло — 50 г;

пармезан — 50 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Фото istockphoto.com/GMVozd

Способ приготовления:

Обжарить лук до золотистого цвета на сливочном масле. Добавить лисички и жарить до испарения жидкости. Всыпать рис и перемешать, обжарить до прозрачности. Влить белое вино и дождаться его испарения. Постепенно добавлять куриный бульон, помешивая, до готовности риса. В конце добавить пармезан, посолить и поперчить по вкусу. Подать, украсив зеленью.

Киш с лисичками

Ингредиенты:

мука — 100 г;

холодное сливочное масло — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

холодная вода — 1-2 ст. ложки;

соль — щепотка;

лисички — 250 г;

яйца — 3 шт.;

сливки (20-30%) — 200 мл;

лук — 1 луковица;

сыр (по желанию) — 100 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Фото istockphoto.com/pundapanda

Способ приготовления:

Просеять муку в миску вместе с щепоткой соли. Нарезать холодное сливочное масло на маленькие кусочки и добавить в муку. Перетереть смесь пальцами, пока она не станет похожа на крошку. В отдельной миске взбить яйцо и добавить его в мучную смесь. Перемешать. Постепенно добавить холодную воду, замешивая тесто до тех пор, пока тесто не соберется в шар и не станет однородным. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Обжарить лук до мягкости, добавить лисички и готовить до золотистого цвета. Взбить яйца со сливками, посолить и поперчить. Выложить тесто в форму для выпекания. Влить яичную массу в форму с тестом, сверху выложить лисички. Посыпать натертым сыром. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 30-40 минут. Подать, украсив зеленью.

Сдобный пирог с лисичками

Ингредиенты:

лисички — 300 г;

тесто дрожжевое сдобное — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

лук — 1 луковица;

сливочное масло — 30 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

кунжут — для посыпки.

Фото istockphoto.com/Alikaj2582

Способ приготовления:

Сдобное тесто оставить на расстойку. Обжарить лук на сливочном масле до золотистого цвета. Добавить лисички и жарить до готовности. Смешать лисички с солью и перцем. Раскатать тесто и выложить половину в форму. На тесто выложить начинку, накрыть второй половиной теста. Защипнуть края. Смазать яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 45 минут.

Мясная запеканка с лисичками

Ингредиенты:

лисички — 250 г;

фарш мясной — 500 г;

лук — 1 луковица;

картофель — 3 шт.;

сливки (20-30%) — 100 мл;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Фото istockphoto.com/alpaksoy

Способ приготовления:

Обжарить лук на растительном масле до прозрачности. Добавить лисички и жарить до готовности. Смешать фарш с обжаренными луком и лисичками, посолить и поперчить. Очистить и нарезать картофель тонкими ломтиками. Выложить в форму для запекания половину картофеля, сверху распределить мясную смесь, накрыть оставшимся картофелем. Залить запеканку сливками. Выпекать в разогретой до 190°C духовке около 40-50 минут.

Омлет с лисичками

Ингредиенты:

лисички — 150 г;

яйца — 4 шт.;

молоко — 100 мл;

лук — 1 луковица;

сливочное масло — 30 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Фото istockphoto.com/Lilechka75

Способ приготовления: