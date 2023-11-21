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Сегодня, 15:00

8 рецептов вкусных и полезных блюд из корейской кухни

Елизавета Зиновьева
Автор
Виктор Заяц
повар
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Вид на корейские традиционные блюда
Фото www.istockphoto.com
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Корейская кухня — это место встречи необычных вкусов и полезных ингредиентов. Эти восемь рецептов дополнят ваш рацион оригинальными блюдами, обогащенными витаминами и минералами. Сытный суп или легкий полезный перекус — уже можно выбирать!

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Кимчи

Для любителей кисловато-пряного вкуса с приятной остринкой.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 1 кг;

  • морковь — 100 г;

  • зеленый лук — 30 г;

  • чеснок — 1 шт.;

  • корень имбиря — 15 г;

  • сахар — 1,5 ст. л.;

  • рисовая мука — 1 ст. л.;

  • рыбный соус — 50 мл;

  • вода — 220 мл;

  • соль — по вкусу;

  • молотый красный перец кочукару — 2-3 ст. л.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Капусту очистить от верхних листьев, разрезать на две части и посолить.
  2. Выложить в глубокую посуду и оставить на два часа. Затем промыть и убрать лишнюю воду.
  3. Дальше — самое важное. Нужно приготовить заправку. Для этого требуется смешать рисовую муку с водой, поставить на огонь. Добавить сахар и довести до кипения, проваривать до тех пор, пока масса не начнет густеть.
  4. После снять с огня и дать будущей заправке остыть.
  5. Чеснок вместе с имбирем и морковью очистить и натереть на терке, а зеленый лук нарезать крупными кусочками.
  6. В заправку добавить чеснок, имбирь, молотый перец, рыбный соус. Перемешать и выложить в смесь морковь и зеленый лук.
  7. Нарезаем капусту на четыре части — каждую из них тщательно промазать заправкой с овощами и переместить в удобную емкость.
  8. Далее оставить заготовку на два дня при комнатной температуре. Должны появиться пузырьки и слегка кисловатый запах, в этот момент нужно убрать контейнер в холодильник. Капусту кимчи можно подавать к столу в охлажденном виде.

Блюдо полезно за счет большого количества сохраняющихся в нем витаминов и минералов, а еще кимчи помогает пищеварению.

Курица в кисло-сладком соусе

Для ценителей сочной жареной курицы, вкус которой раскрывается с новой стороны.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г;

  • сладкий перец — 200 г;

  • морковь — 100 г;

  • кетчуп — 100 г;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • крахмал — 1 ст. л.;

  • соевый соус — 3 ст. л.;

  • кунжутное масло — 3 ст. л.;

  • имбирь — 1 ч. л.;

  • паприка — 1 ч. л.;

  • соль и молотый острый перец — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com
  1. На сковороде нагреть небольшое количество кунжутного масла.
  2. Курицу вымыть, обсушить и нарезать кубиками среднего размера.
  3. Выложить на сковороду, добавив имбирь, и обжарить на сильном огне — должна появиться румяная корочка.
  4. Очистить перец и морковь, нарезать и добавить к курице.
  5. Обжарить на среднем огне, помешивая, около пяти минут.
  6. Добавить кетчуп, соевый соус, соль, паприку и перец.
  7. Через несколько минут положить крахмал с сахаром. Следующие пять минут нужно томить блюдо, не забывая помешивать, до готовности.

Вкусный и сытный вариант для обеда или ужина. Вместе с овощами или рисом поможет получить белки и необходимые витамины, при этом не сильно навредив фигуре.

Куксу

Для тех, кто любит острое с оттенками жареного кунжута и нотками свинины.

Ингредиенты:

  • свинина — 350 г;

  • капуста — 250 г;

  • кунжутное масло — 30 г;

  • помидор — 1-2 шт.;

  • огурец — 1-2 шт.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • лапша — 100 г;

  • бульон мясной — 700 мл;

  • соевый соус — 4 ст. л.;

  • уксус рисовый — 1 ст. л.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • соль и свежая зелень — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Сварить мясной бульон и дать жидкости остыть.
  2. Свинину нужно вымыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.
  3. Затем на сковороде нагреть кунжутное масло, выложить в него свинину и жарить на несильном огне до полуготовности.
  4. Пошинковать капусту, отправить на сковороду.
  5. Добавить 70 мл бульона и прикрыть крышкой.
  6. Потушить мясо вместе с капустой на медленном огне до готовности.
  7. Взбить яйцо с щепоткой соли, пожарить на отдельной сковороде и остудить.
  8. Далее отварить лапшу, промыть ее и обсушить.
  9. Вымытые огурцы с помидорами нарезать средними по размеру кусочками.
  10. Остывшее яйцо свернуть в рулет и нарезать тонкой соломкой.
  11. В бульон добавить соевый соус, уксус, сахар, соль и перец по вкусу.
  12. На тарелку выложить свинину с капустой, овощи, лапшу, ломтики омлета и измельченную свежую зелень.
  13. Залить холодным бульоном.

Прекрасный вариант для летнего перекуса. Куксу — сытное и полезное блюдо: в процессе приготовления сохраняются все полезные вещества. Быстро насыщает желудок, не давая переесть.

Кимпаб

Для тех, кто вбирает легкость и свежесть.

Ингредиенты:

  • рис — 70 г;

  • морковь — 50 г;

  • огурец — 50 г;

  • лист салата — 1-2 шт.;

  • лист нори — 1 шт.;

  • тофу (или омлет, пшеничная колбаса, морепродукты) — 60 г;

  • сахар — 1/3 ч. л.;

  • соль — 1/2 ч. л.;

  • рисовый уксус — 1 ст. л.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Отварить рис для суши и, не остужая его, добавить туда уксус, соль и сахар.
  2. Перемешать и дать остыть.
  3. Все ингредиенты для начинки нарезать на тонкие длинные ломтики.
  4. На бамбуковом коврике положить лист нори гладкой стороной вниз.
  5. Распределить тонким слоем рис, в середину положить начинку.
  6. Свернуть ролл при помощи коврика, нарезать на восемь частей, выложить на тарелку.

Легкая и приятная закуска. Вариация риса с овощами, где клетчатка не проходит термическую обработку — овощи сохраняют пользу в виде витаминов, минералов и кислот.

Панчан

Вкусный и полезный вариант для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты:

  • баклажан — 1/2 шт.;

  • цукини — 1/2 шт.;

  • соевый соус — 40 мл;

  • кунжутное масло — 15 мл;

  • рисовый уксус — 1 ч. л.;

  • красный молотый перец — 1/4 ч. л.;

  • кунжут — 1 ч. л.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • перья зеленого лука — 1-3 шт.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Вымытые баклажан и цукини порезать.
  2. Отправить в пароварку и готовить около 10-12 минут до тех пор, пока они не станут мягкими.
  3. На сухой сковороде поджарить кунжут.
  4. Взять глубокую миску и соединить там соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло, перемешать.
  5. Добавить нарезанный зеленый лук, чеснок, молотый перец и кунжут. Приготовленные баклажаны и цукини выложить на тарелку и полить заправкой.

Минимальная тепловая обработка сохранит все микроэлементы. Вкус баклажанов и цукини нейтрализуется за счет приготовления на пару и дополняется легкими нотками кунжутного масла, перца и соевого соуса.

Нэнмен

Бульон, гречневая лапша и огурец: для ценителей интересных сочетаний.

Ингредиенты:

  • гречневая лапша — 100 г;

  • огурец — 1 шт.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • зеленый лук — 10 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • кунжут — 1 ст. л.;

  • бульон — 700 мл;

  • сушеные грибы шиитаке — 50 г;

  • водоросли вакамэ или комбу — 20 г;

  • соль и соевый соус — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. В заранее сваренный бульон добавить грибы вместе с водорослями.
  2. Посолить по вкусу и поварить на небольшом огне 20-30 минут.
  3. Процедить бульон, приправить соевым соусом по вкусу и охладить.
  4. Далее отварить гречневую лапшу и промыть ее.
  5. Нарезать огурец на тонкие кружочки.
  6. Очистить и измельчить чеснок, мелко нарезать зеленый лук.
  7. Яйцо отварить вкрутую.
  8. В тарелку выложить лапшу, добавить огурец и половину яйца. Залить холодным бульоном, посыпать чесноком, зеленым луком и кунжутом.

Полезные вещества, содержащиеся в говядине и гречневой лапше, улучшают работу сердца и обогащают организм железом. Освежающий вкус огурца с говядиной дополняется лапшой из гречки.

Миеккук

Для тех, у кого обед без супа — не обед.

Ингредиенты:

  • водоросли вакамэ — 20 г;

  • говядина — 200 г;

  • соевый соус — 25 мл;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • вода — 1,5 л;

  • кунжутное масло — 1 ст. л.;

  • соль и перец — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Мясо вымыть, обсушить и нарезать средними по размеру кубиками.
  2. Очистить и измельчить чеснок, добавить его к мясу и приправить соевым соусом.
  3. Перемешать и оставить в маринаде на несколько минут.
  4. Вакамэ залить прохладной водой и оставить на полчаса. Затем промыть и обсушить
  5. Нагреть кунжутное масло на сковороде.
  6. Выложить говядину на сковороду и на сильном огне обжарить пару минут до румяной корочки.
  7. Добавить водоросли и жарить еще пару минут.
  8. Влить воду, довести все до кипения.
  9. Уменьшить огонь и оставить суп вариться еще на 20 минут.
  10. Приправить по вкусу солью, перцем и соевым соусом и подавать к столу.

Питательный вариант для обеда или сытного перекуса, содержит достаточно много белка и богат минералами, витаминами. Полезен для пищеварения, кожи и соединительных тканей. Придает особое сияние волосам. Пикантный вкус говядины прекрасно гармонирует с водорослями, дает немного остроты и свежести.

Пигоди

Для любителей низкокалорийной выпечки.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 600 г;

  • вода — 300 мл;

  • сухие дрожжи — 7 г;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • соль — 1/3 ч. л.;

  • белокочанная капуста — 250 г;

  • грибы — 150 г;

  • морковь — 100 г;

  • луковица — 1 шт.;

  • кунжутное масло — 1 ст. л.;

  • соевый соус — 30 мл.

Корейская булочка
Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Растворить дрожжи с сахаром в теплой воде. Оставить на пару минут.
  2. В глубокой тарелке просеять муку, добавить соль и влить опару.
  3. Замешать мягкое тесто.
  4. Сформировать из массы шар, выложить в миску и прикрыть тканью.
  5. Оставить на 60 минут в теплом месте.
  6. Приступить к начинке. Очистить и измельчить лук, выложить на сковороду с предварительно разогретым маслом и обжаривать до тех пор, пока он не станет прозрачным.
  7. Добавить мелко нарезанные грибы и жарить 5-7 минут.
  8. Выложить тертую морковь и капусту, нарезанную кубиками.
  9. Приправить соевым соусом, а затем тушить на небольшом огне до готовности.
  10. Начинку снять с огня и остудить.
  11. Взять кусочек теста и раскатать, в середину выложить начинку.
  12. Сформировать пирожки и оставить на столе на 15 минут.
  13. Затем готовить на пару 25 минут и подавать к столу.

Если овощи приготовить до полуготовности или слегка обжарить, то они отдадут свой вкус и запах внутри пирожков. Вкус легкого теста с хрустящими или припущенными овощами внутри.

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