8 рецептов вкусных и полезных блюд из корейской кухни

Корейская кухня — это место встречи необычных вкусов и полезных ингредиентов. Эти восемь рецептов дополнят ваш рацион оригинальными блюдами, обогащенными витаминами и минералами. Сытный суп или легкий полезный перекус — уже можно выбирать!
Для любителей кисловато-пряного вкуса с приятной остринкой.
Ингредиенты:
пекинская капуста — 1 кг;
морковь — 100 г;
зеленый лук — 30 г;
чеснок — 1 шт.;
корень имбиря — 15 г;
сахар — 1,5 ст. л.;
рисовая мука — 1 ст. л.;
рыбный соус — 50 мл;
вода — 220 мл;
соль — по вкусу;
молотый красный перец кочукару — 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
Блюдо полезно за счет большого количества сохраняющихся в нем витаминов и минералов, а еще кимчи помогает пищеварению.
Для ценителей сочной жареной курицы, вкус которой раскрывается с новой стороны.
Ингредиенты:
куриное филе — 500 г;
сладкий перец — 200 г;
морковь — 100 г;
кетчуп — 100 г;
сахар — 1 ст. л.;
крахмал — 1 ст. л.;
соевый соус — 3 ст. л.;
кунжутное масло — 3 ст. л.;
имбирь — 1 ч. л.;
паприка — 1 ч. л.;
соль и молотый острый перец — по вкусу.
Вкусный и сытный вариант для обеда или ужина. Вместе с овощами или рисом поможет получить белки и необходимые витамины, при этом не сильно навредив фигуре.
Для тех, кто любит острое с оттенками жареного кунжута и нотками свинины.
Ингредиенты:
свинина — 350 г;
капуста — 250 г;
кунжутное масло — 30 г;
помидор — 1-2 шт.;
огурец — 1-2 шт.;
яйцо — 1 шт.;
лапша — 100 г;
бульон мясной — 700 мл;
соевый соус — 4 ст. л.;
уксус рисовый — 1 ст. л.;
сахар — 1 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик;
соль и свежая зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
Прекрасный вариант для летнего перекуса. Куксу — сытное и полезное блюдо: в процессе приготовления сохраняются все полезные вещества. Быстро насыщает желудок, не давая переесть.
Для тех, кто вбирает легкость и свежесть.
Ингредиенты:
рис — 70 г;
морковь — 50 г;
огурец — 50 г;
лист салата — 1-2 шт.;
лист нори — 1 шт.;
тофу (или омлет, пшеничная колбаса, морепродукты) — 60 г;
сахар — 1/3 ч. л.;
соль — 1/2 ч. л.;
рисовый уксус — 1 ст. л.
Способ приготовления:
Легкая и приятная закуска. Вариация риса с овощами, где клетчатка не проходит термическую обработку — овощи сохраняют пользу в виде витаминов, минералов и кислот.
Вкусный и полезный вариант для тех, кто следит за фигурой.
Ингредиенты:
баклажан — 1/2 шт.;
цукини — 1/2 шт.;
соевый соус — 40 мл;
кунжутное масло — 15 мл;
рисовый уксус — 1 ч. л.;
красный молотый перец — 1/4 ч. л.;
кунжут — 1 ч. л.;
чеснок — 1 зубчик;
перья зеленого лука — 1-3 шт.
Способ приготовления:
Минимальная тепловая обработка сохранит все микроэлементы. Вкус баклажанов и цукини нейтрализуется за счет приготовления на пару и дополняется легкими нотками кунжутного масла, перца и соевого соуса.
Бульон, гречневая лапша и огурец: для ценителей интересных сочетаний.
Ингредиенты:
гречневая лапша — 100 г;
огурец — 1 шт.;
яйцо — 1 шт.;
зеленый лук — 10 г;
чеснок — 1 зубчик;
кунжут — 1 ст. л.;
бульон — 700 мл;
сушеные грибы шиитаке — 50 г;
водоросли вакамэ или комбу — 20 г;
соль и соевый соус — по вкусу.
Способ приготовления:
Полезные вещества, содержащиеся в говядине и гречневой лапше, улучшают работу сердца и обогащают организм железом. Освежающий вкус огурца с говядиной дополняется лапшой из гречки.
Для тех, у кого обед без супа — не обед.
Ингредиенты:
водоросли вакамэ — 20 г;
говядина — 200 г;
соевый соус — 25 мл;
чеснок — 1 зубчик;
вода — 1,5 л;
кунжутное масло — 1 ст. л.;
соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Питательный вариант для обеда или сытного перекуса, содержит достаточно много белка и богат минералами, витаминами. Полезен для пищеварения, кожи и соединительных тканей. Придает особое сияние волосам. Пикантный вкус говядины прекрасно гармонирует с водорослями, дает немного остроты и свежести.
Для любителей низкокалорийной выпечки.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 600 г;
вода — 300 мл;
сухие дрожжи — 7 г;
сахар — 1 ч. л.;
соль — 1/3 ч. л.;
белокочанная капуста — 250 г;
грибы — 150 г;
морковь — 100 г;
луковица — 1 шт.;
кунжутное масло — 1 ст. л.;
соевый соус — 30 мл.
Способ приготовления:
Если овощи приготовить до полуготовности или слегка обжарить, то они отдадут свой вкус и запах внутри пирожков. Вкус легкого теста с хрустящими или припущенными овощами внутри.